愛されて15年、累計販売数 11万着超え　伊勢木綿でつくる、ポップな“こども和服”

若林株式会社

今年もSOU・SOUの子供服の看板商品「いせもめん こどもじんべい」に新柄が加わり、出そろいました。やさしい肌触りの伊勢木綿に、京型友禅でカラフルに染め上げた「いせもめん こどもじんべい」は、2010年に子供服ブランド「SOU・SOU わらべぎ」がオープンして以来、常に人気No. 1を誇るアイテム。夏祭り、出産祝い、誕生日プレゼント、さらに近年ではインバウンド需要も急増し、2026年夏現在、累計販売数11万着を数える看板商品です。

伝統素材の新しい可能性を提案する「SOU・SOU × 伊勢木綿」

「いせもめん こどもじんべい」で使用している生地は、江戸時代から日本の暮らしの中で親しまれてきた三重県の伝統布「伊勢木綿」。昔ながらの製法で織り上げられた生地は、やわらかな肌触りと素朴な風合いが魅力です。吸水性にも優れているため、汗をかきやすく元気に動き回る子どもたちも快適に過ごせます。さらに、洗濯機で丸洗いできて乾きやすく、日常使いしやすいのもうれしいポイント。着るほど、洗うほどにやわらかく肌になじみ、兄弟やいとこへ心地よく受け継げるのも、長く愛される理由です。

SOU・SOU わらべぎ

SOU・SOU 流の子供和服。童気（わらべぎ＝子供らしい気持ち）をコンセプトに、SOU・SOUが考える子供用の和服を提案。伊勢木綿の手ぬぐいを中心に、子供の肌にやさしい素材を使っています。

商品名 ￨ いせもめん こどもじんべい \9,900（税込）～

サイズ ￨ S（80～90cm）／M（100～110cm）／L（120～130cm）／XL（140cm）

素 材 ￨ 綿100％【伊勢木綿（文）】 製造国 ￨ 日本

■高解像度画像リンク

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uX7ByX8dvhPPKefiC1Dsu20SUS-P_xc9

■商品ページURL

https://www.sousou.co.jp/ja-as/collections/warabegi-isemomen-kodomo-jinbei

【会社概要】

日本の四季や風情をポップに表現したテキスタイルデザインを製作する京都のブランド。『新しい日本文化の創造』をコンセプトに、伝統的な素材や技法を積極的に用いながらも、現代のライフスタイルに寄り添うものづくりを展開。地下足袋や和服、和菓子や家具など、多岐にわたるアイテムを製作・販売。また、様々な分野の企業とのコラボレーションによって、日本のテキスタイルデザインの可能性を広げている。

【問い合わせ先】

商品・お買い物案内 電話：050-3172-1526（営業時間：12:00～17:00 ※水・日曜定休）

取材・メディア掲載 E-mail：press@sousou.co.jp 電話：075-229-6751（代表）

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