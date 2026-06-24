株式会社パム

「たびらいレンタカーアプリ限定キャンペーン」開催

アプリ予約＆応募で抽選で36名様に

最大3万円分のPayPayポイントプレゼント

株式会社パム（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：長嶺 由成）では、2026年7月1日(水)から7月31日(金)の期間中、「たびらいレンタカーアプリ」にてキャンペーンを実施いたします。期間中に会員登録の上、アプリからレンタカーを予約後、キャンペーンへ応募した方を対象に、抽選で36名様に最大3万円分のPayPayポイントをプレゼントいたします。

たびらいレンタカーアプリ限定キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45141/table/81_1_bce0ec64b710e8ac55eb0619c928af22.jpg?v=202606251251 ]

※キャンペーン開始前・終了後のご応募は抽選の対象外となります。

当選確率が3倍にアップ

さらに、たびらい公式Xをフォロー＆たびトク夏セール2026の投稿をリポストし、

応募フォームでリポストしたアカウントのIDを記入いただくと、

当選確率が3倍になります。

たびらい公式X：https://x.com/TabiraiOkinawa

「20周年記念第2弾たびトク夏セール2026」 も開催

2026年7月1日(水)～7月31日(金)の期間中、今から11月までのレンタカーのご旅行がお得になる、20周年記念第2弾たびトク夏セール2026を開催いたします。

対象の出発期間は、2026年7月1日(水) ～ 11月30日(月)です。

全国のレンタカー会社が参画しており、今時期から11月に向けてのご旅行がお得にご予約いただけます。

セールの対象プランも本キャンペーン対象商品となりますので、ぜひセールプランをたびらいレンタカーアプリでご予約ください。

20周年記念第2弾たびトク夏セール2026イベントページ：

https://www.tabirai.net/car/special/summer_sale/

※リンクは2026年7月1日(水)12時～閲覧可能。

本件に関するお問い合わせ先

- 株式会社パム RC広報担当：原- TEL：080-6494-1555（9:00 ～ 18:00）- MAIL：pam_car@pam.co.jp

たびらいレンタカーのご予約はアプリからが便利

厳選した大手レンタカー会社の豊富なプランを一括検索

アプリの機能

・レンタカー予約

かんたん検索／こだわり検索／ワンタップ予約など様々な条件で手軽に検索・予約ができます。

・キャンペーン

おトクな特典・キャンペーンを配信いたします。

・たび情報

たびらいレンタカーとっておきの旅行プランをご紹介いたします。

ダウンロードページ：https://yappli.plus/tabirai

たびらいレンタカーは全プラン【免責補償】込み価格

たびらいレンタカー最大の特徴は、商品価格に【免責補償】※が含まれていることです。

一般的に1,000円～3,000円程度の免責補償料金は別途請求となる場合が多いですが、当サービスでは商品価格に免責補償が含まれております。

レンタカーを予約する際、

「安いと思ったら免責保証追加で3,000円かかった」

「予約ページまでいかないと免責補償価格がわからない」

「結局どのプランがいくらなのか価格比較しづらい」

などのお悩みはありませんか？

たびらいレンタカーなら価格の比較もしやすく、免責補償をつけ忘れてしまうこともなく安心です。

たびらいレンタカーWEBサイト：https://www.tabirai.net/car/

※免責補償制度(CDW)とは、レンタカーご利用中に万が一事故が発生した際、お客様が必ず負担しなくてはならない費用（免責額）を免除することができる制度です。

詳しくはこちらのページ(https://www.tabirai.net/car/insurance/)でご確認ください。

株式会社パムについて

＜株式会社パムについて＞

株式会社パムは2000年に沖縄にて創業した会社です。私たちが目指すのは、「目的地」から旅を面白くする会社です。「現地主義」の視点から価値ある媒体を創造し、旅行・レジャーを楽しむ皆様の満足度を高め、事業を営む皆様の集客を増大し、地域経済を発展させることに貢献していくことをミッションとしております。

現在までに旅行予約サイト「たびらい」（https://www.tabirai.net/）をはじめ、グループ会社の株式会社パムローカルメディアでは、沖縄県限定総合レジャーサイト「ちゅらとく」（https://www.churatoku.net/）や、県民びいきの温泉宿予約サイト「温泉ぱらだいす」を運営しております。

本社 ： 沖縄県那覇市久茂地2-3-10 RBCメディアセンタービル7F

代表者： 代表取締役社長 長嶺 由成

事業 ： 旅行予約サイト「たびらい」「Tabirai Japan」

URL ： https://www.pam.co.jp/

その他サイト情報

たびらい：https://www.tabirai.net/

Tabirai Japan：

中文繁体字版 https://tc.tabirai.net/

英語版(レンタカーのみ) https://en.tabirai.net/car/

韓国語版(レンタカーのみ) https://kr.tabirai.net/car/

ちゅらとく：https://www.churatoku.net/※

温泉ぱらだいす鹿児島：https://kagoshima.onpara.jp/※

温泉ぱらだいす静岡：https://shizuoka.onpara.jp/※

温泉ぱらだいす山形：https://yamagata.onpara.jp/※

温泉ぱらだいす信州：https://nagano.onpara.jp/※

温泉ぱらだいす大分：https://oita.onpara.jp/※

※株式会社パムローカルメディア運営

たびらい公式アカウント

Facebook：https://www.facebook.com/tabirai/

Instagram：https://instagram.com/tabirai/

YouTube：https://youtube.com/@tabirai-trip

X：https://x.com/TabiraiOkinawa/