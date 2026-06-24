「備前花火大会2026」にてアキッパの公式駐車場および有料観覧席運営が決定

akippa株式会社

駐車場マーケットプレイス「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、2026年7月11日(土)に岡山県備前市の片上湾で開催される「備前花火大会2026」にて、公式駐車場および有料観覧席の予約受付をおこなうことが決定しました。



本大会にて駐車場と観覧席を予約制として運営することで、当日は安心して来場できる環境を整えるほか、駐車場への入庫待ちによる渋滞や周辺でのうろつき運転を減らし、地域の交通混雑緩和に取り組みます。

公式駐車場の予約は本日6月24日（水）より開始しています。

詳細は以下の特設ページよりご確認ください。

「備前花火大会2026」 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/bizenhanabi

「備前花火大会2026」は、岡山県備前市の片上湾を舞台に開催されます。

本大会では尺玉を10発以上打ち上げ、打ち上げ場所から有料観覧席まで非常に近く、周囲を山に囲まれているため音の反響も大きく、大迫力の花火を体感することができます。夜空と水面を彩る美しい景観や、音楽に合わせたダイナミックな演出で多くの観客を魅了するイベントです。

一方でこれまで会場周辺の駐車場は台数が限られており、先着順での利用となっていました。実行委員会は公共交通機関の利用を呼びかけていたものの、毎年駐車場を探す車による交通渋滞や駐車場不足が課題となっていました。

アキッパは、昨年度開催された「品川リフラpresents 第41回 備前焼まつり」にて公式駐車場の運営を担当し、トラブルのないスムーズな運用を実現しました。（※）その実績を背景に「備前花火大会2026」においてもアキッパを導入することが決定しました。

駐車場を事前予約制とすることで、予約をした方が車でアクセスし、それ以外の方は公共交通機関を利用するという交通分散に寄与します。

さらに今回は公式駐車場だけでなく、有料観覧席の販売もアキッパにて予約受付を行います。アキッパは駐車場運営にとどまらず、イベント全体のサポートを通じて、来場者の皆さまが安心して花火を楽しめる環境づくりに貢献してまいります。

備前市では8月の「ひなせみなとまつり」も含め4つの花火大会が開催されるなどイベントも多く、アキッパは今回の取り組みを通じて、市全体の交通課題を全面的に解決していきたいと考えています。

そして今後も「困りごと解決企業」として、全国の自治体やイベント主催者と連携し、様々な駐車場問題の解決に取り組んでまいります。そして駐車場を通じて人と人、人と体験が会う手助けをし、リアルの"あいたい"をつないでまいります。

■公式駐車場および有料観覧席について

予約開始日時：

2026年6月24日(水) 12:00~

利用可能日：

2026年7月11日(土)

対象駐車場・観覧席：

以下の特設サイトよりご確認ください。

「備前花火大会2026」 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/bizenhanabi

※先着順となります。

※ご予約には別途サービス料がかかります。

※駐車場はアキッパバリュープラスの対象外です。

■ご利用方法

駐車場観覧席エリア

1,アキッパへの会員登録（無料）

購入にはアキッパへの会員登録が必要です。

既にアキッパへの会員登録が完了している方は、登録済みの内容でご利用いただけます。

2,駐車場および有料観覧席の予約

以下の特設サイトよりご希望の駐車場および観覧席を選択し、決済して購入します。



「備前花火大会2026」 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/bizenhanabi

3,駐車場を利用する

駐車券の印刷およびダッシュボードへの掲示にご協力をお願いします。

駐車場へは、特設サイトに記載された指定ルートでご来場ください。





■備前花火大会2026 概要

開催日：

2026年7月11日(土)

会場：

岡山県備前市 片上湾

主催：

備前花火大会実行委員会

公式サイト：

https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/104/38587.html

※ 過去のプレスリリースはこちら▼

「品川リフラpresents 第41回 備前焼まつり」にてアキッパでの公式駐車場運営が決定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000551.000016205.html

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場マーケットプレイス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上（2025年12月 平均アクティブ掲載数）予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計540万人（2026年5月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー14F

東京オフィス：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場マーケットプレイス「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp