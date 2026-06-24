矢野沙織、丈青による新ユニット”Besties our sounds.”ファーストアルバム『rose garden』本日発売リリース記念動画公開
サックス奏者・矢野沙織とピアニスト丈青（SOIL&"PIMP"SESSIONS）による新ユニット“Besties our sounds.”（読み：ベスティーズ・アワー・サウンズ）。ファーストアルバム『rose garden』が本日6月24日にCD, LP, 配信の3形態同時リリースとなります。
発売を記念して、矢野沙織(sax)、丈青(p)、秋田ゴールドマン(b)、小名坂誠哉(ds）のメンバー全員が揃い、本作の制作の舞台裏を語り合うスペシャル動画が公開されました。
https://youtu.be/LEvESKQD5jY
また、発売を記念して、6月26日(金)Billboard Live OSAKAと、6月30日(火)BLUE NOTE PLACE（東京）で開催されるアルバムリリースライブにご来場の方に、特典ポスター（A3/フルカラー）のプレゼントが決定！
さらに10月30日(金)に、広島CLUB QUATTROへの出演も決まりました。これからのBesties our sounds.の活動にご期待ください。
●ライブスケジュール
＜第1弾＞2026年6月26日(金)
Billboard Live OSAKA（大阪）
出演： 丈青(p), 矢野沙織(sax), 秋田ゴールドマン(b), 小名坂誠哉(ds)
https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-21423
＜第2弾＞2026年6月30日(火)
BLUE NOTE PLACE（東京）
出演： 丈青(p), 矢野沙織(sax)
https://www.bluenoteplace.jp/live/besties-our-sounds-260630/
＜追加！＞2026年10月30日(金)
HIROSHIMA CLUB QUATTRO（広島）
詳細後日発表！
●レコーディングについて語るスペシャル動画の第1弾はこちら
＜第1弾: Besties our sounds.始動！丈青×矢野沙織 対談＞
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=UZWOLasXmyk ]
●アルバム情報
Besties our sounds.『rose garden』
発売日：2026年6月24日(水)
価格：
CD\3,850(税込) 品番：KNRS1007
LP \5,500(税込) 品番：KNLP1007
発売元：株式会社ディスクユニオン
主要販売店：ディスクユニオン、タワーレコード、HMV、Amazon ほか
https://kamnabi.lnk.to/Bestiesoursounds
アルバム『rose garden』ティザー映像
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=-b9mpXWd77E ]