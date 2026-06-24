「秘十音 いり（ひとね いり）」オリジナルソング「Aromatic Arcana」を「OTAGROUP Music」よりリリース

OTAGROUP株式会社

OTAGROUP株式会社は所属タレントである「秘十音いり」が自社レーベルOTAGROUP Musicよりオリジナルソング「Aromatic Arcana」をリリースしたことをお知らせいたします。

Aromatic Arcana （アロマティックアルカナ）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fN09HewwvCw ]

作曲：松坂康司

作詞：松坂康司、Ayaka

ギター：瀧澤光広

Mix：Jack zoo Ray Studio

配信先：https://nex-tone.link/A00220430

ミュージックビデオ：https://youtu.be/fN09HewwvCw

作詞作曲を担当した松坂康司氏からのメッセージ

秘十音さんの歌声は、高音だけでなく、低音にも魅力があります。今回はそんな歌声の良さを活かした、お洒落な楽曲を書かせていただきました。レコーディングでは、緊張する中でも堂々と歌う姿が印象的でした。改めてリリースおめでとうございます！ぜひたくさん聴いてください！

松坂康司氏プロフィール

Lyrics/Compose/Arrange/Sound Produce

キャッチーなメロディと、繊細且つ緻密に計算されたアレンジで、ROCK、POPS、JAZZなどジャンルに囚われない楽曲制作でTVアニメ楽曲や声優アーティストを中心に楽曲を多数提供。

https://supalove.com/category/introduction/koji-matsuzaka/

秘十音 いり（ひとね いり）

貴方を笑顔にしちゃう老婆な魔女、秘十音いりです。ギター弾き語りやタロット・オラクルの占いしてます。魔女の館がみんなのパワースポットになれるように頑張ります！

紹介ページ

https://mirra-mirra.com/liver/liver-hitoneiri

こんそわか！ 老婆な魔女、VLiverの秘十音いりです。 今回みんなが応援してくれたおかげで、とても貴重な機会をいただいて初のオリジナル楽曲を制作することができました。私自身の名刺代わりのような曲にしてほしい、という願いを形にして本当に素敵な曲に仕上げていただきました。収録時もできあがった曲を初めて聞く時も緊張したけれど、夢への大きな1歩が嬉しかったです。多くの方々に支えていただいて、不器用な魔女でもみんなと一緒なら夢をかなえていける、どんなときもみんなのことをそばで応援したい気持ちを込めて歌いました。たくさんの方に聞いてもらえると嬉しいです！

OTAGROUP Music（オタグループミュージック）

OTAGROUP株式会社が運営する芸能事務所及びライバー事務所のタレントを音楽の力で応援する音楽レーベル。

OTAGROUP株式会社（オタグループ）

「オタクが世界を変えていく。」をビジョンにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。創業初期からライバー事業に携わり有名VTuberのオンラインイベントや握手会などのリアルイベントなどをプロデュースしてきました。後期高齢者VTuber「メタばあちゃん ひろこ」は週刊朝日「2023年の顔100人」にも選出され、テレビや新聞などの各種メディアに取り上げられています。ミラティブ特化ライバー事務所「ミラミラ」は、Mirrativ PARTNER AGENCY AWARD2025にて総合部門最優秀賞を受賞しました。

https://otagroup.co.jp