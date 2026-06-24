ソウル・フラワー・ユニオンの大ヒット作 5thアルバムがアナログ再発！

株式会社ディスクユニオン

『ウインズ・フェアグラウンド』(1999)から2年半ぶり、メジャー・レーベルを離れてインディー・リリース第一弾となった、大ヒット作の5thアルバム。

アイリッシュ・トラッド界の凄腕ドラマー、レイ・フィンを迎え、ロックンロールからトラッド、ジャズ、ラテン等、ジャンルを横断する「サヴァイヴァーズ・バンケット」「殺人狂ルーレット」「荒れ地にて」「夏到来」「野づらは星あかり」「世紀のセレナーデ」等々、多数の歴史的名曲を収録した代表作。

本作のアウトテイク「永遠の語らい」、ボ・ガンボスのどんと追悼カヴァー「トンネルぬけて」、「幻の名盤解放同盟」の特典コンピレーションに収録された、三浦正弘とアロハ・ブラザースの「ラリラリ東京」、映画『アンチェイン』のサウンドトラックからレイ・チャールズの「アンチェイン・マイ・ハート」、中川敬が別ユニットでレコーディングしたデッド・ケネディーズの「キル・ザ・プア」、中川敬が登川誠仁とデュエットした「緑の沖縄」等々、同時期にレコーディングした8曲をボーナス・トラックで追加収録!

リリース25周年記念 ! 2LPデラックス・エディション/完全生産限定盤

Soul Flower Vinyl Reissue Series Vol.11

Liner Notes & English Translation Included

2001年7月25日オリジナル盤リリース

・商品詳細ページ

https://diskunion.net/jp/ct/detail/1009256055

＜ 商品概要 ＞

・アーティスト名：SOUL FLOWER UNION（ソウル・フラワー・ユニオン）

・タイトル：SCREWBALL COMEDY（スクリューボール・コメディ）

・レーベル：RESPECT RECORD

・品番：XBVN-0033/0034

・フォーマット：LP2枚組

・販売価格(税込)：6,600円

・発売日：2026年11月3日

トラックリスト

DISC-1

A1. サヴァイヴァーズ・バンケット

A2. 殺人狂ルーレット

A3. 荒れ地にて

A4. ダイナマイトのアドバルーン

B1. 夏到来

B2. 野づらは星あかり

B3. 世紀のセレナーデ

B4. オーマガトキ

DISC-2

C1. GO-GO フーテン・ガール

C2. NOと言える男

C3. キャラバンに恋唄

C4. 永遠の語らい ★

C5. トンネルぬけて ★

D1. キル・ザ・プア ★

D2. ドゥ・ユー・ウォナ・ダンス？ ★

D3. ラリラリ東京 ★

D4. アンチェイン・マイ・ハート ★

D5. アンチェインのテーマ～退院ヴァージョン ★

D6. 緑の沖縄 ＜2006 Deracine Mix＞ ★

※★Bonus Track

先着特典ステッカー

＜ アーティスト・プロフィール ＞

80年代ジャパニーズ・パンクを代表するバンド、ニューエスト・モデルとメスカリン・ドライブが融合し、93年に誕生した日本最強のオルタナティヴ・ミクスチャー・ロックンロール・バンド。

トラッド、ソウル、ジャズ、パンク、レゲエ、ラテン、民謡、チンドン、ロックンロールなど、あらゆる音楽を精力的に雑食~具現化していく先進的な音楽性は、結成以来多くの人々を魅了している。