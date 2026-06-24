さらなる高みへ。Predator Helios、量販店向け新モデル登場。「Predator Helios 18 AI」「Predator Helios Neo 16S AI」新モデル3機種を発売

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、Predatorシリーズより、量販店およびECサイト向けの新モデルとして、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載したゲーミングノートPC「Predator Helios 18 AI」1機種、「Predator Helios Neo 16S AI」2機種を、本日2026年6月24日より、量販店、各量販店のECサイトおよびAcer公式オンラインストアにて順次発売します。

今回発売するPredator Helios 18 AIは、NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUとインテル Core

Ultra 9 プロセッサー 290HX Plusを搭載した18インチのフラッグシップモデルです。Mini LEDディスプレイ、250Hzリフレッシュレート、NVIDIA G-SYNC、Calman Verified、DCI-P3 100%対応により、ゲームプレイからクリエイティブ用途まで、高精細でなめらかな映像表示と高いパフォーマンスを実現します。

また、Predator Helios Neo 16S AIは、16インチOLEDディスプレイを採用したスリムなゲーミングノートPCです。NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU搭載モデルとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU搭載モデルを用意し、いずれもCalman Verified、DCI-P3 100%、165Hzリフレッシュレート、NVIDIA G-SYNCに対応。鮮やかな映像表現と高いゲーム性能を両立します。

18インチの大画面と高性能を備えた「Predator Helios 18 AI」

インテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX PlusとNVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUを搭載

「Predator Helios 18 AI」PH18-I71-A93Z58/Eは、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX Plusと、NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUを搭載した18インチゲーミングノートPCです。32GBのDDR5メモリーと1TB SSDを備え、ゲームプレイに加え、配信、録画、動画編集、生成AIを活用した作業など、高い処理性能が求められる用途にも対応します。

NVIDIA BlackwellアーキテクチャとRTX Tensorコア、DLSS 4、レイトレーシングによるニューラルレンダリング技術に対応し、対応ゲームにおける高精細な映像表示となめらかな描画を支えます。また、用途に応じて、ゲーム向けのNVIDIA Game Readyドライバー、映像編集や3D制作、生成AIなどの制作用途に適したNVIDIA Studioドライバーを選択できます。

18インチMini LEDディスプレイによる高精細でなめらかな映像表示

ディスプレイには、18インチ WQXGA（2560×1600）、アスペクト比16:10のMini LEDディスプレイを採用しています。250Hzの高リフレッシュレート、NVIDIA G-SYNC、DCI-P3 100%、Calman Verified、VESA Certified DisplayHDR 1000に対応し、ゲームから映像制作まで、鮮やかでなめらかな映像表示を実現します。非光沢パネルにより映り込みを抑え、長時間のゲームプレイや作業にも配慮しています。

高負荷時の動作を支える第6世代 AeroBlade 3Dファン

冷却機構には、第6世代 AeroBlade 3Dファンを左右に計2基搭載しています。薄さ0.05mmのメタルブレードを100枚採用し、第5世代のファンと比較して風量を約10%向上。ベクターヒートパイプと液体金属熱グリスを組み合わせることで、ゲームプレイやクリエイティブ作業など、高負荷時の安定した動作を支えます。

また、WASDキーと矢印キーには交換可能なMagKey 4.0を採用。特許取得の磁気動作スイッチにより、0.3mmのキーストロークで入力に反応し、素早く正確なキー操作をサポートします。

Wi-Fi 7、Thunderbolt 5による高い接続性

無線通信にはKiller Wi-Fi 7 BE1750xを採用し、対応するネットワーク環境において高速で安定した通信をサポートします。有線LANにも対応し、オンラインゲームや大容量データのダウンロードなど、安定した通信環境が求められるシーンにも対応します。

外部インターフェースにはThunderbolt 5対応のUSB4 Type-Cポートを2基搭載。外部ディスプレイへの映像出力、高速なデータ転送、周辺機器との接続など、ゲーミング環境や制作環境の拡張をサポートします。

※USB4対応デバイス接続時は最大40Gbpsとなります。

Predator VoxテクノロジーとAI機能を活用できるPredatorSense

サウンド機能には、DTS Ultra、Acer TrueHarmonyに加え、Predator Voxテクノロジーを採用した6スピーカー構成を搭載しています。ゲームや映像コンテンツにおいて、広がりのあるサウンド再生を実現します。また、Acer PurifiedVoiceにより、ゲーム中のボイスチャットやストリーミング時の音声コミュニケーションをサポートします。

専用アプリケーション「PredatorSense」では、RGBライティング設定、オーバークロックの管理、ファン速度の調整などを一つの画面から操作できます。また、Experience Zoneからは、AIを活用したゲーム機能や生産性向上機能にアクセス可能です。さらに、Acer Intelligence Spaceは、システム構成を検出し、利用環境に応じたAIアプリケーションや設定を提案します。

※Acer Intelligence SpaceはAcerウェブサイトからのダウンロードが必要です。

リムボディに16インチOLEDディスプレイを搭載した「Predator Helios Neo 16S AI」

インテル Core UltraプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載

「Predator Helios Neo 16S AI」は、厚さ約18.9mm、質量約2.16kgのスリムボディに、16インチOLEDディスプレイを搭載したゲーミングノートPCです。PHN16S-I51-N93Z57にはインテル Core Ultra 9 プロセッサー 386HとNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを、PHN16S-I51-N73Z56にはインテル Core Ultra 7 プロセッサー 356HとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載しています。

両モデルとも、32GBのDDR5メモリーと1TB SSDを備え、ゲームプレイに加え、配信、録画、動画編集、生成AIを活用した作業など、幅広い用途に対応します。また、インテル AI Boost専用エンジンは、対応するAI機能の処理をサポートし、オンラインコミュニケーションや配信時の背景処理、音声処理などに活用できます。

NVIDIA BlackwellアーキテクチャとRTX Tensorコア、DLSS 4、レイトレーシングによるニューラルレンダリング技術に対応し、対応ゲームにおける高精細な映像表示となめらかな描画を支えます。また、用途に応じて、ゲーム向けのNVIDIA Game Readyドライバー、映像編集や3D制作、生成AIなどの制作用途に適したNVIDIA Studioドライバーを選択できます。

※NVIDIA Game ReadyドライバーとNVIDIA Studioドライバーは同時に使用できません。用途に応じて、いずれか一方をインストールしてください。

16インチWQXGA OLEDディスプレイによる鮮やかな映像表示

ディスプレイには、16インチ WQXGA（2560×1600）、アスペクト比16:10のOLEDディスプレイを採用しています。OLEDならではの深みのある黒と高いコントラストにより、ゲームや映像コンテンツを鮮やかに表示します。

さらに、DCI-P3 100%の広色域、Calman Verified、VESA Certified DisplayHDR True Black 1000、NVIDIA G-SYNCに対応。165Hzのリフレッシュレートにより、高速な動きを伴うゲームプレイでもなめらかな表示を支えます。ゲームプレイはもちろん、映像制作や画像編集など、色再現性が求められる用途にも対応します。

スリムボディの安定した動作を支える冷却システム

冷却機構には、第5世代 AeroBlade 3Dファンとプラスチックファンの計2基を搭載しています。第5世代 AeroBlade 3Dファンは、薄さ0.08mmのメタルブレードを89枚採用し、前世代のファンと比較して風量を約10%向上させています。

さらに、液体金属熱グリスを組み合わせることで、CPUの冷却性能を高め、スリムなボディでありながら高負荷時の安定した動作を支えます。ゲームプレイや制作作業など、長時間の使用にも配慮した冷却設計です。

※実際の風量は、テスト環境、ファンのサイズ、その他の要因により異なります。

Wi-Fi 6E、有線LAN、Thunderbolt 4による接続性

無線通信にはKiller Wi-Fi 6E AX1675iを採用し、対応するネットワーク環境において高速で安定したワイヤレス通信をサポートします。有線LANにも対応しており、オンラインゲームや大容量データのダウンロードなど、安定した通信環境が求められるシーンにも対応します。

外部インターフェースには、Thunderbolt 4対応のUSB Type-Cポートを搭載。最大40Gbpsのデータ転送や映像出力に対応し、外部ストレージ、外部ディスプレイ、周辺機器などを組み合わせたゲーム環境や制作環境の拡張をサポートします。

RGBライティングとAI機能を一元管理できるPredatorSense

キーボードには、4ゾーンRGBライティングに対応した日本語配列キーボードを搭載しています。専用アプリケーション「PredatorSense」から、ライティング設定、オーバークロックの管理、ファン速度の調整などを一つの画面で操作できます。

サウンド機能には、DTS UltraとAcer TrueHarmonyを搭載。ゲームや映像コンテンツにおいて、立体感のあるサウンド再生をサポートします。また、Acer PurifiedVoiceにより、ゲーム中のボイスチャットやストリーミング時の音声コミュニケーションを支えます。

さらに、Acer Intelligence Spaceは、システム構成を検出し、利用環境に応じたAIアプリケーションや設定を提案します。Creator Space、ProCam、Game Assistant、Desktop Utilitiesなど、ゲームプレイから配信、コンテンツ制作まで、AI機能の活用を広げます。

※Acer Intelligence SpaceはAcerウェブサイトからのダウンロードが必要です。

PC Game Pass 3か月利用権を同梱

今回発売する「Predator Helios 18 AI」「Predator Helios Neo 16S AI」の全機種には、PC Game Pass 3か月利用権が同梱されています。PC Game Passでは、対応するPCゲームを追加料金なしでプレイでき、さまざまなジャンルのゲームを楽しむことができます。購入後すぐに、ゲーミングノートPCの性能を活かしたゲーム体験を始められます。

製品公式ページ 「Predator Helios 18 AI」:

https://www.acer.com/jp-ja/predator/laptops/helios/helios-18-ai

製品公式ページ 「Predator Helios Neo 16S AI」:

https://www.acer.com/jp-ja/predator/laptops/helios/helios-neo-16s-ai

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20260624

Acerについて

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日本エイサー株式会社について

社名 ：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 袪 國良（ボブ・セン）

公式サイト： https://www.acer.com/

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