日本発ショートドラマが世界へ--韓国・釜山の国際ショートドラマ賞「BCM Asia Short Form Drama Award」受賞

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（以下、dSNL）は、映像事業ブランド「FANYStudio」において、弊社が制作した縦型ショートドラマ作品『君を王子にするまであと30日』が、2026年6月10日（水）に韓国・釜山にて開催された「BCM（Busan Contents Market）Asia Short Form Drama Award 2026」にて「People's Choice Award」を受賞したことをお知らせいたします。

■ 受賞について

(C)2026 FANYStudio/ BCM Asia Short Form Drama Award 授賞式にて(C)2026 FANYStudio/ BCM Asia Short Form Drama Award 授賞式にて(C)2026 FANYStudio/ BCM Asia Short Form Drama Award 授賞式にて

このたび、弊社制作作品が韓国・釜山で開催される国際コンテンツ市場「BCM」のショートドラマアワードにおいて受賞の栄に浴しました。日本発の縦型ショートドラマが国際舞台で高く評価されたことは、弊社にとって大きな喜びであり、今後のグローバル展開への大きな励みとなります。

弊社を代表して、志村一隆が現地にて登壇し、受賞トロフィーを受け取りました。

(C)2026 FANYStudio[表1: https://prtimes.jp/data/corp/130377/table/284_1_b9d5b41bdce4127eaec8e289472ed5f8.jpg?v=202606251251 ]

あらすじ

「私、王子様みたいな人がタイプなの…」告白が撃沈して落ち込む地味な大学生 元宮真琴の前に現れたのは、一軍メイク男子の森本ゆうき。「俺がお前を王子にしてやるよ」とゆうきに言われて、戸惑いながらもメイクを始めた真琴。真琴とゆうきは自分を振ったあんずを見返すために、1ヶ月後のミスターコンテストでグランプリを目指すことに。メイク練習を重ねるうちに真琴とゆうきは互いに惹かれ合っていく。真琴はミスターコンテストでグランプリを取ることはできるのか、そして二人の想いの行方は...

■ 続編『君を王子にするまであと30日 Season 2』も配信中！

受賞作の続編『君を王子にするまであと30日 Season 2』もFANY :Dにて好評配信中です。Season 1をご覧になった方も、まだの方もぜひこの機会にご視聴ください。

(C)2026 FANYStudio[表2: https://prtimes.jp/data/corp/130377/table/284_2_44f3b43e4d9d10983bd8a53120adeedc.jpg?v=202606251251 ]

あらすじ

学園祭で王子になった真琴は今や注目の若手モデル。恋人のゆうきはヘアメイクのアシスタントとして奮闘し、夢を追う二人は忙しさですれ違っていく。

偶然、撮影現場で一緒になった二人だったが、先輩ヘアメイクの井野尾とゆうきの楽しげな姿に、真琴の胸には抑えきれない嫉妬が芽生える。

さらにそこへ真琴の将来を守ろうとするマネージャー・塩野が二人の関係を危険視し、静かに二人の恋人関係引き裂こうと動き出す。

夢と嫉妬、そして愛が絡み合う30日後の行方は。

■FANY :D概要

「FANY :D」は「人間の欲望を解放するショートドラマアプリ」をコンセプトに、1話1～3分程度で、冒頭数話無料でご視聴いただきその後都度課金となる縦型ショートドラマアプリ。

【Web・SNS】

公式サイト：https://fany-d.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@FANY_Drama

TikTok：https://www.tiktok.com/@fany__d

Instagram：https://www.instagram.com/fany.drama/

X：https://x.com/FANY_Drama

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/