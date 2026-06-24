お酒のプロフェッショナルを育成する 「遠藤酒造場 彗 ブランドセミナー」を社内向けに実施

株式会社リカーマウンテン

全国205店舗で酒類専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、2026年5月13日(水)に関西、6月23日(火)に東海で「遠藤酒造場 彗 ブランドセミナー」を実施いたしました。

当社では、お客様に最適な一本をご提案できる「お酒のプロフェッショナル」を育成するため、ブランドの歴史や造り手の想いを深く学ぶ社内セミナーを定期的に開催しております。

■本セミナーの概要

今回のセミナーでは、遠藤酒造場 六代目当主である遠藤 秀三郎氏をお迎えし、日本酒の基本的な知識から酵母が風味に与える影響、またその種類など様々なお話をいただき、実際にテイスティングを行いながらその違いを学びました。定番品から限定品、まだ名前やラベルのない新作まで試飲させていただき、造り手の熱い想いに触れながら、五感を使ってブランドと商品への理解を深めました。

■まとめ

市場の進化や多様化するニーズにお応えするためには、スタッフ一人ひとりの「常に新しい知識をアップデートし続ける姿勢」が不可欠です。当社は今後も、こうした専門性の高い研修を継続的に実施し、商品の背景にある価値をお客様へ丁寧にお伝えしてまいります。確かな知識と情熱を持ったスタッフが、お客様の最高の顧客体験をサポートいたします。

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp