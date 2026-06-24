『水曜どうでしょう』から北海道の美味しい水「水どうでしょう」発売！

北海道テレビ放送株式会社

原始の面影を残す大雪山連峰の自然のなか、ゆっくりと地中でろ過された天然水。そのまま常温で飲むもよし、キンキンに冷やして飲むもよし！軟水のため珈琲や紅茶、日本茶はもとより、料理に使うのも良い。お米を炊く際に使用すると本来の甘みがより強調され美味しくいただけます！

そんな北海道の美味しいナチュラルミネラルウォーターが水曜どうでしょう30周年記念として発売されます！番組ロゴをそのまま使用したラベルデザインの「水どうでしょう」。9月4日から開催される『水曜どうでしょう祭UNITE2026』イベント会場での販売はもちろん、7月からは先行販売として1ケース24本入りの箱売りも、HTBオンラインショップ、ローソン Loppiで発売。加えて保冷バッグとお水がセットとなった商品も発売されます。

いずれもスーパーやコンビニなど一般小売販売は予定していないため、即買いをおすすめします！

水どうでしょう(C)HTB

■商 品 名 ：ナチュラルミネラルウォーター 水どうでしょう

■販売価格：130円（税込）

■商品仕様：530ml

栄養成分表示（100ml）エネルギー0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物：0g、ナトリウム：0.82mg（食塩相当：0.002g）、カルシウム：1.53mg、マグネシウム：0.51mg、カリウム：0.41mg

＜硬度59mg/L（軟水）＞

■採 取 地 ：北海道上川郡上川町

■発 売 元 ：北海道テレビ放送株式会社

■製 造 所 ：札幌通運(株) 上川工場

【HTBオンラインショップ（ケース売り）】

「水どうでしょう」24本1ケース(C)HTBHTBオンラインショップ限定オリジナルドリンクホルダー(C)HTB

■商 品 名：「水どうでしょう」24本1ケース

※HTBオンラインショップ限定オリジナルドリンクホルダー付

■販 売 価 格：3,120円（税込）

■発 売 場 所：HTBオンラインショップ https://www.htbshop.htb.co.jp/

■予 約 期 間：7月1日(水)～7月24日(金)まで

■商品お届け：8月21日(金)

【ローソンオンラインギフト（ケース売り）】

「水どうでしょう」24本1ケース(C)HTBローソンオンラインギフト限定オリジナルドリンクホルダー(C)HTB

■商 品 名：「水どうでしょう」24本1ケース

※ローソンオンラインギフト限定オリジナルドリンクホルダー付

■販 売 価 格：3,120円（税込）＋全国一律送料1,100円（税込）がかかります。

■発 売 場 所：ローソンオンラインギフト https://gift.hmv.co.jp/

■予 約 期 間：7月1日(水)～7月24日(金)まで

■商品お届け：8月21日(金)

【ローソンLoppi（保冷バッグ＋6本）】

保冷バッグ「黒」1個＋水どうでしょう6本入り(C)HTB

■商 品 名：保冷バッグ「黒」1個＋水どうでしょう6本入り

■販 売 価 格：2,310円（税込）

■発 売 場 所：ローソンLoppi

■予 約 期 間：7月1日(水)～7月24日(金)まで

■商品お届け：8月21日(金)

【ローソン・ユナイテッドシネマ（保冷バッグ＋４本＋ポップコーン）】

保冷バッグ「赤」1個＋水どうでしょう4本＋おみやげポップコーン1個入り(C)HTB

■商 品 名：保冷バッグ「赤」1個＋水どうでしょう4本＋おみやげポップコーン1個入り

■販 売 価 格：2,310円（税込）

■発 売 場 所：ローソン・ユナイテッドシネマ/ユナイテッド・シネマ/シネプレックスの全国38劇場

■発 売 日：8月28日(金)

【水曜どうでしょう祭 開催概要】

■タイトル：「水曜どうでしょう祭UNITE2026」（ヨミ：ゆないと にせんにじゅーろく）

■開催日時：（時間は予定）

前日祭 2026年9月4日(金)

9：00開場・11：00開演～19：00閉演(予定)

※鈴井貴之＆大泉洋出演なし

本 祭 2026年9月5日(土) ＆ 9月6日(日)

各日8：00開場・10：00開演～19：00閉演(予定)

■会 場：大和ハウスプレミストドーム（北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地）

■出 演：鈴井貴之、大泉洋、藤村忠寿、嬉野雅道、樋口了一 他

■チケット：ローチケで販売中 https://l-tike.com/event/mevent/?mid=780237

■主 催：北海道テレビ放送株式会社

■協 力：株式会社クリエイティブオフィスキュー

■内 容：ステージイベント、展示、グッズ販売、くじ縁日、飲食ブース、協賛ブース 他

■お問い合わせ：HTB 広報お客様センター： 011-233-6600(平日10:00～18:00)

【公式HP】https://www.htb.co.jp/unite2026/(https://www.htb.co.jp/unite2026/)

【水曜どうでしょう30thHP】 https://www.htb.co.jp/suidou/30th/(https://www.htb.co.jp/suidou/30th/)

【公式X】@SD_UNITE2013(https://x.com/SD_UNITE2013?lang=ja)