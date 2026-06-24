ウィンブルドンとIBM、2026年大会に向け、AIを活用した新たなファン体験と刷新されたデジタル・プラットフォームを発表

日本アイ・ビー・エム株式会社

【英国ロンドン - 2026年6月22日（現地時間）】

オール・イングランド・ローンテニス・クラブとIBMは本日、2026年のウィンブルドン選手権に向けて、新たに強化されたデジタル・ファン機能を発表しました。これらの機能は、IBMの「watsonx(https://www.ibm.com/jp-ja/products/watsonx)」によるAIを基盤としており、Wimbledon公式アプリおよびwimbledon.comで提供されます。両プラットフォームは全面的にモダナイズおよび再設計されており、大会期間中、世界中の数多くのテニス・ファンに、シームレスでパーソナライズされた体験を提供します。IBMとオール・イングランド・ローンテニス・クラブは、ファン向けの新しい体験の創出と運営面での変革を組み合わせることで、次世代のテニス・ファンとのエンゲージメントを高めるデジタル基盤を構築しています。



AIによる新機能が、世界中のファンに試合の臨場感を提供

新たに導入される「Key Moments」機能は、これまで好評を得てきたリアルタイムの勝利確率予測機能「Likelihood to Win（勝利の可能性）」を拡張したものです。「Likelihood to Win」は、現在および過去の統計データ、専門家の見解、試合の勢いといった要素をAIが総合的に分析し、各選手の勝利確率を継続的に算出します。「Key Moments」はこれに加えて、試合の流れに影響を与えるプレーがどのようなものか、またその理由について、より豊富で分かりやすい情報を提供します。

「Key Moments」は、男子および女子シングルスの各試合で利用可能で、「Likelihood to Win」による勝利確率モデルを補完します。これにより、AIによる分析の根拠がより明確になり、試合を特徴づける流れの変化の理解を一層深めることができます。



強化された「Match Chat」は、試合中にファンに寄り添う対話型のAIアシスタントです。統計データを探したり複数の画面を行き来したりすることなく、ファンは自然言語による自由な質問（例：「ここまでの試合展開は？」など）を通じて、必要な情報を得ることができます。

「Match Chat」は、ライブの試合データ、分析情報、過去のパフォーマンス情報を拡張したデータ・セットをもとに、会話形式で即時に回答を提供します。さらに今回の機能強化により、一部の回答では、文脈理解を深めるために関連する写真や動画もあわせて表示されるようになりました。「Match Chat」はIBMのAIエージェント製品であるwatsonx Orchestrate(https://www.ibm.com/jp-ja/products/watsonx-orchestrate)を基盤に構築されており、ウィンブルドンの編集スタイルやテニス特有の表現に基づいて学習された複数のAIエージェントと、用途に応じたモデル群を活用しています。

IBM Bobにより構築された新たなデジタル・プラットフォーム

これらのファン向け機能は、ウィンブルドンのデジタル・プラットフォームの包括的なモダナイゼーションにより実現されています。今回の刷新は、多様なファン、選手、放送関係者、メディアなどがウィンブルドンのデジタル・エコシステムにどのように関与しているのかに関するデータ分析と調査に基づいています。これにより、改善されたデータ・アーキテクチャーを活用し、ユーザーがよりスムーズにコンテンツへアクセスできるよう、ユーザー・ジャーニーを最適化するとともに、利用者一人ひとりに応じたパーソナライズされた体験を提供します。

主な成果の一つとして、ウィンブルドンのコンテンツ・アーカイブが、新しいアーキテクチャーへ移行されました。これにより、記事、動画、写真など15,000点以上のデジタル資産に加え、それらを結び付けるメタデータの関係性が統合されています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-AMnd_CD06Q ]

AIエージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援パートナー「IBM Bob(https://bob.ibm.com/)」は、コンテンツ間の関係を可視化するナレッジ・グラフの構築と、コンテンツ構造を新プラットフォーム向けに再構成するAI駆動のワークフローの開発に活用されました。その結果、従来はIBMの専門家4～5人のチームが数カ月を要する可能性のあったマッピング作業を、1人のエンジニアが約4週間で完了しました。また、15,000件のコンテンツ資産の抽出もわずか47分で実現しました［1］。



オール・イングランド・クラブのマーケティング＆コマーシャル・ディレクターであるウサマ・アルカサブ氏（Usama Al-Qassab）は、次のように述べています。「私たちは毎年、スポーツ界の最高峰であり続けるとともに、ウィンブルドンの会場に足を運ばれる方々と、世界中でデジタルを通じて観戦する数億人のファン双方に対し、最高の観戦体験を提供することを最優先としています。IBMとのテクノロジー・パートナーシップにより、最先端のイノベーションを活用しながら、世界中のオーディエンスとのエンゲージメントをさらに深め、情報提供の価値向上と、より魅力的な観戦体験の実現を推進しています」

IBMのマーケティング＆コミュニケーションズ担当シニア・バイス・プレジデントであるジョナサン・アダシェク（Jonathan Adashek）は、次のように述べています。「オール・イングランド・クラブとのパートナーシップは、ウェブサイトやアプリでの試合スコアや統計情報の提供にとどまるものではありません。IBM watsonxおよびIBM Bobを活用したプラットフォームのモダナイゼーションと新たなファン体験は、AIがエンゲージメントの強化に加え、イノベーションの加速と業務効率の向上を実現できることを示しています」



1995年のウィンブルドン公式ウェブサイトの開設や、2009年のモバイル・アプリの提供開始、そして2017年のAIを活用した高度なソリューションの初導入以来、IBMとオール・イングランド・ローンテニス・クラブは35年以上にわたってパートナーシップを築き、ウィンブルドン選手権をより身近で魅力的なものにする取り組みを進めてきました。オール・イングランド・ローンテニス・クラブによると、2025年にはこれらの取り組みにより、全プラットフォームにおけるエンゲージメントが前年同期比で16％増加し、過去1年間で「myWIMBLEDON」登録者数は39％増加しました。



2026年のウィンブルドン選手権は、現地時間の6月29日（月）から7月12日（日）まで開催されます。

これらの機能を含む各種コンテンツは、Wimbledonアプリおよびwimbledon.comで利用可能なIBM Slamtrackerを通じて体験することができます。



［1］ 実際の結果に基づいています。応答時間は、オペレーティング・システム、ハードウェアおよびソフトウェアの構成、ならびに接続環境によって影響を受ける場合があります。結果は個々の環境により異なることがあります。

本資料は、2026年6月22日（現地時間）にIBM Corporationが発表したプレスリリースの抄訳をもとにしています。原文はこちら(https://newsroom.ibm.com/2026-06-22-wimbledon-and-ibm-introduce-new-ai-powered-fan-experiences-and-modernized-digital-platforms-for-the-championships-2026)を参照ください。

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