【SMART GOLF】アコーディア・ゴルフ＆ＰＧＭ協賛のもと、大規模オンラインコンペ「ジカドリCUP」開催！

株式会社ＳＭＡＲＴ ＧＯＬＦ■ 大好評のオンラインコンペをアコーディア・ゴルフ＆ＰＧＭをパートナーに開催

ITを活用した定額制・完全会員制インドアゴルフ練習場「SMART GOLF（スマートゴルフ）」を運営する株式会社SMART GOLF（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高須賀優人）は、前2大会での大きな反響を受け、この度「株式会社アコーディア・ゴルフ」および「パシフィックゴルフマネージメント株式会社（ＰＧＭ）」協賛のもと、2ヶ月連続のオンラインコンペ「ジカドリCUP」を開催いたします。

本コンペは、店舗の最新シミュレーターからわずか3ホールで完結する、SMART GOLFではお馴染みの手軽なオンラインコンペ形式。初心者から上級者まで、インドアで磨いた腕をリアルの名門コースで試すことができる特別な1ヶ月をお届けします。

■わずか3ホールで完結、名門コースへ気軽に挑戦

前2大会でも「短時間で集中して楽しめる」と多くの会員様にご参加いただいた「3ホール完結」ルールを本大会でも採用。「18ホールは時間がかかる」「コンペはハードルが高い」というイメージを払拭し、日々の練習の合間や仕事帰りのわずかな時間で、日本を代表する名門コースへ挑戦いただけます。

【7月：第1弾】アコーディア・ゴルフ協賛

設定コース：習志野カントリークラブ クイーンコース

世界最高峰のトーナメント舞台としても知られる名門。シミュレーターならではの臨場感で、その戦略性を体感してください。

【8月：第2弾】ＰＧＭ協賛

設定コース：ＰＧＭゴルフリゾート沖縄

エメラルドグリーンの海を背景にした絶景コース。真夏のインドアにいながら、沖縄の開放感あふれるリゾート気分を味わえます。

■ 「最後まで誰にでもチャンスがある」多様な当選枠と嬉しい参加賞

「ジカドリCUP」では、スコア上位者だけでなく、全ての参加者がワクワクできる景品枠をご用意しています。

優勝者：シミュレーターの感動をリアルで体感

攻略した「あのコース」を実際にラウンドできるプレー券などを進呈予定。画面越しに組み立てたマネジメントを、ぜひ本物の芝の上で発揮してください。

飛び賞・抽選枠：運も実力のうち。キリ番で掴む豪華景品

「5位」「55位」などのキリ番賞に加え、完走者全員から抽選で当たる「完全ランダム枠」も。最後まで結果がわからないドキドキ感を楽しめます。

ブービー賞：初心者や「今日はいまいち」だった方にも！

「スコアがまとまらなかった…」と落ち込む必要はありません。下位から2番目の順位の方に贈られる「ブービー賞」を設置。ビギナーの方から、全てのプレーヤーに豪華景品のチャンスを残しています。

参加賞：参加者全員にもれなくプレゼント！

本コンペにご参加いただいた方全員に、各社の公式サイトでの予約「ジカドリ」でのラウンド時にお支払いに使用できる「800円OFFクーポン」を進呈いたします。

インドアで腕を磨いた後は、ぜひクーポンを使ってお得に実際のコースへ足を運んでみてください。

■ 公式WEB予約サービス「ジカドリ」とは

「ジカドリ」は、アコーディア・ゴルフおよびＰＧＭ、各社の公式WEBサイトからの直接予約が常にお得となる※サービスです。キャンセルによる空き枠公開や期間限定の特別プラン、お得なキャンペーンなど、ゴルファーにとって嬉しい特典が多数用意されています。

アコーディア・ゴルフのジカドリ：https://www.accordiagolf.com/bestrate/(https://www.accordiagolf.com/bestrate/)

ＰＧＭのジカドリ：https://booking.pacificgolf.co.jp/bestrate/jikadori/(https://booking.pacificgolf.co.jp/bestrate/jikadori/)

※プレー日、プレースタイルなど一定の条件を満たす必要があります。

■ 【開催概要】

第1弾：アコーディア・ゴルフ協賛 ジカドリCUP

開催期間：2026年7月1日（水） ～ 2026年7月31日（金）

対象コース：習志野カントリークラブ クイーンコース

競技形式：3ホール ポイント制

参加方法：期間中、SMART GOLF各店舗のシミュレーターよりご参加ください。

景品内容：参加賞（ジカドリ800円OFFクーポン、その他上位賞・飛び賞等（詳細は後日発表）

第2弾：ＰＧＭ協賛 ジカドリCUP

開催期間：2026年8月1日（土） ～ 2026年8月31日（月）

対象コース：ＰＧＭゴルフリゾート沖縄

競技形式：3ホール ポイント制

参加方法：期間中、SMART GOLF各店舗のシミュレーターよりご参加ください。

景品内容：参加賞（ジカドリ800円OFFクーポン）、その他上位賞・飛び賞等（詳細は後日発表）

■ 協賛企業について

株式会社アコーディア・ゴルフ

全国172のゴルフ場と26の練習場を運営。年齢や性別に関係なく誰もが身近で気軽に楽しめるスポーツ・レジャーとして、カジュアルなゴルフスタイルを提案しています。

ウェブサイト：https://www.accordiagolf.com/

パシフィックゴルフマネージメント株式会社（ＰＧＭ）

「Love Life. Love Golf.」をブランドスローガンに、全国で150以上のゴルフ場を運営。質の高いサービスとコース管理で多くのゴルファーに支持されています。

ウェブサイト：https://www.pacificgolf.co.jp/



【株式会社SMART GOLF 会社概要】

会社名 ：株式会社SMART GOLF

代表者 ：代表取締役 高須賀 優人

設立 ：2020年9月

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-11-5 クロスオフィス渋谷メディオ 8F

事業内容 ：完全会員制のインドアゴルフ練習場運営業

URL ：https://sma-gol.com/

お問い合わせ：pr@gjb.co.jp