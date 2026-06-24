“BMSG STRIKERS”の新曲「Standing Here」が6月26日にデジタルリリース決定！
株式会社BMSG
HP：https://bmsg.tokyo/
今年4月4日に埼玉スタジアムで開催された『THE GAME CENTER FOOTBALL DREAM MATCH』のために結成された、SKY-HI、SOTA・RYUHEI・JUNON (BE:FIRST)、ADAM (STARGLOW)による特別ユニット “BMSG STRIKERS”。そんな彼が6月26日(金)に新曲「Standing Here」をデジタルリリースすることが決定した。
「Standing Here」は、数々の国内外アーティストを手掛けてきたプロデューサー・UTAと共に制作された、フットボールカルチャーとそれぞれの生き様を重ね合わせたアンセム。
歓声もブーイングも受け止めながら、“今この瞬間”を自分たちのスタイルで駆け抜ける、ピッチに立つすべてのプレイヤーへ向けた1曲となっている。
【リリース情報】
BMSGSTRIKERS / デジタルシングル「Standing Here」
2026年6月26日(金)リリース
Streaming & Download：https://lnk.to/BMSGSTRIKERS_StandingHere
【BMSG Official HP/SNS】
HP：https://bmsg.tokyo/
X : https://x.com/BMSG_official
Instagram : https://www.instagram.com/bmsg_official/
YouTube : https://www.youtube.com/@BMSG_official
Facebook : https://www.facebook.com/BMSGofficial