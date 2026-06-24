富士吉田市との協定から誕生富士山から着想を得た特別なシューズとバックパックを発売

アメアスポーツジャパン株式会社

日本限定発売“Mt.FUJI COLLECTION”

アメアスポーツジャパン株式会社（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：ショーン・ヒリアー）傘下のフランス・アルプスで生まれ、革新性とプレミアムさを兼ね備えたモダンマウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドの『Salomon（サロモン）』は、世界文化遺産にも登録される富士山から着想を得た日本限定コレクション“Mt.FUJI COLLECTION（マウントフジ コレクション）”を2026年7月1日から発売致します。

日本全国一部のSalomon（サロモン）直営店舗及び取り扱い店舗、オフィシャルオンラインストアにて販売を致します。

サロモンは2025年に山梨県富士吉田市と包括連携協定を締結しました。さらに富士吉田市が持つ広大な自然と文化的価値の高い地域財産の価値をリプロデュースしていく「Mt.FUJI Re-Style Project（マウントフジリスタイルプロジェクト）」を実施しております。

北口本宮冨士浅間神社と馬返しの中間に位置する300年以上の歴史を誇る中ノ茶屋のリニューアル、富士山八合目に位置する八合目富士吉田救護所との連携など、富士山頂まで続く古道“富士みち”のリプロデュースを進め各箇所と地域の活性化を図り、さらには富士吉田市が抱える課題に対しての提案など様々な活動に取り組んでいます。

新たな提案として、Salomon（サロモン）が誇る定番のハイキングアイテム「X ULTRA 360 GORE-TEX（エックス ウルトラ 360 ゴアテックス）」「TRAILBLAZER 20（トレイルブレイザー 20）」の2モデルをベースとして、シューズのタン、バックパックのフロントパネルにそれぞれ富士山ロゴをあしらった特別なデザインに仕上げた日本限定展開となる「Mt.FUJI COLLECTION（マウントフジ コレクション）」を発売致します。

◆X ULTRA 360 GORE-TEX FUJI LTD

X ULTRA 360 GORE-TEX FUJI LTD/エックスウルトラ 360 ゴアテックス フジ リミテッド

◆TRAILBLAZER 20 MONT FUJI

TRAILBLAZER 20 MONT FUJI /トレイルブレイザー 20 マウントフジ

富士吉田市包括連携協定 ========================================

富士吉田市は世界文化遺産に登録されている日本一の標高を誇る富士山の北麓地域に位置し、豊かな自然環境と歴史・文化があります。さらに、アルプス最高峰モンブランの麓にあるフランスのシャモニー・モンブラン市と1978年に姉妹都市提携を締結しており、フランス発祥のマウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドであるサロモンとの親和性の高さを持つ魅力溢れる素晴らしいエリアです。本協定を通じて富士吉田市とサロモンの相互的な活動活性化を図ります。さらに、富士山と生きる富士吉田市の新たな価値と魅力を発信していき、さらなる地域経済及び地域社会の発展を目指します。

【主な内容】

( 1 ) 富士山及び富士山麓エリアの資産の魅力や価値向上

( 2 ) 自然環境や資産の保全や活動支援

( 3 ) マウンテンアクティビティ及びツーリズムの促進と支援

( 4 ) ブランディング・マーケティング及びプロモーションの相互協力

( 5 ) 地元企業、団体及び地場産業との連携及び協働による地域活性化

( 6 ) 上記の他、双方合意に基づく地域資源やマウンテンアクティビティの活性化

◆Mt.FUJI Re-Style Project

サロモンと富士吉田市が連携し世界文化遺産にも登録されている富士山を含めた大自然や富士吉田市が誇る地域財産の価値や魅力を再発掘、それらをリプロデュース及び活動を展開することで新たな価値を発信していくプロジェクトになります。富士山へつながる「富士みち」へのリプロデュースを進めながら纏わる箇所や地域への活性化を図ります。それにともない同市が抱える課題への取り組みを推し進めることにより相互的な相乗効果を図っていきます。

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About Salomon

サロモンは1947年創業以来フランス アルプス山脈の麓アヌシーにて、革新的なフットウェア、アパレル、ウィンタースポーツ用品を創造するモダン・マウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドです。アヌシー・デザイン・センターでは、デザイナー、エンジニア、アスリートが三位一体となり、スポーツとカルチャーの未来を形成しています。私たちサロモンは、マウンテンスポーツを通じて人々をあるべき最高の姿へと導くために存在しています。

サロモンオフィシャルサイト、オンラインストア

https://salomon.jp(https://salomon.jp)

サロモンジャパンオフィシャルインスタグラム

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サロモンアウトドアジャパンオフィシャルフェイスブック

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【読者のお問い合わせ先】 サロモン コールセンター TEL：050-1720-4849