【新連載】美少女ヒロインたちと共に人類（♂）の天敵を殲滅せよ!!!!『サキュバススレイヤー～女冒険者と世界を救う終末のハーレム部隊～』「竹コミ！」にて連載スタート！
株式会社竹書房
❑あらすじ
❑見どころ
❑連載情報
❑作家情報
❑「竹コミ！」について
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株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『サキュバススレイヤー～女冒険者と世界を救う終末のハーレム部隊～』（漫画：小祭たまご）を6月24日(水)12:00より「竹コミ！」にて連載スタートいたしました。
❑あらすじ
魔王が倒され、平和を取り戻した世界に突如として現れた不死身の性欲モンスター・サキュバス。
男たちは為す術なく搾り取られ、再び訪れた世界存亡の危機に、一人の戦士が勃ちあがる―。
世界の命運は、彼とサキュバスの穢れを“浄化”できる、ヒロイン達に託された!!
❑見どころ
不死身＋無限の性欲の最強生物と唯一対峙できる主人公マグナウ。
ただその力には大いなる代償が付いてきて…。
穢れに侵された彼の“浄化”の為に、一肌脱いでくれるヒロイン達の活躍にもご期待♪
❑連載情報
・タイトル ：『サキュバススレイヤー～女冒険者と世界を救う終末のハーレム部隊～』
・作者 ：小祭たまご
・配信開始 ：2026年6月24日（水）
・配信ページ：竹コミ！ https://takecomic.jp/
❑作家情報
小祭たまご
著者X：https://x.com/komaturi1
❑「竹コミ！」について
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『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
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