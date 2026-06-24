「シニアと介助者の行動・福祉用具」画像1,000点・動画50点PIXTA、介護現場・生活支援技術のAI開発向けデータセットを2種類販売開始

ピクスタ株式会社

ピクスタ株式会社（東京都渋谷区 代表取締役社長：古俣大介、東証スタンダード：3416）が運営する写真・イラスト・動画・音楽素材のマーケットプレイス「PIXTA（ピクスタ）」は、「機械学習用画像・動画データ提供サービス」として、「シニアと介助者の行動・福祉用具画像データセット」と「シニアと介助者の行動・福祉用具動画データセット」の２種類のデータセットを販売開始いたします。各データセットは単独でご購入いただけます。

◆ PIXTA機械学習用画像・動画データ提供サービス：https://pixta.jp/machinelearning-dataset(https://pixta.jp/machinelearning-dataset)

■ シニアと介助者の行動・福祉用具データセット概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8963/table/364_1_56268e6bee7623777e6e4efd390209e0.jpg?v=202606251251 ]

＜データサンプル＞

＜想定用途＞

本データセットは、法人・研究機関など幅広い領域でご活用いただけます。日本の住宅や施設における安全管理・行動認識・生活分析に関するAIモデルの開発や研究を中心に以下のような用途を想定しています。

- 日常動作の可視化・行動解析自宅や施設での移乗・歩行など、基本行動における認識モデルの構築に活用できます。様々な背景やシーンの人物画像を用いることで、特定エリアの滞在状況の分析や生活動線の検証にも利用できます。- 遮へい物や複数人の重なりに対応した、人物認識の精度向上にベッド柵や手すりで身体の一部が隠れるシーンや、介助者と高齢者の身体が近くで重なり合うシーンなど、AIが人物を見失ったり誤認識したりしやすい高難度な場面の学習データとして活用できます。実際の現場での見落としや誤報を防ぎ、人物検出や骨格推定モデルの認識精度向上にお役立ていただけます。- 福祉用具の検出・姿勢推定技術の基盤データとして車椅子や介護ベッド、杖などの位置や形状を検出するモデルの学習データとして利用できます。姿勢推定や動作追跡など、高齢者を対象とした画像認識研究にも活用いただけます。

＜活用が想定される業界例＞

■ 提供背景

- 医療・福祉： 施設内における事故防止、病棟での見守り自動化、行動データを活用した介護業務の効率化- セキュリティ・防犯： 監視カメラの高度化、建物内での転倒検知、不自然な停滞の発見- 家電・住設メーカー： 高齢者住宅向けの見守り機器開発、生活環境の自動調整システム- ロボティクス： 介護ロボットの安全移動、自律走行する車椅子の障害物回避- 大学・研究機関： 福祉分野における生活動作、骨格推定技術の研究

日本は高齢化率が29.4％と、超高齢社会を迎えています（※１）。2040年度には約57万人の介護職員が不足する見通しであり、厚生労働省は、テクノロジーの活用を前提とした介護現場の業務見直しや、負担軽減の仕組み化を推進しています。（※２）

それにより、昨今、企業や研究機関では、介護現場の負担軽減や安全な移動支援のため、カメラ映像やロボットを活用してシニアの行動や介助時の挙動、周囲の物品を検知・分析するAIモデルの開発が行われています。しかし、AIの学習に広く用いられる既存のオープンデータは海外製が中心です。日本の住宅環境や国内の医療・福祉現場に即したデータは極めて少ないのが現状です。特に、国内の介護現場や住宅で普及している福祉用具（車椅子、介護ベッド、各種杖、手すりなど）のデータや、介護者と高齢者の身体が近くで重なり合うシーンを捉えた実写のデータセットは不足しています。

こうした課題に対応するため、国内のAI開発の開発用途に合わせて選べる「画像」と「動画」の2つのパッケージを用意しました。

画像データは、車椅子や杖、手すりなどの補助具・設備の正確な位置や形状をAIに学習させる物体検出モデルの開発に有効です。

動画データは、歩行介助や車椅子移動時における複数人のスムーズな姿勢の変化など、一連の動きを判定する行動解析モデルに欠かせない素材です。

介護現場における負担軽減・高齢者の安全な生活空間づくりに向け、本パッケージがAIモデルの開発や研究のお役に立てることを願っています。

＜出典＞

※１：総務省統計局「統計からみた我が国の高齢者」（令和７年９月14日）

https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics146.pdf(https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics146.pdf)

※２：厚生労働省「テクノロジー等を活用した介護現場における生産性向上の重要性とその施策について」 （令和８年３月２日）

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001678242.pdf(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001678242.pdf)

■ PIXTA機械学習用画像・動画データ提供サービスについて

PIXTAの「機械学習用画像・動画データ提供サービス」は、国内最大級のストックフォトサイトである強みを活かし、1億点以上の商用利用可能な画像・動画・音声データを機械学習の用途・要件に合わせて提供するものです。

オープンデータだけでは入手しづらい豊富な日本人画像ライブラリと、機械学習専任チームによる高度なアノテーション技術で、一気通貫でAI開発者のデータ収集を支援。画像認識AI・物体検知AI等の開発に注力する自動車・製造業界大手をはじめ、さまざまな企業から高い支持を得ています。既成データの提供に留まらず、開発フェーズごとの細かなニーズに幅広くお応えするため、以下のサポートにも柔軟に対応します。

高度なデータカスタマイズ（アノテーション）：機械学習専任チームが、お客様の要件に合わせた詳細なアノテーション作業を一気通貫で実施します。

特定の環境・条件下での撮りおろし（カスタム撮影）：既存素材では網羅しきれない「特定の環境・条件下」での撮影や、独自のデータ収集を柔軟に実施。お客様の現場環境に合致した学習データを迅速に確保できます。

◆ PIXTA機械学習用画像・動画データ提供サービス：https://pixta.jp/machinelearning-dataset(https://pixta.jp/machinelearning-dataset)

・ note（PIXTA機械学習データサービス）：https://note.com/pixta_ml/(https://note.com/pixta_ml/)

◆ PIXTAの撮影サービス ・ 全国出張料無料のカメラマン手配「PIXTAオンデマンド」：https://od.pixta.jp/(https://od.pixta.jp/)

・ 完全オーダーメイドビジュアル制作「PIXTAカスタム」：https://pixta.jp/custom(https://pixta.jp/custom)

【会社概要】

社 名：ピクスタ株式会社（東証スタンダード：3416）

設 立：2005年8月25日

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目21－1 渋谷ヒカリエ 33階 JustCo Shibuya Hikarie

TEL：03-5774-2692

資本金：332,437千円（2026年03月末時点）

代表取締役社長：古俣 大介

URL：https://pixta.co.jp/(https://pixta.co.jp/)

事業内容：コンテンツ販売事業

撮影事業

ものづくり体験事業

子会社：PIXTA ASIA PTE. LTD.

PIXTA VIETNAM CO., LTD.

POTONOW CO., LTD.

株式会社YASUMI WORKS