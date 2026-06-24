「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」映画『だぁれかさんとアソぼ？』タイアップキャンペーン7月1日（水）～7月31日（金）期間限定で開催

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田建）は、「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」全店にて、2026年7月24日（金）公開の映画『だぁれかさんとアソぼ？』とのタイアップキャンペーンを、7月1日（水）～7月31日（金）までの期間限定で開催いたします。https://store.zero-tokiwa.com/

ストレスフリーな元祖・焼肉エンタメ酒場 ときわ亭

「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」は、仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」と当社がタッグを組み、全国に向けて展開しているストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場です。国産豚の新鮮なホルモンと、全卓に設置されたサワーサーバーからお客様自身で注げる待ち時間 0 秒の新感覚飲み放題「0秒レモンサワー(R)」が楽しめます。エンタメ酒場として、降水確率にあわせて割引するキャンペーンや女子プロレス団体とのコラボなど数々のユニークな企画を実施し、アプリ会員数はついに38万人を突破しました。

『だぁれかさんとアソぼ？』とコラボ！映画鑑賞券プレゼントも！！

2026年7月24日（金）に公開される映画『だぁれかさんとアソぼ？』とのタイアップキャンペーンを、7月1日（水）～7月31日（金）の期間限定で開催します。『だぁれかさんとアソぼ？』にちなんだタイアップメニューの「封印された“壺”漬けドラゴンカルビ」、「呪われる13“タン”」、「食べたら“終わり”〆の盛岡冷麺」３品を全国のときわ亭にて、期間限定で販売いたします。

また、7月1日（水）～7月20日（月）の期間、ときわ亭公式Xで本キャンペーンポストをフォロー＆リポストしていただいた方の中から、映画鑑賞券（5名様）または、「だぁれかさんのタトゥーシール」全2種のうちランダムで1種（5名様）、「『だぁれかさんとアソぼ？』ミュージックキーホルダー」（2名様）のどれかを抽選でプレゼントいたします。

さらに、7月1日（水）～7月20日（月）の期間中、ときわ亭の店舗に来店されたアプリ会員の方の中から、映画鑑賞券を抽選で5名様にプレゼントいたします。

今後も「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」では、「最高の笑顔まで、0秒前！いってらっしゃい！」を合言葉にお客様にとって居心地のよい美味しい・楽しい・新しい食空間を提供してまいります。

■実施概要

キャンペーン名：映画『だぁれかさんとアソぼ？』タイアップキャンペーン

開催期間 : 2026年7月1日（水）～7月31日（金）

実施内容：

7月1日（水）～7月31日（金）の期間中、タイアップメニュー「封印された“壺”漬けドラゴンカルビ」、「呪われる13“タン”」、「食べたら“終わり”〆の盛岡冷麺」を販売。

※写真はイメージです。

【公式Xプレゼントキャンペーン】

7月1日（水）～7月20日（月）の期間中、ときわ亭公式X（@tokiwatei_koho(https://x.com/tokiwatei_koho)）をフォロー＆キャンペーンポストをリポストしていただいた方の中から抽選で5名様に映画鑑賞券（ムビチケ）を、もしくは、「だぁれかさんのタトゥーシール」全2種のうちランダムで1種を5名様に、「『だぁれかさんとアソぼ？』ミュージックキーホルダー」を2名様にプレゼントいたします。

【来店者プレゼント】

7月1日（水）～7月20日（月）の期間中、ときわ亭の店舗に来店されたアプリ会員の方の中から、映画鑑賞券（ムビチケ）を抽選で5名様にプレゼントいたします。

開催店舗：「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」全店

※武蔵小杉店は7月12日（日）まで実施

https://store.zero-tokiwa.com/(https://store.zero-tokiwa.com/)

■映画『だぁれかさんとアソぼ？』について

【ストーリー】

ただの遊びのはずだった。最初の一人が死ぬまでは――。若者の間で、密かに流行る、絶対にやってはいけない「遊び」があった。それは学校の、誰もいない階段。その13段目-。カセットテープに日付と名前を吹き込むと、名前を吹き込まれた人は死ぬ。というもの。

軽い気持ちで実行した学生達の日常は歪み始め、やがて校内で”カセットテープに名前を入れられた人物が相次いでその日付に謎の死を遂げるという事件”が発生。

事態を重く見た学校に招聘された心理カウンセラー・平瀬小春(鎮西寿々歌)は、学生のメンタルケアの為に事件を目撃した学生にカウンセリングを行うが、「遊び」を実行した一人は小春の妹・菜々美(星乃あんな)で...。不可解な出来事が起こり、一人、また一人と怪異に巻き込まれていく学生達。「.....あんなこと、するんじゃなかった......」

【作品概要】

タイトル : だぁれかさんとアソぼ？

監督：清水崇

脚本：角田ルミ 清水崇

エンディングテーマ：ののちゃん（村方乃々佳）「だぁれかさんとアソぼ？」

配給：松竹

【キャスト】

鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）

星乃あんな 大西利空

向井怜衣 小國舞羽 室はんな

マキタスポーツ（友情出演） ／ オクイシュージ 菜 葉 菜 染谷隼生 ／ 穂紫朋子

染谷将太

(C)2026「だぁれかさんとアソぼ？」製作委員会

公式X：https://x.com/darekasan_asobo

公式Instagram：https://www.instagram.com/darekasan_asobo/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@darekasan_asobo

公式URL：https://movies.shochiku.co.jp/darekasantoasobo-movie/

公開：2026年7月24日（金）

■「０秒レモンサワー(R)」とは

各テーブルに設置されたレモンサワーサーバーから好きなだけ注ぎ放題、飲み放題の待ち時間 0 秒のストレスフリーな飲み放題サービスです。

そのまま飲んでも美味しいレモンサワーですが、お好みの味にアレンジできる 8 種類のフレーバーシロップをご用意。甘さ、酸っぱさ、果汁感のほかカシスなど個性豊かなフレーバーをラインナップしているので味に飽きることなく最後までレモンサワーを楽しめます。

料金はお一人様 60分 550円（税込）、プラス385円（税込）で30分のご延長が可能です。また、プラス110円（税込）で冷凍レモンをトッピングした「冷凍レモンサワー」を提供していますが、「ときわ亭公式アプリ」をダウンロードすると冷凍レモン無料クーポンが当日から毎回利用できます。

「0秒レモンサワー(R)」は当社の登録商標です。【商標登録 第6320626号】

■遊び心満載！アプリやSNSで楽しむ『ときわ亭』

＜公式アプリ＞

リニューアルで楽しさもお得感もバージョンアップした『ときわ亭』公式アプリ。これまで38万人以上の方にダウンロード・ご利用いただいています。アプリ会員は「0秒レモンサワートッピング 冷凍レモン」がいつでも無料。来店ごとにポイントが貯まり、ポイント数に応じて「前頭レモン」「関脇レモン」といった具合にランクアップします。貯まったポイントはお好きなタイミングでお好きな特典と交換が可能。その他、誕生日・記念日のプレゼントや、アプリ会員限定のキャンペーンやイベントも見逃せません。アプリ会員になれば、行けば行くほど『ときわ亭』が楽しくなります。ご来店前にぜひダウンロード・登録がおすすめです。

▶︎iPhoneの方はこちら(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%8F%E4%BA%AD/id1528305846) ▶︎Androidの方はこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gosso.tokiwatei)

＜公式SNS＞

ときわ亭では、お客様やときわ亭ファンの方とコミュニケーションを図るため各公式ＳＮＳで情報発信・交流しています。ときわ亭広報-通称ナカノヒト-のつぶやきや、公認アンバサダーのオフ会の様子などもレポートしています。

公式Xアカウント

0秒レモンサワー(R) ときわ亭 広報 @tokiwatei_koho(https://twitter.com/tokiwatei_koho?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Atokiwatei_koho&ref_url=https%3A%2F%2Fzero-tokiwa.com%2F)

公式Instagramアカウント

0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭【公式】@tokiwatei_official(https://www.instagram.com/tokiwatei_official/?hl=ja)

公式TikTokアカウント

ときわ亭中の人 ＠tokiwatei_koho(https://www.tiktok.com/@tokiwatei_koho?lang=ja-JP)

＜YouTuber、VTuberの撮影依頼お待ちしております！＞

ときわ亭では随時YouTuberやVTuberの方々の撮影依頼をお待ちしております。グルメ系、大食い系、エンタメ系問わずできる限りのご協力をさせて頂きます。企画内容に応じて、大盛り・激辛メニューのご用意なども可能です。ご協力内容に関しては基準がございます。まずはお気軽にご相談下さい。

撮影依頼・お問合せはこちらまで info@office-hirose.co.jp ご連絡ください。

■過去ご紹介頂いたYouTuber様、VTuber様

スクワッド

https://youtu.be/CCRi4jHKTSo?feature=shared

食の変態

https://www.youtube.com/watch?v=5KcrcAe3Rvs&t=65s(https://www.youtube.com/watch?v=5KcrcAe3Rvs&t=65s)

わっきーTV/石脇誠【全国グルメ動画チャンネル】

https://www.youtube.com/watch?v=USIRpzAumc4

あたろーちゃんねる-ataro-

https://www.youtube.com/watch?v=dZQ9L895_-Q

ぞうさんパクパク 一人でできるもん

https://www.youtube.com/watch?v=KwYbUGzHldw

世界一のゆっけ、

https://www.youtube.com/watch?v=_yXLZ_Bbvyg

■「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」とは

仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」と当社がタッグを組み、全国に向けてブランドプロデュース、運営、展開しているストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場です。国産豚の新鮮なホルモンを使った仙台ホルモンと、全テーブルに設置されたサワーサーバーからお客様ご自身で注ぐ新感覚のレモンサワー飲み放題「0秒レモンサワー(R)」をお楽しみいただけます。https://store.zero-tokiwa.com/

■会社概要

社名 ：GOSSO株式会社

本社所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

代表者 ：代表取締役 藤田 建

設立 ：2005年12月

電話番号 ：03-6316-8191（代表）

事業内容 ：飲食店（居酒屋／焼肉／麺／スイーツ等）の経営／企画／運営、

プロデュースおよびFC展開

URL ：https://www.gosso.co.jp/