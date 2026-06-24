【東京グレートベアーズ】マウリシオ・パエス ヘッドコーチ 就任のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズの新ヘッドコーチにマウリシオ・パエス氏の就任が決定いたしましたので、お知らせいたします。マウリシオ新ヘッドコーチのもと、チーム一丸となって戦ってまいりますので、引き続きみなさまのあたたかいご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

■マウリシオ・パエス（Mauricio Paes）ヘッドコーチ プロフィール

【 生年月日 】1963年5月26日（63歳）

【 出 身 】ブラジル

【 経 歴 】

1994-1998 Cesson Volley Saint-Brieuc Côtes-d'Armor ヘッドコーチ（フランス）

1998-2000 ASPTT Mulhouse Volley-Ball (女子) ヘッドコーチ（フランス）

2000-2005 Racing Club Villebon 91 (女子) ヘッドコーチ（フランス）

2005-2007 Paris Volley アシスタントコーチ（フランス）

2007-2011 Paris Volley ヘッドコーチ（フランス）

2011-2016 Tours Volley-Ball ヘッドコーチ（フランス）

2016-2020 パナソニックパンサーズ アシスタントコーチ

2020-2021 チェコ共和国代表チーム アシスタントコーチ

2020-2021 Tourcoing Lille Metropole ヘッドコーチ （フランス）

2021 フランス代表チーム アシスタントコーチ

2021-2023 Tourcoing Lille Metropoleヘッドコーチ （フランス）

2023-2024 Epicentr-Podolyanyヘッドコーチ （ウクライナ）

2024 イラン代表チーム アシスタントコーチ

2024-2025 Seoul Woori Card WooriWON ヘッドコーチ（韓国）

2025-2026 Paris Volley ヘッドコーチ（フランス）

2026- 東京グレートベアーズ ヘッドコーチ

■マウリシオ・パエス ヘッドコーチコメント

日本に戻り、東京グレートベアーズファミリーの一員になれることを大変光栄に思います。このような機会をいただけたことに感謝するとともに、クラブ、チーム、そしてファンのみなさまのために全力を尽くしていきます。

来シーズンに向けて、コーチングスタッフやフロントスタッフの皆さんと密に連携しながら、チーム一丸となり、互いにリスペクトを持って、同じ目標に向かって進んでいきたいと思います。

選手たちとは、強いチームスピリットを築き、一人ひとりの成長とチーム全体の前進につながる環境を作っていきたいです。

この役割に伴う責任の大きさをしっかりと自覚しています。その責任を、謙虚さと感謝の気持ち、そして揺るぎない覚悟を持って受け止め、クラブを代表する者として、みなさまに誇りに思っていただけるよう努めてまいります。

リトルベアーズのみなさん、こんにちは！

みなさんにお会いできる日を、そして私たちの大好きなチームである東京グレートベアーズと一緒に、たくさんの忘れられない瞬間を共有できる日を楽しみにしています。

来シーズンは、とてもエキサイティングで、競争の激しいシーズンになると思います。SVリーグが新たに12チーム制となることで、素晴らしいバレーボールの試合を皆さんと一緒に楽しみ、シーズンを通して東京グレートベアーズを応援できる機会がさらに増えることになります。

いつもあたたかい応援を本当にありがとうございます。体調に気をつけて、また近いうちにお会いしましょう！

It is a great honor for me to return to Japan and join the Tokyo Great Bears family. I am grateful for this opportunity and fully committed to supporting the club, the team, and our fans.

I look forward to working closely with the coaching staff and management to move forward together with unity, mutual respect, and a shared goal for the upcoming season.

With the players, I hope to instill a strong team spirit and create an environment conducive to personal growth and collective progress.

I am aware of the responsibility that comes with this role and I accept it with humility, gratitude, and an unwavering commitment to representing the club in a way that will make everyone proud.

Hi Lil Bears!

I'm looking forward to meeting you all soon and sharing many unforgettable moments with TGB, our favorite team.

Next season promises to be exciting and highly competitive. Thanks to the new 12-team SV-League format, we'll have even more opportunities to enjoy fantastic volleyball matches together and cheer on TGB throughout the season.

Thank you so much for your support. Take care and see you soon!

■クラブコメント

世界の舞台で数々の勝利を重ね、日本バレーの特性にも精通しているマウリシオ・パエス氏を、新監督として東京グレートベアーズに迎えることができ、大変嬉しく思います。

バレーボールに対する熱い情熱と、優れたリーダーシップによるチームビルディングは、クラブに新たな成長をもたらしてくれると確信しています。

これまでの豊富な実績に裏打ちされた鋭い戦術眼と、チームに一体感をもたらす情熱的なコーチングによって、東京グレートベアーズをさらなる高みへと導いてくれることを期待しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/