【免許不要四輪EVに注目集まる】試乗希望が殺到する『ブレイズ イーカーゴ』が小浜ヤンマー の体験イベントに出展！

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、2026年7月3日（金）および7月4日（土）の2日間、福井県敦賀市にて開催される「夏の体験＆展示会」に出展し、当社が展開する新商品の『BLAZE e-CARGO（以下、ブレイズ イーカーゴ）』をはじめ、全5車種の展示および試乗体験を実施することをお知らせいたします。

■出展の背景

当社の新商品『ブレイズ イーカーゴ』は、車両区分「特定小型原付(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html)」に該当し、16歳以上であれば免許不要で公道走行可能であり最高速度は20km/h。最大30kgの積載が可能な荷台を備えるなど、実用性の高い電動モビリティとして、4月のリリース以降、全国各地より多数の試乗希望やお問い合わせをいただいております。

また、北陸地方のお客様からも多くの試乗希望が寄せられており、各地で体験機会を求める声が高まっております。

こうした高い関心の高まりを受け、地域密着型イベント「夏の体験＆展示会」において、実際に製品をご体感いただける機会として出展する運びとなりました。

■出展概要

本イベントは、小浜ヤンマー株式会社 敦賀店にて開催される地域密着型の展示・体験イベントであり、農業機械や生活関連製品の紹介とともに、来場者の皆様に幅広いサービスを提供する機会となっております。

当社は本イベントにおいて、日常利用から業務用途まで幅広く活用可能な電動モビリティを展示し、実際に体験いただくことで、その利便性や快適性をご実感いただけるよう取り組んでまいります。

■出展車両（すべて試乗可能）

１.免許不要の4輪特定小型原付：ブレイズ イーカーゴ（4輪）

２.極太タイヤが特徴の電動アシスト自転車：スタイル e-バイク（2輪）

３.またがるタイプの特定原付電動バイク：スマートEV 特定原付モデル（2輪）

４.王道の特定原付電動キックボード：キックボードEV ライトモデル（2輪）

５.立ち/座り乗り2WAY対応の特定原付電動キックボード：キックボードEV ベーシックモデル（2輪）

■「ブレイズ イーカーゴ」の特長

『ブレイズ イーカーゴ』は、軽トラックほどの大きさを必要とせず、原付や自転車では難しい積載性と安定性を兼ね備え、「小さな軽トラ」とも称される実用性の高さが特長で、特に農業関係者の皆様からご好評をいただいております。

大容量の荷台は、買い物かご2個分を置ける十分なスペースを確保。さらに、家庭用コンセントで手軽に充電できるため、高騰しているガソリンを使用する必要がなく、維持費を抑えられる点も特長です。

最大30kgまで積載可能買い物かご2個分の幅広スペース

また、発進時には急発進を防ぐために自動でロックされた状態となる誤操作防止機能を備えており、高齢者の方でも安心してご利用いただける仕様となっております。

こうした安全設計により、近年の高齢化に伴い運転免許の返納を検討される方が増加する中、本製品はシニアカーに替わる新たな移動・作業手段としての“代替モビリティ”として注目を集めています。

農業現場における利用シーン田んぼや畑の見回り農業道具の運搬園内の移動収穫物の運搬

このように、『ブレイズ イーカーゴ』は、農業現場における効率化と安全性の向上を支える新しい選択肢として注目されています。

■開催概要

イベント名：夏の体験＆展示会

日 時：2026年7月3日（金）9:00～16:00 / 7月4日（土）9:00～15:00

会 場：小浜ヤンマー株式会社 敦賀店 特設会場

〒914-0146 福井県敦賀市金山99号9-1

電 話 番 号：0770-24-0330

入 場：無料

主 催：小浜ヤンマー株式会社

公式サイト：https://www.obamayanmar.com/

■今後の展望

当社は、「誰もが安心して利用できる電動モビリティの普及」を目指し、今後も全国各地における体験機会の提供を積極的に推進してまいります。

本イベントを通じて、地域の皆様に電動モビリリティの魅力と実用性をご体感いただき、より身近で持続可能な移動手段としての普及促進に努めてまいります。

車両紹介

１.新商品【BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」に対応する4輪電動バイクです。

・勾配17°（約31%）の登坂能力と500Wモーターを搭載し、坂道でも力強い走行を実現

・バッテリーは取り外しての充電と、車体に装着したままでも家庭用コンセントから直接充電が可能

・荷台は地上高約550mmの低床設計で、買い物かご2個分の幅広スペースに、30kgまで積載可能

・バック機能を搭載し、狭い場所や切り返しが必要な場面でも操作しやすい設計

・起動時に自動ロックがかかる安全機能を備え、誤操作による不意の発進を防止

・体格や姿勢に合わせて座席位置の調整が可能で、幅広い利用者が快適に運転できる設計

ブレイズ イーカーゴ 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/e_cargo/

■PRICE

【車体価格】\ 498,000円（税込 \547,800） ※バッテリー1個標準装備 ※別途配送費用

お届け予定：2026年9月

≪性能等確認試験2026年取得予定≫

２.【スタイル e-バイク】

極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレーム特徴の電動アシスト自転車です。

・ヘルメットは努力義務。

・１回の充電で85km<モード3>走行可能。 (最大126km＜モード1＞)※

・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。

・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。

・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。

・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。

※航続距離は、JISに準拠した測定条件（無風、平滑路、車載質量65kg、環境温度20℃±5℃等）に基づく数値です。モード、路面状況、乗車体重などにより変動します。

スタイル e-バイク 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/

■PRICE

【車体価格】\225,454（税込 \248,000）

３.【スマートEV 特定原付モデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車」に対応する電動バイクです。

・ヘルメットは努力義務。

・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・バッテリー脱着式

・家庭用コンセントで充電可能

・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。

スマートEV 特定原付モデル 商品ページ：https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata

■PRICE

【車体価格】\217,800（税込 \239,580）

４.【キックボードEV ライトモデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する電動キックボードです。

・ヘルメットは努力義務。

・バッテリー脱着式。取り外して、自宅や職場などの100Vコンセントのある場所で充電可能。

・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（後輪）

キックボードEV 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/

■PRICE

【車体価格】\108,000（税込 \118,800）

５.【キックボードEV ベーシックモデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する椅子付き電動キックボードです。

・ヘルメットは努力義務。

・家庭用100Vコンセントで充電可能。

・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・立ち乗り＆座り乗りが出来る2WAY仕様。

・ハンドル、サドルの高さ調整が可能で、どなたにもフィットする万能モデル。

キックボードEV 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/

■PRICE

【車体価格】\177,800（税込 \195,580）

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

4輪特定小型原付(ブレイズイーカーゴ) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売