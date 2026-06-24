秋の新宿を彩る恒例の音楽フェス、3年ぶりに新宿文化センターへ会場を戻し、2デイズで開催決定！！「SHIN-ONSAI 2026」

株式会社サンライズプロモーション

2026年10月10日(土)、11日(日)に、東京・新宿区立新宿文化センターで、「SHIN-ONSAI 2026」を開催する。

「SHIN-ONSAI」は、いつの時代も音楽・舞台・アートなどさまざまな分野で、最新かつ進歩的な表現を生み出してきた前衛カルチャーの中心地である新宿の〈文化的な混沌と洗練〉をコンセプトに、2018年にスタート。オルタナティヴで多様性あふれるラインナップや、利便性の高い会場立地に加えて、多くの人が音楽を楽しめるよう、手に取りやすいチケット料金を設定していることも特徴のひとつ。いまや秋の新宿を彩る、風物詩的な音楽フェスティバルとして親しまれている。

8回目の開催となる2026年は、出演者第一弾として、D.A.N.、Laura day romance、奇妙礼太郎BAND、MONO NO AWARE、君島大空、原摩利彦ほか15組の出演が決定。今後も出演アーティストを順次発表予定で、最終的には25組前後のラインナップとなる見込み。タイムテーブルおよび各出演者の出演日程については後日発表する。

チケットは、チケットぴあにて本日6月24日(水)12:00より最速先行受付（抽選）を開始。チケット情報などの詳細は公式サイトを確認いただきたい。

■公演概要

【公演名】 「SHIN-ONSAI 2026」

【出演】D.A.N. / 奇妙礼太郎BAND / 原摩利彦 / □□□（クチロロ） / MONO NO AWARE / 君島大空 / Laura day romance / DYGL / maya ongaku / DURDN / kiss the gambler / VivaOla / 和久井沙良 / ダデクイ / 田中琴三 and more!

【会場】 新宿区立新宿文化センター(東京都新宿区新宿6-14-1)

【公演日時】 2026年10月10日(土), 11日(日) 11:30開場、12:00開演 ※リストバンド交換10:30～

【料金】 1日券：4,500円(税込) / 2日通し券：8,500円(税込) / 新宿区民割引：4,000円(税込)

※リストバンド交換所にてリストバンドをお渡しいたします。

【主催】 新宿フィールドミュージアム協議会

【企画・制作】 サンライズプロモーション

【公式サイト】 https://shin-onsai.com

【チケット先行受付期間】

最速先行：6月24日(水)12:00～7月5日(日)23:59 ※ぴあ独占

オフィシャル先行：7月6日(月)12:00～7月19日 (日)23:59 ※ぴあ独占

プレイガイド先行：7月20日(月祝)12:00～8月2日(日)23:59

【最速先行チケット受付URL】 https://w.pia.jp/t/shin-onsai2026/

【チケット一般発売日】 2026年8月7日(金) 12:00～

【新宿区民割引発売日】 8月7日(金) 9:00～ ※新宿文化センター窓口のみ取り扱い

【チケット発売所】

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/shin-onsai2026/

イープラス https://eplus.jp/shin-onsai2026/

ローソンチケット https://l-tike.com/shin-onsai2026/

新宿文化センター（新宿区民割引のみ取り扱い）

【お問合せ】 サンライズプロモーション 0570-00-3337 （平日12:00～15:00）