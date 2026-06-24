ヒュンメルから世界を目指して戦うシリアスプレーヤー向けハンドボールシューズの新色登場

株式会社エスエスケイ

ハンドボール発祥の地ともいわれるデンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）から、

世界を目指して戦うシリアスプレーヤーに向けたハンドボールシューズの新色が登場。

ヒュンメル公式オンラインストア(https://www.hummel.co.jp/feature/detail/2516)と限定店で、6月下旬より順次販売を開始します。

- HB TOP FLIGHT PRO

「SPEED」をコンセプトに開発した「HB TOP FLIGHT PRO（HBトップフライトプロ）」。

スピードや俊敏性に寄与する軽量性やグリップ力に加え、激しいコンタクトにも対応する安定感を兼ね備えたモデルです。

UPPER

軽量で通気性に優れたメッシュ素材にマイクロファイバーの補強材を組み込むことで、 余計な重さを削ぎ落しつつ、フィット感と耐久性を実現。

MIDSOLE

ミッドソールにヒュンメル独自の高反発素材「REACH」を搭載。 優れた反発性でダッシュやジャンプをサポート。

OUTSOLE

アウトソールには多方向へのグリップを発揮するパターンを採用。 鋭いフェイントや切り返しなど、キレのある動きを可能に。

HB TOPFLIGHT PRO Size：24.5-28.0cm Price : 27,500円（税込）

Color：ANTHRACITEColor：LAPIS BLUE- HB POWER STRIKE PRO

「POWER」をコンセプトにした 「HB POWER STRIKE PRO（HBパワーストライクプロ）」。

激しいコンタクトを含むタフなプレーをするパワープレーヤーに向けた 安定性と衝撃吸収性に優れたモデル。

UPPER

頑丈なアッパー構造を採用し、 高いホールド感と耐久性で力強いプレーをサポート。

MIDSOLE

高反発ミッドソール素材「REACH」の優れた反発性を維持しつつ、厚みのあるソールユニットが着地時の衝撃を緩和。

HEEL COUNTER / OUTSOLE

ヒールカウンターがかかとをしっかりホールド。 外側へ張り出したアウトソールが激しいプレー時にも足のブレを抑制。

HB POWERSTRIKER PRO Size：24.5-28.0cm Price : 27,500円（税込）

Color：LAPIS BLUE

販売情報

ヒュンメル公式オンラインストア

https://www.hummel.co.jp/feature/detail/2516

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/