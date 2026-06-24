ユー・シューシン × ホー・ユー主演の中国ロマンスドラマ「それでも、恋をするには近すぎる」（原題：双軌）8月から日本初放送！CSホームドラマチャンネル

それでも、恋をするには近すぎる

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

CSホームドラマチャンネルで８/７(金)より日本初放送！

毎週(金)午前６:00~(2話連続)

(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

2025年/中国/全29話

[監督]ユー・ジョンジョン、マー・ミン

[出演]ユー・シューシン、ホー・ユー

配信開始10日で4億回再生を記録！

ユー・シューシン×ホー・ユー主演、危うくも惹かれ合う禁断の“兄妹”ラブストーリー。

2025年12月の配信開始からわずか10日間で総再生数4億回を突破した本作。本国での圧倒的な熱狂は日本にも波及し、同時期配信の中国ドラマの中で一際高い関心を集め、SNSを中心に日本上陸を期待する声が相次いだ。主演は「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」など圧倒的な人気を誇る女優ユー・シューシン。本作では、血のつながらない兄に秘めた想いを寄せる令嬢・姜暮（ジャン・ムー）を繊細に演じる。対する“兄”・靳朝（ジン・ジャオ）役には、「与鳳行」で注目を集め、「少年春風～The First Generation～」などの人気作で今最も勢いに乗る若手俳優ホー・ユーを起用。クールな佇まいと色気あふれる演技が、配信直後からSNSで大きな反響を呼んでいる。

離れ離れだった二人が再会し、互いに翻弄されながらも惹かれ合っていく、禁断の“兄妹”ロマンスから目が離せない。

【あらすじ】

再婚した母のもとで息苦しい日々を送ってきた姜暮（ジャン・ムー）は、海外で離れて暮らす実の父・靳強（ジン・チアン）を訪ねていく。しかし、彼女が密かに期待していたのは、長年連絡が途絶えていた“兄”靳朝（ジン・ジャオ）との再会だった。靳朝は幼い頃に養子として家族の一員となったが、両親の離婚後は靳強に引き取られ、それ以来、姜暮とは一度も顔を合わせていない。姜暮の記憶の中の靳朝は、優しくて成績優秀な少年だったが、空港に迎えに現れた彼は無口で硬い表情をまとっており、悪い仲間と付き合っていた。ところが、靳朝は後をついてきた姜暮がレース仲間から目をつけられた時、とっさに「自分の女だ」と紹介して守ろうとする。その言葉が方便だと分かっていながらも、姜暮の胸は大きく揺れる――。

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