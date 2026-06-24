シャノン、AI搭載型「営業・販促オールインワン」サービス「シャキーン」を「kintone Solutions Day 大阪」に出展

株式会社シャノン

株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、2026年7月7日(火)にマイドームおおさかで開催される「kintone Solutions Day 大阪」へ出展することをお知らせします。

2026年6月の「kintone AI」正式提供開始に伴い、業務のデジタル化・AI化への関心が高まる中、中堅・中小企業における「人手不足」や「販促の投資予算」といった課題を解決する最新ソリューションとして、AI搭載型サービス「シャキーン」の最新機能と活用法をブースにてご紹介いたします。

■シャノンの出展ブースについて

ブースでは、kintoneユーザーのためのAI搭載型「営業・販促オールインワン」サービス「シャキーン」をご紹介します 。

「シャキーン」は、「kintoneに眠る顧客をシャキーンと目覚めさせる」をコンセプトに、日々のメルマガ配信や新規問い合わせ対応はもちろん、過去の交換名刺やリストなどの「休眠顧客」から効率よく商談を生み出す仕組みを提供するサービスです。

■「kintone Solutions Day 大阪」について

【主な機能と特徴】- 営業・販促のオールインワン：名刺管理、メール配信、フォーム作成、Webの足跡確認がすべてこれ一つで完結。- kintoneデータとのリアルタイム連動：面倒なインポート/エクスポートなしで、kintone内の顧客情報と販促活動が直結。- AIによる業務効率化：AIがLP作成をサポートするなど、販促にかかる時間とコストを大幅に削減。- 圧倒的なコストパフォーマンス：複数のツールを組み合わせる手間の削減と、月額30,000円（税別）のワンプライスを実現。

kintoneプラグイン・連携メーカーが集結し、kintoneの拡張性を一度に体感できるイベントです。

業務効率化やシステム連携など、kintoneをさらに進化させる最新ソリューションを実際のデモと直接説明で比較・相談が可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2984/table/634_1_d68f0cf368bedf1ae953a3e2e432916b.jpg?v=202606251251 ]

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp