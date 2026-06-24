アニメ『僕のヒーローアカデミア』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、アニメ『僕のヒーローアカデミア』グッズの予約販売を下記サイトにて6月24日（水）から開始いたしました。

アニメ『僕のヒーローアカデミア』より

「POTEmochoシリーズ」第4弾が登場！

第4弾以降も続々と展開予定！

続報にも乞うご期待！

■販売サイト：https://www.vvit.jp/

■予約開始：2026年6月24日（水）12:00～

■出荷予定日：2026年9月中旬予定

～～商品ラインナップご紹介～～

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

今後もシンクイノベーション株式会社では、

アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル 8階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売