昨年大好評につき今年も開催決定！横浜ワールドポーターズ屋上・BACK YARDにて、8/24(月)「みなとみらいフェスティバル2026」花火鑑賞付き・屋上BBQ特別プランの予約受付を開始

株式会社BAKERU

場を仕掛ける社会実験推進ベンチャー・株式会社BAKERU（本社：東京都港区、代表取締役：小林肇）が運営する横浜ワールドポーターズ屋上の「BACK YARD -Roof Garden Minatomirai-」は、2026年8月24日（月）に開催される「横浜グリーンエクスポ応援みなとみらいフェスティバル（旧みなとみらいスマートフェスティバル）」に合わせ、同日限定の花火打ち上げ鑑賞付き 屋上BBQ特別プランの予約受付を開始いたしました。

オンライン予約申し込み：https://www.tablecheck.com/shops/bbq-iburu/reserve

※オンラインまたはお電話（090-1767-9105）にて受付

● 大好評だった本プランがさらに豪華になってカムバック！

昨年、予約開始直後から大きな反響を呼び、大好評のうちに満席となった本プランが今年も登場しました。今回はさらに内容をグレードアップし、みなとみらいの夜空を彩る約20,000発の圧巻の花火を、人混みを避けた開放的な屋上特等席からお届けします。

当日は16:00に開場し、花火が始まる前の明るい時間から会場内に併設された話題のミニゴルフ「CRAZY GOLF」を全員無料（チケット付き）でお楽しみいただけます。日が暮れ始めた18:00からBBQをスタートするプランです。

イベントのクライマックスである「スカイシンフォニー in ヨコハマ」の打ち上げ花火は19:30から開始されます。臨港パーク海上から目と鼻の先にあるワールドポーターズ屋上だからこそ味わえる音と光の臨場感は、圧巻です。

花火終了後も20:30までそのまま屋上でお過ごしいただけるため、帰りの大混雑に巻き込まれることなく、快適に余韻に浸れるのも本プランが人気の理由となっています。ぜひお早めにご予約ください。

特別プランを彩る贅沢なフード＆ドリンク内容

全プラン共通「デラックスBBQプラン」に加え、本イベント限定のスペシャルメニューをご用意しました。

限定フード： 通常のデラックスBBQ（和牛大判カルビ、牛ハラミ、厚切り牛タン、神奈川県産生ソーセージ等）に加え、圧倒的なボリュームの「骨付き豚ロースステーキ」を本プラン限定で全員にプラス！

フリードリンク： 生ビールを含むアルコール・ソフトドリンク飲み放題（150分制）。

アクティビティ： 大人から子供まで熱狂できる「CRAZY GOLF」プレイチケット付き。

持ち込み自由： セットの豪華食材に加え、お好きな食材や飲料の持ち込みも完全無料です。

シーンに合わせて選べる4つのシートプラン（価格は税込）

デラックスプランステーキ

お客様のスタイルや人数に合わせて、グレードの異なる4種のお席をご用意しました。なお、最小人数は4名様から承りますので、2～3名様の場合は4名分の料金として頂戴いたします。ご了承ください。

ラウンドテーブル席（B席・キッズパーク付近）

大人\13,000 / 小学生 \6,000（税込）

・デラックスBBQプラン

・アルコール飲み放題

・骨付き豚ロースステーキ

・CRAZY GOLFチケット

カジュアル席（A席・カジュアルエリア）

大人\15,000 / 小学生 \7,000（税込）

・デラックスBBQプラン

・アルコール飲み放題

・骨付き豚ロースステーキ

・CRAZY GOLFチケット

デッキエリアテーブル席（S席）

大人\19,000 / 小学生 \9,500（税込）

・デラックスBBQプラン

・アルコール飲み放題

・骨付き豚ロースステーキ

・CRAZY GOLFチケット

VIPデッキエリアソファ席（VIP席）

大人\23,000 / 小学生 \11,500（税込）

・デラックスBBQプラン

・アルコール飲み放題

・骨付き豚ロースステーキ

・CRAZY GOLFチケット

・スパークリングワイン

※VIP席には、さらに華やかさを添える「スパークリングワイン」がボトルで付属します。

※未就学児は入場無料

お食事・お席はつきません。+\1,000でソフトドリンク飲み放題を追加可能

当日のタイムスケジュール

16:00～ 開場・受付開始

早くお越しいただき、CRAZY GOLFをお楽しみいただけます

18:00～ BBQスタート

19:30頃～19:55頃 花火打ち上げ（スカイシンフォニー in ヨコハマ）

20:00 ドリンクラストオーダー

20:30 終了・閉場

花火鑑賞付き・屋上BBQ特別プラン 概要

開催日時： 2025年8月24日(月)

場所： 横浜ワールドポーターズ屋上「BACK YARD -Roof Garden Minatomirai-」

予約方法：店舗のHP（Tablecheck）または電話でお申し込みください。

https://www.tablecheck.com/shops/bbq-iburu/reserve

電話番号：090-1767-9105

※席数には限りがございます。満席になり次第、受付を終了させていただきます。

▶当日ご案内＆注意事項：

・当日エレベーターはワールドポーターズさんの保安上の理由から、終日6Fまでで停止しています。（当店へは非常階段で屋上へ上っていただきます）

・非常階段入り口付近に当店スタッフがおりますので、そちらからご案内をさせていただきます。

・当日はワールドポーターズ周辺の交通も、ワールドポーターズ店内も大変混みあうことが想定されます。

▶ご予約注意事項

・当日の席を必要とする小学生以上のお客様のご予約は、全てプレミアムBBQプランのみで受付させていただきます。

・当日はフードのみお持ち込み可能です。飲み物のお持ち込みは一切禁止とさせていただきます。

・当プランは花火大会の観覧を確約するものではありません。

・最小人数は4名様からです。2～3名様の場合は4名分の料金を頂戴いたします。

・未成年の方: 同プランで承ります。（ソフトドリンク飲み放題となりますが同一料金でのご提供）

・小学生: 専用料金（プランごとに設定）未就学兒（小学生未満）: 入場無料（席・お食事は含まれません）。ソフトドリンク飲み放題は +\1,000にてご利用可能となります

・入場制限: 当日、ワールドポーターズ屋上はBBQご予約のお客様及び特別観覧席をご予約のお客様のみ入場可能。

・スパークリング（VIP席限定）: 画像と異なる場合がございます。

▶雨天・荒天時

・お客様判断によるキャンセルは当日キャンセル扱いとなります。

・大雨、台風などの荒天による営業開催不可能となった場合、別日程への移動は無料で承ります。予約取り消しの際は予約料金の20%の手数料を頂戴いたします。ご理解の上ご予約ください。

・ご来場後に天候が悪化し営業を中止する場合、ご利用料金を含むお支払い済みの各種代金のご返金は致しません。

▶キャンセルポリシー

・ご予約をキャンセルする際は必ず店舗へお電話にてご連絡ください。

・お客様都合のキャンセルについては下記の金額を頂戴します。

1週間前より30% / 3日前より50% / 当日100%

▶館内ルール

・ペットの同伴はご遠慮いただいております。

・大声・大音量など、付近への迷惑行為は禁止です。

・運転手の方・未成年者への酒類の提供・飲酒は固くお断りします。

・施設内では所定の喫煙所をご利用下さい。

・お車でご来店の方は駐車券をご提示ください。

Roof Garden Minatomirai店舗概要

店舗名：BACK YARD -Roof Garden Minatomirai-

WEB：https://backyard-playeat.com/minatomirai

住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港２丁目２－１ 横浜ワールドポーターズ屋上

アクセス：みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩5分

YOKOHAMA AIR CABIN「運河パーク駅」目の前

JR「桜木町駅」、市営地下鉄「桜木町駅」より徒歩10分

営業時間：平日10:30-21:30 土日祝10:30-21:30

※政府／自治体より要請のない平常時は以上の営業時間となります。

定休日：不定休 ※館の定休日に準ずる。

お席の種類 ：カジュアル席、ソファ席

株式会社BAKERUとは

BAKERUは、「未来の世界に必要なコンテンツを社会に実装する」というミッションを掲げ、街に必要なコンテンツを企画・運営する“場を仕掛ける社会実験推進カンパニー“です。私達は、そのチャレンジが未来の社会の為になると信じて、この世界にこんなモノやあんなモノが“あったらいいのに“を具現化する仕組みを考えて行動し続けます。また、BAKERUは組織ビジョンとして“クリエイティブ合衆国“を掲げ、様々なクリエイターとともに、紙やWEBだけでなく「場」も含めた全てをメディアとして捉え、社会やお客様のニーズ、その場の特性を活かした体験事業、飲食事業、住宅事業、クリエイティブ事業などを様々な取組を展開しています。

社名：株式会社BAKERU

代表：代表取締役CEO 小林 肇

役員：取締役 小谷翔一

設立：2006年（東京ピストルは2020年1月にBAKERUに社名変更いたしました）

本社所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂3-4-4 専修赤坂ビル 2F ※2023年11月より移転

WEB サイト ：https://bakeru.co.jp/

問い合わせ先：info@bakeru.co.jp