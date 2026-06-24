株式会社クリエイティブヨーコ

（左：当社代表取締役社長 北原 武幸 右：日本盲導犬協会渉外部 松尾 篤様）

NEWS RELEASE

2026年6月24日

株式会社クリエイティブヨーコ



日本盲導犬協会への寄付金贈呈式を実施

～ペットパラダイス「ペットと人間の、新しいカンケイ」実現に向けて～

株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）は、2026年6月18日（木）、東京都港区の当社東京オフィスにて、公益財団法人日本盲導犬協会への寄付金贈呈式を実施しました。

当社では、全国のペット用品専門店『ペットパラダイス』店舗に募金箱を設置し、お客様からお預かりした募金を日本盲導犬協会へお届けする活動を継続しています。このたび、全国のお客様から寄せられた募金を同協会へ贈呈しました。

贈呈式では、当社代表取締役社長 北原 武幸より日本盲導犬協会へ目録を贈呈しました。また、同協会より盲導犬育成事業の現状や活動内容についてご紹介いただき、盲導犬が果たす役割や育成支援の重要性について理解を深める機会となりました。



■お客様からお預かりした募金を盲導犬育成支援へ

当社は、2010年より公益財団法人日本盲導犬協会への支援活動を継続しています。

視覚障がい者の方々にとって盲導犬は、安全な歩行を補助するだけでなく、社会参加や自立した生活を支える大切な存在です。一方で、盲導犬の育成には多くの時間と費用が必要であり、その活動は多くの方々からの寄付や支援によって成立しています。





■人と犬がともに暮らしやすい社会の実現を目指して

クリエイティブヨーコは、ペット用品専門ブランド『ペットパラダイス』において、「ペットと人間の、新しいカンケイ」をブランドパーパスに掲げ、ペットと人がともに豊かに暮らせる社会づくりに取り組んでいます。

今後も日本盲導犬協会への支援活動を継続し、お客様とともに社会貢献活動に取り組み、人と動物が共生する社会の実現に貢献してまいります。

公益財団法人日本盲導犬協会 概要

理事長：金高 雅仁

所在地：神奈川県横浜市港北区新吉田町6001-9

設立：1967年（昭和42年）8月10日

URL：https://www.moudouken.net/





■『ペットパラダイス』について

ペットの視点から考えた着心地のよいペット服をはじめ、ペットが毎日の生活を快適に送るためのグッズを多数取り揃えています。

ペットがこれからも幸せな一生を送っていける社会を目指し、私たちに何ができるのか。

人間の目線ではなく、ペットの目線で常に考え、今後も様々な取り組みを展開してまいります。



■ペットパラダイス公式サイト

https://petparadisejapan.com

■ペットパラダイス公式インスタグラム

https://www.instagram.com/petparadise_official/

■株式会社クリエイティブヨーコについて

2026年3月に創業45周年を迎えました。「喜び」や「遊び心」を大切に、オリジナルキャラクター「しろたん」や「ペットパラダイス」「マザーガーデン」ブランドを展開しています。日々の暮らしに寄り添う商品を通じ、これからも「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」をお届けします。



代表者：代表取締役社長 北原 武幸

本社：〒381-8545 長野県長野市高田667-16

事業内容：ペットファッション、ペット用品の企画・販売、トリミングサロン・ホテル・ドッグラン運営、生活雑貨、学童向け雑貨の企画・販売、および『しろたん』のキャラクターライセンス展開

URL：https://www.creativeyoko.co.jp/