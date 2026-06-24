【新連載】美少女ヒロインたちと共に人類（♂）の天敵を殲滅せよ!!!!『サキュバススレイヤー～女冒険者と世界を救う終末のハーレム部隊～』「竹コミ！」にて連載スタート！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『サキュバススレイヤー～女冒険者と世界を救う終末のハーレム部隊～』（漫画：小祭たまご）を6月24日(水)12:00より「竹コミ！」にて連載スタートいたしました。

❑あらすじ

魔王が倒され、平和を取り戻した世界に突如として現れた不死身の性欲モンスター・サキュバス。

男たちは為す術なく搾り取られ、再び訪れた世界存亡の危機に、一人の戦士が勃ちあがる―。

世界の命運は、彼とサキュバスの穢れを“浄化”できる、ヒロイン達に託された!!

❑見どころ

不死身＋無限の性欲の最強生物と唯一対峙できる主人公マグナウ。

ただその力には大いなる代償が付いてきて…。

穢れに侵された彼の“浄化”の為に、一肌脱いでくれるヒロイン達の活躍にもご期待♪

❑連載情報

・タイトル ：『サキュバススレイヤー～女冒険者と世界を救う終末のハーレム部隊～』

・作者 ：小祭たまご

・配信開始 ：2026年6月24日（水）

・配信ページ：竹コミ！ https://takecomic.jp/

❑作家情報

小祭たまご

著者X：https://x.com/komaturi1

❑「竹コミ！」について

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『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

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