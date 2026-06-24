「わちゃちゃ」よりアニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』グッズが登場！

株式会社トキオ・ゲッツ

株式会社トキオ・ゲッツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：小笠原 亨 以下「当社」）は、当社オリジナルブランド「わちゃちゃ」より、アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』の描き下ろしイラストを使用したグッズを販売いたします。描き下ろしイラストは夏におなじみの花を抱えている伊地知琴子と天音慶という、季節感があり涼しげでかわいらしい仕上がりとなっています。

商品展開は定番の「アクリルスタンド」のほかに、実用性のある「ラバーPCマット」、描き下ろしイラストをたっぷり楽しめる「B2タペストリー」などを展開予定です。

予約販売期間は【2026年6月19日（金）12：00～2026年6月30日（火）12:00まで】となります。

商品は公式通販サイト（https://gets-oshi.com/）の他、全国のお取り扱い店舗様にてお買い求めいただけます。

■取り扱い商品■

・アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』アクリルスタンド 全2種 各1,980円（税込）

・アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』B2タペストリー 全1種 3,850円（税込）

・アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』ラバーPCマット 全1種 3,080円（税込）

・アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』ステッカーセット 全1種 1,320円（税込）

・アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』トレーディング缶バッジ 全6種 ランダム 各550円（税込）

(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会

▼予約販売期間

2026年6月19日（金）12：00～2026年6月30日（火）12:00まで

公式通販サイト他にて予約販売

【ゲツオシマート】

https://gets-oshi.com/

【わちゃちゃ 公式SNS】

公式X（旧Twitter） https://x.com/wachachatoys

■アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』作品概要■

陰キャで目立たないオタクな男子高校生・瀬尾卓也は、ひょんなことからクラスメイトのギ

ャル・天音 慶と伊地知琴子に話しかけられる。

クールだがどこか抜けていて同じオタクの匂いがする天音と、座席に加えて距離感も近い陽

気な伊地知。

天音は妹の影響でアニメを知っているだけで、決してオタクではないと言い張るが…?

タイプの違う魅力ＭＡＸなギャル二人とオタク男子が、趣味を通して惹かれ合い関係性を

深めていくラブコメディ！

はたして、オタクに優しいギャルはいるのか!?

公式サイト：https://otagal.jp

作品公式X：https://x.com/otagal_official

推奨ハッシュタグ：#オタギャル

■会社概要■

会社名：株式会社トキオ・ゲッツ

代表取締役：小笠原 亨

創業：1998年3月23日

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発

会社HP：https://tokyogets.com/