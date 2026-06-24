ボーダレス・ジャパン、神奈川県「ともいき社会推進コンソーシアム」と連携し、事業のブラッシュアップから資金調達まで力強く支援する「伴走支援プログラム」を募集開始

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパン（本社：福岡市中央区、代表取締役CEO：田口一成）は、神奈川県が推進する「ともいき社会推進コンソーシアム」と連携し、県内における社会課題解決の担い手を育成・支援する「ともいき社会推進プロジェクト」を実施しています。

この度、社会課題の解決に取り組む企業・団体・NPO等を対象とした「伴走支援プログラム」の参加者募集を、2026年6月23日（火）より開始しました。

本プログラムでは、約半年間にわたり事業のブラッシュアップから資金調達まで力強く伴走支援することで、持続可能な社会課題解決モデルの創出を後押しします。

特設サイト（詳細・エントリー） :https://kanagawa-tomoiki.jp/

■ 神奈川県「ともいき社会推進コンソーシアム」事業の一環として実施

「ともいき社会推進コンソーシアム」は、誰もが自分らしく活躍できる“ともいき社会”の実現を目指し、神奈川県が昨年12月に設立したプラットフォームです。

企業・大学・行政・NPO・金融機関・中間支援組織など、多様な主体が連携し、社会課題解決に取組んでいます。

ボーダレス・ジャパンは、神奈川県と連携し、「ソーシャルビジネス実践講座」と「伴走支援プログラム」の2つの支援を実施しています。

ソーシャルビジネス実践講座では、社会課題の解決を持続可能な事業として発展させるための考え方や事業設計の基礎を学ぶ機会を提供しており、今回募集を開始する伴走支援プログラムでは、その先の実践フェーズとして、採択された6者程度に対し、約半年間の集中的な伴走支援を行います。

寄付や補助金への依存、資金調達、人材不足、事業拡大に向けた戦略設計など、社会課題解決に取り組む事業者が直面する課題に対し、ボーダレス・ジャパンがこれまで50以上のソーシャルビジネスを創出してきた知見を活かしながら支援します。

■ このような方のエントリーをお待ちしています

・持続可能な形で社会課題の解決に向けた伴走支援をしてほしい

・事業拡大に向け、戦略的な資金調達を行いたい

・第一線で活躍するメンターに事業計画をブラッシュアップしてほしい

・事業を加速化させるパートナーや投資家と出会いたい

・志を持った仲間と出会い、刺激を得ながら成長したい

■ プログラムの4つの特徴

書類選考と面接を通過した事業者を対象に、2026年9月から2027年2月までの約半年間、以下の支援を提供します。

1. 独自メソッドによる事業プランニング支援

120名以上の社会起業家を輩出してきたボーダレスアカデミーの独自メソッドと、ボーダレスグループが50以上の事業創出を通じて培ってきた事業計画フォーマットを活用し、事業プランニングを支援します。

2. クラウドファンディング等を活用した資金調達支援

クラウドファンディング等を活用したファンドレイジング支援を実施します。事業計画の策定だけでなく、プロトタイプ検証（PoC／PoB）段階における実際の資金調達まで伴走します。

3. 多様な主体との共創ネットワーク

単独では解決が難しい課題の解決に向け、多様な主体との連携機会を提供し、新たな協業や共創の可能性を広げます。

4. 第一線で活躍するメンター等との壁打ち

社会起業家や各分野のプロフェッショナルが、月1～2回のメンタリングを実施。事業計画の策定から実行まで伴走します。

・一般財団法人KIBOW社会投資ファンド プリンシパル 田村菜津紀 氏

・株式会社COCOO 代表取締役 村岡浩司 氏

・株式会社AsMama 代表取締役社長 甲田恵子 氏

・株式会社54 代表取締役社長 山口豪志 氏

・株式会社ボーダレス・ジャパン 代表取締役COO 鈴木雅剛

・株式会社ボーダレス・ジャパン ボーダレスアカデミー代表 半澤節

■ プログラムスケジュール

・キックオフイベント：2026年8月27日（木）

・中間発表会：2026年11月18日（水）

・成果発表会：2027年3月上旬予定



いずれも神奈川県内での対面開催を予定しております。

上記以外にオンラインにて講義の実施やメンター等のメンタリング支援をいたします。

■ エントリー・選考スケジュール

【エントリー期間】

2026年6月23日（火）～7月26日（日）

【オンライン説明会】

第1回：7月2日（木）15:00～16:00

第2回：7月14日（火）19:00～20:00

※後日アーカイブ配信予定

説明会へのお申し込みはこちら :https://kanagawa-tomoiki2607.peatix.com





【書類選考（結果通知）】

7月末

【オンライン面接】

8月上旬

【合否連絡】

8月中旬（６者程度採択予定）



詳細・エントリーはこちら :https://kanagawa-tomoiki.jp/





■ 関連リリース

神奈川県「ともいき社会推進コンソーシアム」と連携し「ともいき社会推進プロジェクト」を始動

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000745.000021621.html

今回募集を開始する「伴走支援プログラム」は、同事業の実践支援フェーズとして実施するものです。

■ 神奈川県のともいき社会推進コンソーシアムについて

「ともいき社会推進コンソーシアム」は、誰もが自分らしく活躍できる“ともいき社会”の実現を目指し、神奈川県が昨年12月に設立したプラットフォームです。企業・大学・行政・NPO・金融機関・中間支援組織など、多様な主体が連携し、社会課題解決に取り組んでいます。

複雑化・多様化する社会課題に対し、多様な主体がそれぞれの強みを活かしながら、持続可能な共創事業の創出や連携促進に取り組んでいます。

ホームページ：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k8d/community/consortium.html(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k8d/community/consortium.html)

■ 株式会社ボーダレス・ジャパンについて

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する45の事業を世界15ヵ国で展開・2025年度の売上は105億円に及ぶ。

社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

公式サイト：https://www.borderless-japan.com/

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：代表取締役CEO 田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）

【本件に関するお問い合わせ先】

問い合わせ先 ：ともいき社会推進プロジェクト事務局（株式会社ボーダレス・ジャパン）

Email ： kanagawa-tomoiki@borderless-japan.com

（本事業は、神奈川県からの委託事業「令和８年度ともいき社会推進コンソーシアムに係る伴走支援業務」として実施しています）