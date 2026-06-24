＜グランドセイコー＞から、進化し続けるエボリューション９ コレクションを代表するモデルがアップグレードして登場

セイコーウオッチ株式会社

セイコーウオッチ株式会社（代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区）は、＜グランドセイコー＞エボリューション9 コレクションから、代表的なモデルの実用性をよりアップグレードした新商品を発売いたします。スプリングドライブモデルは9月5日（土）、メカニカルモデルは10月9日（金）発売予定で、希望小売価格は1,386,000円～1,518,000円（税込）です。

エボリューション9 コレクションとは

グランドセイコーの真髄と日本の美意識を高い次元で融合させ、腕時計の本質を追求する、ブランドを代表するコレクションです。9は、一桁の最大の数字であり、完璧を追い求める、終わりのない進化への意志が込められています。

今回、進化し続けるエボリューション9 コレクションが、より快適に末永くご使用いただけるようアップグレードして登場いたします。

2mm×3段階の微調整が可能な中留を採用

エバーブリリアントスチールの微調整機構付き中留

エボリューション9 コレクションのブレスレットは、デザイン文法である「エボリューション9スタイル」に則り、ケース径の1/2以上の幅と適度な厚さによって安定感のある優れた装着性を備えています。今回、2mm単位で3段階のスライド調整が可能な、微調整機構の付いた中留を採用することで、専用工具を使わずに簡単に調整が可能になり、快適な装着性を提供。また、ケース径40mmのモデルは中留に合わせて、よりテーパーをきかせたブレスレットを採用しています。

ケース・ブレスレットに採用する素材もアップグレード

今回発表する9モデルのうち7モデルは、通常のステンレススチールから、腕時計に使用されるステンレススチール素材として世界最高レベルの耐食性をもつ「エバーブリリアントスチール」（※1）へアップグレードし、残りの2モデルはブライトチタンを採用することで、ラインアップを拡大いたしました。

（※1）エバーブリリアントスチール

この素材のPREN（孔食指数）は40以上を誇り、腕時計に使用される一般的なステンレススチールを凌駕する腐食耐性を備えています（当社調べ）。PRENは、金属の腐食耐性の評価に広く用いられている指標です。また、白く美しい色合いも特徴で、特にヘアライン仕上げの部分は一層白く輝く「エバーブリリアントスチール」の特性が、ダイヤルと調和し、より美しく腕元で輝きます。

グランドセイコーを代表する次世代キャリバーを搭載

スプリングドライブモデルには、2025年に発表し、さらなる進化を遂げた年差±20秒の高精度を実現する「キャリバー9RB2」を新たに搭載。メカニカルモデルには、旗艦ムーブメントである「キャリバー9SA5」を継続して採用しています。

≪商品特徴≫

スプリングドライブを搭載したエボリューション9 コレクションの代表5モデルが刷新されて登場

スプリングドライブモデルの製造地である、セイコーエプソン塩尻事業所内の「信州 時の匠工房」の南東に位置する「諏訪湖」。グランドセイコーは、諏訪湖の水面から着想を得て、湖面を渡る風に波がさざめく様子を立体的な陰影が特徴的なダイヤルを用いて表現してきました。

本作は、柔らかな朝陽が風によって揺らいだ湖面に反射しきらめく情景をモチーフに、諏訪湖の新たな表情を宿したモデルです。

SLGB015（ケース径37mm）

このダイヤルデザインを採用したモデルは、ケース径37mmと40mmの2サイズを用意しています。

月明りに照らされた諏訪湖の水面に着想を得た、ブラックダイヤル

本作は、夜が深まり、煌々と輝く月明かりに照らされた諏訪湖の水面をモチーフに、温かみのあるブラックダイヤルを採用したモデルです。外周に向けたグラデーションに、放射目付を施すことで、まるで月明りが湖面を撫でていくような趣のある情景を映し出しています。

ケースとブレスレットには、重量がステンレススチールより約30％軽く、優れた耐傷性と耐食性を実現したブライトチタンを採用しています。純チタンよりも色が明るい素材のため、「ザラツ研磨（※2）」を駆使して磨き上げることによって、美しく輝くことも特徴です。

(※2)ザラツ研磨

円形の定盤を回転させ、そこにケースを押し当てて面をならし、歪みのない平面を生み出すための下地作りの技術です。

SLGB009SLGB011

さらに、セイコーエプソン塩尻事業所内の「信州 時の匠工房」のほど近くにある、厳冬期の静謐な白樺林から着想を得たモデルと、長野県有数の景勝地として知られる阿寺渓谷の透き通った清流をイメージしたモデルも登場いたします。

年差±20秒の高精度を実現した、スプリングドライブ U.F.A.「キャリバー9RB2」を搭載

今回、発表するスプリングドライブモデルすべてに、年差±20秒を実現したスプリングドライブムーブメント「キャリバー9RB2」を搭載しました。このムーブメントは、水晶振動子とICを真空密閉し、水晶振動子は独自のエージング工程により精度を安定化させています。また、真空密封することで、温度、湿度、静電気、光などの外部からの影響を最小限に抑え、この高精度を実現しています。封入されたICは、個々の水晶振動子の周波数を複数の温度で測定して得られたデータをもとにして温度補正を行います。さらに、精度を補正するための緩急スイッチが備えられており、長年の使用で発生する可能性のある精度のずれをアフターサービス時に補正することができます。

回転錘には、この年差精度を実現したムーブメントに名付けられた名称、「SPRING DRIVE ULTRA FINE ACCURACY」の文字が刻まれています。

旗艦メカニカルムーブメント「キャリバー9SA5」を搭載した、エボリューション9 コレクションの代表4モデルが刷新されて登場

メカニカルモデルの製造地である「グランドセイコースタジオ 雫石」がある岩手県には、日本有数の白樺の群生地域があります。高原の澄んだ空気をまとい、すらりと高く伸びた白樺が奥行きを持って幾重にも林立する神秘的な光景からは、自然の美しさや力強さを感じることができます。人気モデルの一つであるこのモデルは、壮麗な白樺林をダイナミックな型打ち模様と繊細なカラーリングを施したダイヤルで表現しています。

本作は同じダイヤルパターンを採用しながら、ケースとブレスレットの素材をエバーブリリアントスチールにアップグレードいたしました。さらに、計6mmの微調整が可能な微調整機構の付いた中留を備え、心地よい装着性を実現しています。

SLGH029SLGH033

さらに、夜闇の中で静かに浮かび上がる白樺林をモチーフにした深いブラックダイヤルのモデルと、すらりと高く伸びた白樺の白い幹の間から差し込む新緑の息吹が幾重にも連なる光景に着想を得たモデルを刷新して発売いたします。

SLGH029にはブライトチタンが、SLGH033にはエバーブリリアントスチールが採用されています。

ごつごつとした力強い岩肌に透き通った清流が流れる、雄大な「厳美渓」の景観に着想を得たモデル

メカニカルモデルの製造地である「グランドセイコースタジオ 雫石」が位置する岩手県の栗駒山を源に流れる磐井川が巨岩を侵食し、おう穴・滝・深淵と表情を変えながら渓谷美を見せる「厳美渓」。本作は、日本の名勝としても名高い「厳美渓」の景観から着想を得て、ダイヤルには渓谷の力強い岩肌を表現した型打ち模様を施し、初夏の清涼感あふれる清流をイメージしたライトブルーを採用しています。

毎時36,000振動にして80時間の駆動を実現するメカニカルムーブメント「キャリバー9SA5」を搭載

メカニカルモデルには、2020 年に誕生したグランドセイコー専用のメカニカルハイビートムーブメント「キャリバー9SA5」が搭載されています。この次世代ムーブメントは、デュアルインパルス脱進機（高効率な脱進機）やツインバレル（二つの動力ぜんまい）を採用することにより、毎時36,000 振動のハイビートでありながら最大巻上時には約80 時間駆動を達成するとともに、独自の水平輪列構造によって薄型化を実現しています。

また、雫石の自然から着想を得た繊細なストライプ模様をあしらった「雫石川仕上げ」は、季節の変化に富んだ雄大な雫石川の流れを想起させます。

キャリバー9SA5 は、雄大な岩手山を望む「グランドセイコースタジオ 雫石」という豊かな自然に囲まれた工房で、経験豊富な匠の技によって生み出されています。

＜グランドセイコー＞は、1960年の誕生以来、最高峰の腕時計を目指し、正確さ、美しさ、見やすさといった腕時計の本質を高い次元で追求・実現し続け、革新へのあくなき挑戦で弛まぬ進化を重ねてきたブランドです。2010年から本格的なグローバル展開を開始し、世界でも数少ない真のマニュファクチュールにしか成し得ない最高レベルの性能と洗練されたデザインで、世界中で高い評価を得ています。

自然や季節の移ろいからインスピレーションを受ける感性と、それぞれの道を究めて時の本質に迫ろうとする匠の姿。グランドセイコーのブランドフィロソフィー「THE NATUERE OF TIME」は、その二つの日本の精神性を表現しています。

≪商品仕様≫

＜グランドセイコー＞

Evolution 9 Collection スプリングドライブ U.F.A. モデル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/717_1_a314489e3f5d282d588f85b4a46ed25a.jpg?v=202606251251 ]

その他仕様

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/collections/slgb007

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/collections/slgb009

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/collections/slgb011

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/collections/slgb013

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/collections/slgb015

【ムーブメント仕様】

スプリングドライブムーブメント キャリバー9RB2

巻上方式 自動巻（手巻つき）

時間精度 年差±20秒（平均月差±3秒相当）

※気温5℃～35℃において腕に着けた場合

パワーリザーブ 約72時間

石数 34石

＜グランドセイコー＞

Evolution 9 Collection メカニカルハイビート36000 80 Hours モデル

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/717_2_0b9d961e64cc0dee8970fcccd6cb7f15.jpg?v=202606251251 ]

その他仕様

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/collections/slgh029

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/collections/slgh031

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/collections/slgh033

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/collections/slgh035

【ムーブメント仕様】

メカニカルムーブメント キャリバー9SA5

巻上方式 自動巻（手巻つき）

時間精度 平均日差+5秒～-3秒（静的精度）

※携帯時の精度目安は日差+8秒～-1秒

パワーリザーブ 約80時間

石数 47石

振動数 36,000振動/ 時（10振動/ 秒）

一般のお客様からのお問い合わせ先

セイコーウオッチ（株）お客様相談室（グランドセイコー）

0120-302-617（通話料無料）

＜グランドセイコー＞の公式Webサイトアドレス

https://www.grand-seiko.com

※本リリースの内容は発表日時点の情報です。

予告なしに変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。