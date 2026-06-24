イード、エンタメプリントの新コンテンツとして、TVアニメ『夏目友人帳」の場面写真ブロマイドを2026年6月24日（水）より販売開始

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、アニメ『夏目友人帳』の場面写真ブロマイド全2ラインナップを、2026年6月24日（水）より販売開始いたします。

■エンタメプリントについて

エンタメプリントは、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から、アニメ、ゲーム、声優などのブロマイドをはじめとした様々なジャンルのコンテンツを購入・プリントいただけるサービスです。

※対象店舗：ファミリーマート、ローソン、ミニストップ（一部の店舗ではご利用いただけません）

今回販売するのは以下2種類の放送期、放送話の場面写真ブロマイドです。

- 『夏目友人帳』 第一期 第六話「水底の燕」場面写真ブロマイド- 『夏目友人帳』 第六期 第八話「いつかくる日」場面写真ブロマイド

2026年7月18日（土）に東京国際フォーラム ホールAにて約8年ぶりに開催される音楽朗読劇「SOUND THEATRE×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～」で上演される第一幕「水底の燕」および第二幕「いつかくる日」のアニメ版の場面写ブロマイドの計2ラインナップで販売します。

懐かしいシーンや、感動的なシーンなど心に残るキャラクター達の様々な表情をプリントして、お手元でお楽しみいただけます。なお、第2弾コンテンツの販売も予定しています。続報をお待ちください。

■商品情報

『夏目友人帳』 第一期 第六話「水底の燕」場面写真ブロマイド

販売開始：2026年6月24日（水）12:00

販売終了：2026年10月31日（土）23:59

サイズ：ブロマイドL判／2L判

種類：全26 種（絵柄選択可）

販売価格（税込）：L判300円／2L判 400円

コンテンツ番号：L判：72RUJ9SSNM／2L判：LYXL2PX9A5

『夏目友人帳』 第六期 第八話「いつかくる日」場面写真ブロマイド

販売開始：2026年6月24日（水）12:00

販売終了：2026年10月31日（土）23:59

サイズ：ブロマイドL判／2L判

種類：全20種（絵柄選択可）

販売価格（税込）：L判300円／2L判 400円

コンテンツ番号：L判：ZE9LZQYHQV／2L判：BZVBA6NALM

■購入方法- ファミリーマート/ローソン/ミニストップ店舗に設置されているマルチコピー機を操作し、メニュー画面から「全てのコンテンツ」を選択します。- サービス一覧から「エンタメプリント」を選択し、規約に同意いただいた上で欲しい商品のコンテンツ番号をマルチコピー機にご入力ください。- 内容を確認し、問題がなければプリントいただけます。

【ご利用ガイド（受取方法）】はこちら

https://entame-print.jp/how-to-order

■「SOUND THEATRE×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～」について

緑川ゆきの人気漫画を原作とする『夏目友人帳』の音楽朗読劇「SOUND THEATRE×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～」が、約8年ぶりに開催されます。SOUND THEATREは、朗読に加え舞台美術・照明・生演奏など五感を刺激する要素を融合した"イメージシアター"です。夏目貴志役・神谷浩史、ニャンコ先生/斑役・井上和彦をはじめとする豪華キャストが登壇し、夜公演後にはアフタートークも実施されます。

■開催概要

開催日時：2026年7月18日（土）

昼公演：開場 13:00／開演 14:00

夜公演：開場 17:30／開演 18:30

会場：東京国際フォーラム ホールA

【演目】

第一幕 音劇版「水底の燕」

第二幕 音劇版「いつかくる日」

【出演】

＜朗読＞

神谷浩史／井上和彦／木村良平／菅沼久義／柚木涼香／小野大輔／小松未可子 ほか

＜ミュージシャン＞【吉森信アンサンブル】

Piano・Conduct：吉森信／Violin：室屋光一郎、小寺里奈、伊藤彩、柳原有弥／Viola：島岡智子／Violoncello：岩永知樹／Clarinet：豊永美恵／Percussion：関根真理

【メインスタッフ】

原作：緑川ゆき「夏目友人帳」（白泉社「LaLa」連載）

脚本：吉永亜矢 、 演出：岡本貴也 、 音楽：吉森信

主催：「夏目友人帳」サウンドシアター製作委員会

イベント企画・制作：NAS 、 ステージ制作：M-site 、 運営協力：DISK GARAGE / 808

【チケット情報】

指定席 10,000円（税込）

グッズ付き指定席 12,900円（税込）

※特典グッズ：ぬいぐるみニャンコ先生（なつめゆる人帳）ST限定版

一般発売：6月28日（日）10:00～

※先着順の販売となりますので予定枚数に達し次第、受付終了となります。

【配信情報】

配信公演：2026年7月18日（土）[夜公演]18:30開演（配信開始18:00）

販売期間：2026年6月19日（金）15：00～8月2日（日）19:00

見逃し配信期間：2026年7月18日（土）公演終了後準備出来次第～8月2日（日）23:59

価格：4,400円（税込）

購入者特典：出演キャストによる生コメント映像

視聴・購入ページ：https://t.unext.jp/r/natsume_live

※本配信では2026年7月18日（土）18:30開演の夜公演（アフタートーク含む）の模様をご覧いただけます。

※上記公演概要は予告なく変更となる可能性がございます。

※当日は生配信につき、公演時間が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

今後もエンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、ゲーム関連コンテンツや人気のキャラクターのほか、イードが運営する21ジャンル85におよぶ多種多様なメディアとも連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当：城

https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



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〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/