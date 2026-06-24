【総再生回数10億回、総フォロワー数45万人突破記念】『これじゃ在り来たりすぎる。”これすぎ”』プロモーションプラン提供開始！

株式会社CREAVE

クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する、株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）は、株式会社テレビ東京（本社：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー、代表取締役社長：吉次弘志、以下 テレビ東京）と共同出資で制作しているバーチャルショートドラマ『これじゃ在り来たりすぎる。”これすぎ”』のSNSアカウント総再生回数10億回、総フォロワー数45万人を突破したことを記念し、プロモーションプランを開始しました。

お問い合わせ・お申し込みはこちら :https://creave.co.jp/contact/

▼「これすぎ」タイアッププラン資料をダウンロード

https://creave.co.jp/document/koresogi-plan/

▼CREAVEのショートドラママーケティングのプラン資料をダウンロード

https://creave.co.jp/document/shortdrama/

「これすぎ」について

■概要

架空の私立高校を舞台に、高校生たちの青春の1コマをナチュラルなタッチで表現するショートドラマアカウント。「あるある」「胸キュン」なショートコンテンツとして高再生数を達成しつつ、登場人物たちの関係性やキャラクターが毎日の更新を通じて成長していく様子が視聴者の皆様に愛され、TikTokアカウント開設から6カ月で総フォロワー約45万人を達成！

アカウント情報：

・TikTok：https://www.tiktok.com/@koresugi_

・Instagram：https://www.instagram.com/KORESUGI_/

・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCpXpoITHd6VlYmL_cfLa7CQ

■アカウントの特徴

１.連載型ショートドラマ

一般的なショートドラマアカウントのように動画ごとに独立した単発のコンテンツではなく、固定キャラ・統一した世界観の中でのエピソードをショートドラマ化することで、連載漫画のように「続きが見たくなる」「追いたくなる」展開を実現しています。

２.キャラクターを身近に感じるワンカット・自然体の演出

編集・音の演出を抑え、リアル感を重視したワンカット形式の自然体な演出。キャラクターを身近に感じて没入しやすい構成しています。

３.高頻度接触により、愛着形成を加速

毎日1～2本を投稿。その中で少しずつキャラクターの人間関係や物語を進展させていくことで、キャラや世界観への愛着が育ちます。

■アカウントの強みと実績

１.オーガニックでのリーチ / インプレッション獲得に強い！

TikTok平均再生数：62.3万回 / Instagram平均再生数：80万回。「こんな青春送りたい！」「学生時代に戻りたい！」など、誰でも共感してしまう要素により、幅広い世代にリーチします。

２.毎日アカウントを注視してコメントする熱量の高いファンが多数！

エンゲージメント率4.6%（※同規模のアカウントの平均EG率が0.5～1%）。キャストの名前ではなく役名で認知し関係性の変化を追いかける楽しみ方が定着しています。

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■「これすぎ」プロモーションプラン

「ショートドラマ制作・配信」と「PR動画制作」により、視聴者への商品認知拡大と、効果の高い商品訴求動画納品の両立が可能です。

■プラン詳細

１.タイアップ配信

「これすぎ」の世界観の中の、青春感溢れるシチュエーションに自然に御社の商材を登場させ、動画内でも象徴的なアイテムとしてPRします。「いつも見ているドラマに商品が登場している！」「好きなキャラクターが使っている！気になる！」という心理を喚起。TikTok平均再生数：62.3万回 / Instagram平均再生数：80万回 / エンゲージメント率4.6%の特徴を活かし、認知拡大から愛着醸成まで実現します。

２.プロモーションコンテンツ納品

「これすぎ」の世界観やキャラクターを活かしつつ、商品の魅力をより明確に伝えるプロモーション動画を展開。ドラマとは異なる角度から、視聴者の興味・関心を一層高めます。クライアント様のアカウントにて投稿することで、アカウントのファンを外部のアカウントまで誘導しつつ、ドラマの世界観の中では訴求しきれない踏み込んだ内容をPRできます。ドラマを通じて出会った商品・商材へのより深い理解・関心を作り出します。

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各社コメント

■株式会社テレビ東京 加瀬未奈・高橋初来 様コメント

株式会社CREAVE様とのお取組みによりスタートした本プロジェクトが、多くの視聴者に愛されるコンテンツへと成長したことを大変嬉しく思います。

今回のプロモーションプランは、広告である以上に、「これすぎ」が毎日の更新の中で築き上げていく

キャラクターや世界観の中に、企業様の商品・ブランドを連ねていく取り組みです。

企業様の商品が視聴者から深く長く愛されるための架け橋として、「これすぎ」が培ってきた発信力とコンテンツの力を是非お役立てください。

■株式会社CREAVE 代表取締役社長 中村真奈 コメント

テレビ東京様と共同で制作をスタートしてから約半年、「これすぎ」は総再生回数10億回・総フォロワー45万人という節目を迎えることができました。数字以上に嬉しいのは、キャラクターを役名で呼び、毎日の更新を心待ちにしてくださるファンの皆様が着実に増えていることです。本物のファンダムが育ちつつあると、確かな手応えを感じています。

熱量の高いファンに、広告感なく自然に商品・ブランドを届けられる点が、「これすぎ」ならではの強みだと考えています。企業様のマーケティング支援においても必ずお力になれると確信していますので、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社CREAVE 会社概要

CREAVE（クリーブ）は、『温度ある繋がりを感じられる世界へ』をミッションに掲げるSNSマーケティング・クリエイティブ支援のプロフェッショナル集団です。35万人のクリエイターと共創した”本質的なSNSマーケティング支援”を行います。累計支援企業社数300社超。コスメ・食品・インテリア・家電等のtoC商材を持つ企業様を中心に幅広く支援実績がございます。

※Snapmart累計登録クリエイター数（2024年10月時点）

※事業詳細につきましては、以下弊社ウェブサイトをご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/service/

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/286_1_6c1db47fa9f27015e39fa63e4d067c1a.jpg?v=202606251251 ]

株式会社テレビ東京 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/286_2_3def03bfd03c21eb0d180c057d4141a1.jpg?v=202606251251 ]

＜ 本件に関するお問い合わせ先 ＞

株式会社CREAVE https://creave.co.jp/contact/