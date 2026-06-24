関東大学サッカーリーグ1部に所属する名門部「明治大学体育会サッカー部」とオフィシャルパートナー契約を締結。

株式会社ベネクス

リカバリーに関するサービスや商品を開発する株式会社ベネクス（所在地：神奈川県厚木市、代表取締役：中村 太一、以下、当社）は、関東大学サッカーリーグ1部に所属する名門部「明治大学体育会サッカー部」（監督：池上寿之氏）とオフィシャルパートナー契約を締結しました。

■契約の背景と概要

「明治大学体育会サッカー部」は1921年に創設され、100年を超える伝統を誇る、関東大学サッカーリーグ1部所属の名門部です。

2023年には全日本大学サッカー選手権大会(インカレ)において4年ぶり4回目の優勝、2024年には関東大学サッカーリーグ戦現行制度初の無敗優勝を果たすなど、輝かしい実績を積み重ね、大学サッカー界の覇者として長年君臨してきました。プロの世界へも累計100名以上の選手を送り出し、日本代表を含む数多くのトップ選手を輩出しています。明治大学建学の精神「権利自由、独立自治」に則り、オンザピッチ・オフザピッチにおいて一流を追求し、人間力の向上、人格形成を追求し社会のリーダーとなる人材の育成を追求することに重きを置いています。

チーム勝利のために全力を尽くし、切磋琢磨しながら成長し続けるなかで、世界で戦う選手育成の基盤として“休養の科学”を取り入れ、常に最高のコンディションで競技に臨むという姿勢に共感し、オフィシャルパートナー契約を締結しました。今後、世界のリカバリー市場を創造することを目指す「VENEX」と、世界で活躍する選手を輩出し続ける「明治大学体育会サッカー部」は、いずれも世界基準で挑戦し続ける姿勢を共有します。

当社は、本契約を機にVENEXリカバリーウェアの提供および、20年以上「休養」を研究する当社の知見をもって、世界で戦うためにも必要なコンディションを作るのに欠かせない「休養」をサポートし、ともに次のステージへとともに歩んでまいります。

■「明治大学体育会サッカー部」監督 池上寿之様コメント

「このたび、株式会社ベネクス様とのオフィシャルパートナー契約を締結できましたことを大変光栄に思います。

『明治発、世界へ！』をビジョンに掲げる当部において、リカバリーウェアの活用や科学的根拠に基づいた休養学の勉強会の実施を通して、選手の“休養リテラシー”を高めることで、常に最高のコンディションで競技に臨み世界で活躍できる選手の育成を目指していきます。」

【「明治大学体育会サッカー部」について】

「明治大学体育会サッカー部」は明治大学建学の精神「権利自由、独立自治」に則りオンザピッチ・オフザピッチにおいて一流を追求し、厳しさの中にも明るく元気で清々しく個々がチーム勝利のために全力を尽くし切磋琢磨しながら成長し続けるチームです。

当部はプロの養成所ではなく日本一を目指しながら体育会活動を通じて人間力の向上、人格形成を追求し社会のリーダーとなる人材の育成を追求しています。プロに進む選手も社会の一員として人々に夢と感動を与えられるよう心技体を鍛えています。

■株式会社ベネクス 代表取締役 中村太一コメント

「このたび、「明治大学体育会サッカー部」様とオフィシャルパートナー契約を締結することとなりました。トッププロを輩出し続けるチームの皆さまをサポートできることを心から誇りに思います。

身体的・精神的負荷も大きいサッカーという競技と、VENEXが提唱する“質の高い休養”は非常に相性が良いと確信しています。学業に限らず、ピッチ外での真摯な姿勢をベースに、勝利のために“休養の科学”を取り入れる先進的な意識に強く共感いたしました。世界基準を見据える明治大学体育会サッカー部様と、世界のリカバリー市場を創造するVENEX。この強い志を共有するパートナーとして、選手の皆様がタフなシーズン、学生生活を戦い抜き、次のステージへ羽ばたけるよう、“休養”でバックアップしてまいります。」

【ベネクスについて】

健康のための３大要素「運動」「栄養」「休養」の中で、パフォーマンスを向上させるために必要な「休養」に着目。主力商品である休養時専用ウェアをはじめとするリカバリーサポート商品の開発、製造、販売、およびリカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発などを行っています。創業は「床ずれ予防マットレス」を開発、販売する介護用品メーカーとしてスタート。現在は、休養学に基づいたリカバリーに関わる商品開発を行っています。

「ヒトが本来持っている自己回復力を最大限に発揮させること」をコンセプトに、東海大学、神奈川県、当社との産学公連携事業により誕生したウェアは、エビデンス（科学的根拠）の取得や安全性を重視した開発を行い、「休養時専用ウェア」として2010年2月の発売以降、疲労回復や安眠のサポートを目的として日本代表選手らスポーツ関係者はじめ多くの方に愛用されています。現在は、豊富な商品展開を行い、全国の主要百貨店やオンラインショップで販売。これまでにシリーズ累計250万着（2026年6月初旬時点）の販売実績を記録するヒット商品となっています。

【株式会社ベネクス 概要】

法人名： 株式会社ベネクス

代表： 代表取締役 中村 太一

所在地： 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4階

電話： 046-200-9288

設立： 2005年9月30日

事業内容： リカバリーサポート商品の開発、製造、販売

リカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発など

ホームページ：https://www.venex-j.co.jp/