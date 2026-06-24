ヌーラボ、新経営体制のお知らせ　ー21年分の業務データを核とした事業成長に向け、取締役COO・CPOを新任

株式会社ヌーラボ

株式会社ヌーラボ(https://nulab.com/ja/)（本社：福岡県福岡市、以下 ヌーラボ）は、2026年6月24日開催の定時株主総会および臨時取締役会において、小川淳の取締役COO（Chief Operating Officer）就任、中島成一朗の取締役CPO（Chief Product Officer）就任を決議いたしました。これにより、代表取締役CEOの橋本正徳、社外取締役の小笹文を加えた4名による新たな経営体制へ移行し、プロダクト戦略と事業運営体制のさらなる強化を図ってまいります。

■ 新経営体制移行の背景

「To make simple and enjoyable」をミッションに掲げるヌーラボは2004年の創業以来、チームのコラボレーションを支えるクラウドサービスを開発・提供してまいりました。主力サービスであるプロジェクト・タスク管理ツール 「Backlog(https://backlog.com)」は現在、有料契約15,000件・ユーザー数150万人以上にご利用いただいており、幅広い組織の業務基盤として活用されています。

2022年の株式公開以降、事業基盤の強化と機能拡充を進めており、2026年にはBacklogに搭載された「Backlog AIアシスタント」の提供開始や、業務フロー自動化ツール「Nulab Flowbase」のリリースなど、AIを活用した新たな価値提供を本格化しています。人と人との連携や意思決定の過程を含む業務データが21年にわたり蓄積されていることは、AIの活用が進む時代において重要な競争優位性になると考えています。

こうした事業環境の変化と成長機会の拡大を踏まえ、このたび複数の成長企業で事業責任者および取締役として組織を率いてきた小川淳を取締役COO、プロダクト戦略を統括してきた中島成一朗を取締役CPOに選任し、経営執行体制を強化いたします。

■ 新役員略歴

小川 淳（おがわ じゅん） 取締役COO

同志社大学卒業後、リクルートにてモバイルASP事業の立ち上げおよび「じゃらん」エリアプロデューサーを担当。その後、Google日本法人にて広告営業部門・業界営業部門の立ち上げから責任者、広告代理店事業の責任者を歴任。同社では、世界で限られたマネージャーのみに贈られる Great Manager Award を国内唯一受賞。以降、Kaizen Platform・クックパッド・トヨクモにて事業責任者および取締役として成長フェーズの経営を歴任。ピクシーダストテクノロジーズでは産学連携と組織基盤構築を担う。2025年よりヌーラボに参画し、事業全体の執行を担い、収益・成長戦略の推進を主導する。

＜コメント＞

ヌーラボのプロダクトは、テクニカルな領域で強固な基盤を持ちながら、ビジネス全体への拡張という点ではまだ大きな余白があります。ユーザー数150万人という数字は、リファラルを中心に積み上げてきたものですが、セールスやマーケティングの力を本格的に組み合わせれば、まだ届いていない市場は広い。COOとして、その可能性を具体的な事業成長につなげていきます。上場企業としての規律とスタートアップのような挑戦心を両立しながら、ヌーラボの次の成長を推進してまいります。

中島 成一朗（なかしま せいいちろう） 取締役CPO

関西学院大学卒業後、IHI・デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー・住友電気工業にて財務経理およびコンサルタントを担当。その後、フリー株式会社にてカスタマーサクセスの立ち上げ、西日本拠点の事業責任者を経て、アドバイザー事業部 CPO としてプロダクト戦略の策定と組織構築を主導。三菱UFJグループの株式会社カンムにてプロダクト組織の構築を担う。2025年よりヌーラボに参画し、プロダクト戦略の策定と組織構築を推進する。

＜コメント＞

AIの登場によって、SaaSに求められる価値そのものが変わり始めています。ヌーラボのプロダクトが21年にわたり蓄積してきたのは、単なるタスクデータではなく、チームが判断し、動き、前に進んできた文脈そのものです。私がCPOとして取り組むのは、この蓄積を人とAIが共に活かせるプロダクト設計に転換することです。AIが文脈を読み、人間が判断と対話に集中できる。そんな仕事の在り方を、ヌーラボのプロダクトから実現していきます。

■ 新経営体制

■公式noteでインタビュー記事を公開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25423/table/616_1_cdf73e2aa4c269c4c39a5f8e35dadf38.jpg?v=202606251251 ]

新経営体制への移行にあたり、代表取締役CEO橋本正徳・取締役CPO中島成一朗・取締役COO小川淳の3名による対談インタビューを公式noteにて公開いたしました。新体制の背景や今後の展望について、ぜひご覧ください。

https://note.com/nulab/n/n2814736d7f27

■ 株式会社ヌーラボについて

代表者：橋本正徳

本社：福岡県福岡市中央区大名一丁目8-6 HCC BLD. 2・6・7F

東京事務所：東京都港区芝大門二丁目1番16号 ＋SHIFT SHIBADAIMON B1F

コーポレートサイト：https://nulab.com

採用サイト：https://careers.nulab.com/