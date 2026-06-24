ソウル・フラワー・ユニオンの大ヒット作 5thアルバムがアナログ再発！

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株式会社ディスクユニオン


『ウインズ・フェアグラウンド』(1999)から2年半ぶり、メジャー・レーベルを離れてインディー・リリース第一弾となった、大ヒット作の5thアルバム。


アイリッシュ・トラッド界の凄腕ドラマー、レイ・フィンを迎え、ロックンロールからトラッド、ジャズ、ラテン等、ジャンルを横断する「サヴァイヴァーズ・バンケット」「殺人狂ルーレット」「荒れ地にて」「夏到来」「野づらは星あかり」「世紀のセレナーデ」等々、多数の歴史的名曲を収録した代表作。


本作のアウトテイク「永遠の語らい」、ボ・ガンボスのどんと追悼カヴァー「トンネルぬけて」、「幻の名盤解放同盟」の特典コンピレーションに収録された、三浦正弘とアロハ・ブラザースの「ラリラリ東京」、映画『アンチェイン』のサウンドトラックからレイ・チャールズの「アンチェイン・マイ・ハート」、中川敬が別ユニットでレコーディングしたデッド・ケネディーズの「キル・ザ・プア」、中川敬が登川誠仁とデュエットした「緑の沖縄」等々、同時期にレコーディングした8曲をボーナス・トラックで追加収録!



リリース25周年記念 ! 2LPデラックス・エディション/完全生産限定盤


Soul Flower Vinyl Reissue Series Vol.11


Liner Notes & English Translation Included


2001年7月25日オリジナル盤リリース



・商品詳細ページ


https://diskunion.net/jp/ct/detail/1009256055




＜ 商品概要 ＞


・アーティスト名：SOUL FLOWER UNION（ソウル・フラワー・ユニオン）


・タイトル：SCREWBALL COMEDY（スクリューボール・コメディ）


・レーベル：RESPECT RECORD


・品番：XBVN-0033/0034


・フォーマット：LP2枚組


・販売価格(税込)：6,600円


・発売日：2026年11月3日





トラックリスト　


DISC-1


A1. サヴァイヴァーズ・バンケット


A2. 殺人狂ルーレット


A3. 荒れ地にて


A4. ダイナマイトのアドバルーン


B1. 夏到来


B2. 野づらは星あかり


B3. 世紀のセレナーデ


B4. オーマガトキ



DISC-2


C1. GO-GO フーテン・ガール


C2. NOと言える男


C3. キャラバンに恋唄


C4. 永遠の語らい ★


C5. トンネルぬけて ★


D1. キル・ザ・プア ★


D2. ドゥ・ユー・ウォナ・ダンス？ ★


D3. ラリラリ東京 ★


D4. アンチェイン・マイ・ハート ★


D5. アンチェインのテーマ～退院ヴァージョン ★


D6. 緑の沖縄 ＜2006 Deracine Mix＞ ★


※★Bonus Track




先着特典ステッカー

＜ アーティスト・プロフィール ＞


80年代ジャパニーズ・パンクを代表するバンド、ニューエスト・モデルとメスカリン・ドライブが融合し、93年に誕生した日本最強のオルタナティヴ・ミクスチャー・ロックンロール・バンド。


トラッド、ソウル、ジャズ、パンク、レゲエ、ラテン、民謡、チンドン、ロックンロールなど、あらゆる音楽を精力的に雑食~具現化していく先進的な音楽性は、結成以来多くの人々を魅了している。