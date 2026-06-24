家で自分専用のジンがつくれる「GIN-STUDIO」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて自分専用のジンがつくれる「GIN-STUDIO（ジン スタジオ）」を、2026年6月23日（火）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/ginstudio）

「GIN-STUDIO」について

「GIN-STUDIO」は、自宅で自分専用のクラフトジンを作ることができるキットです。付属のクラフトジン原酒を、好みのボタニカルを入れたボトルに注ぎ、1日から2日ほど漬け込むことでオリジナルのジンが完成します。キットにはボタニカルのほかに、複数のジンを同時に漬け込めるボトルが3本、移し替えに便利な漏斗、ボタニカルを取り除くためのフィルターがセットになっています。

「GIN-STUDIO」の魅力

スタッフが厳選した9種類のボタニカル

キットに含まれるボタニカルは、スタッフが15種類の中から実際に実験を行い、厳選した9種類を届けています。これらの素材から1～3種類を選び、合計で小さじ3杯分ほどをボトルに入れてジンに漬け込みます。このボタニカルを漬け込む手法はインフュージョンと呼ばれ、豊かな風味が加わった「コンパウンドジン」と呼ばれるタイプのジンを作ることができます。自分好みの香りが加わったジンを作ることができます。

佐賀県の蒸留所がつくる無色透明なクラフトジン

ベースとなるクラフトジン原酒は、佐賀県佐賀市の楠乃花蒸溜所で製造しています。ジュニパーベリーやコリアンダーシード、シナモン、レモンピールなどの素材を一度にすべて浸漬させて蒸留するワンショット蒸留という方法により、ボタニカル同士が調和し、深く複雑な香りが現れます。また、アルコール度数を調整する割水には、佐賀県の森林の地下300メートルから採水された天然水を使用しています。

1セットで5回分程楽しめる

本キットに付属しているクラフトジンを使用することで、4回から5回ほど繰り返しジン作りを楽しむことができます。キットには3本のボトルが同梱されているため、複数の異なるブレンドを同時に漬け込むことも可能です。さらに、ジンの原酒を使い切った後でも、残ったボタニカルに別のジンを注ぐことによって、さらに何度も再利用して楽しむことができます。

商品概要

「GIN-STUDIO」

◯商品内容

【GIN-STUDIO】

- Naked Gin- 原材料名（スパイス）：ジュニパーベリー、オレンジフラワー、シナモン、クローブ、アニス、カルダモン、ローズマリー、マーガオ、青山椒- 小瓶3本- 小瓶用ネームシール（9本分）- 漏斗- フィルター

【Naked Gin】

- ジャンル：クラフトジン- 内容量：500ml- 原材料：原料用アルコール、ジュニパーベリー、コリアンダーシード、シナモン、アンジェリカ、リコリス、レモンピール

＜プラン一覧＞

- 【超早割】GIN-STUDIO：7,920円（税込）- 【早割】GIN-STUDIO：8,910円（税込）- 【早割】GIN-STUDIO＋Naked GIN追加1本：12,650円（税込）- 【早割】GIN-STUDIO＋Naked GIN追加2本：15,890円（税込）- GIN-STUDIO：9,900円（税込）- GIN-STUDIO＋Naked GIN追加1本：13,390円（税込）- GIN-STUDIO＋Naked GIN追加2本：16,890円（税込）- 【究極のクラフトジン体験セット】GIN-STUDIO＋通常販売されていない気高き香りのクラフトジン：13,090円（税込）- Naked GIN：4,990円（税込）＜概要＞

◯商品名：GIN-STUDIO

◯販売期間：2026年6月23日（火）～7月21日（火）24:59

◯配送時期：9月下旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/ginstudio

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp