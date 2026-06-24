Ｊストリーム、『EQ Presentation Cloud』をデジタルマーケットプレイス（DMP）に登録

株式会社Ｊストリーム

株式会社Ｊストリーム（東証グロース：4308 代表取締役社長：石松 俊雄、以下 Ｊストリーム）は、同社が提供する説明業務の動画AX『EQ Presentation Cloud（以下 Presentation Cloud）』が、デジタル庁が運営する行政・自治体向け調達プラットフォーム「デジタルマーケットプレイス（DMP）」に登録されたことをお知らせいたします。

Presentation Cloud掲載ページ https://www.dmp-official.digital.go.jp/software/?id=4301

行政・自治体では、制度案内や職員研修など多くの説明業務が発生しており、これらの効率化や均質化が課題となっています。本登録を機に、当社は行政・自治体における導入展開を強化します。Presentation Cloudの提供を通じ、説明業務の効率化と情報共有の平準化に貢献してまいります。

行政・自治体におけるPresentation Cloudの主な活用シーン

- 窓口業務の負荷軽減

制度案内を動画化することで、窓口での説明の繰り返しを削減できます。インタラクティブ機能により、住民自身が必要な情報を選択して確認でき、対応時間の短縮にもつながります。

- 問い合わせの削減

Webサイト上で、制度内容を分かりやすく動画で説明することで理解度を高め、問い合わせ削減に寄与します。また、内容変更時も簡単に修正でき、案内の差し替え負担を軽減します。

- 職員研修の効率化と均質化

職員研修や業務マニュアルを動画で共有することで、時間や場所にとらわれない受講が可能となります。また、講師や実施回ごとのばらつきを抑制し、研修内容の均質化を実現できます。

Presentation Cloudについて

Presentation Cloudは、お手持ちのパワーポイント資料からAIがナレーション付き動画を自動生成し、専門知識不要で誰でも簡単に動画を作成・公開・運用できるサービスです。

「誰でも手軽に説明動画を作成し、公開したまま内容を更新し続けられる」特長が、行政・自治体の窓口・制度案内の効率化と情報共有の平準化や、職員研修の効率化と均質化によるAX推進に貢献します。

主な機能- 動画生成…パワーポイント資料からAIがナレーション原稿を自動生成、ナレーションを読み上げ- インタラクティブ…動画内にリンクを設定し、対象条件に応じた分岐説明などを実現- 共有…動画生成後は、視聴用URL・チラシへのQRコード掲載・Webページへの埋め込みで共有可能- 分析…視聴状況を見える化、反応を資料改善に活かせる- 修正…公開したまま内容を更新でき、常に最新状態で動画を維持可能

Presentation Cloudの詳細 https://www.stream.co.jp/service/presentation-cloud/

※「パワーポイント」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です

株式会社Ｊストリーム（東証グロース：4308）について

Ｊストリームは1997年の設立以来、動画配信を主軸に事業展開を続けております。

自社で保有・運営する独自のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）を活用した動画配信に加え、これまで積み上げてきたノウハウを活かした動画の企画・制作・運用やWebサイト制作、システム開発、動画広告による収益化支援まで総合的なサービスとソリューションを提供することで、年間1,200社・10,000案件以上の企業活動における動画活用を支援しています。

社名（商号）： 株式会社Ｊストリーム （英語表記：J-Stream Inc.）

設立 ： 1997年5月

代表者 ： 代表取締役社長 石松 俊雄（いしまつ としお）

URL ： https://www.stream.co.jp/