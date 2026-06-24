TVアニメ『ダイヤのA actII-Second Season-』新作グッズが登場！ 沢村たちが“スカジャン”を着た描き下ろしイラストがカッコよすぎる!!
TVアニメ『ダイヤのA actII-Second Season-』の新作グッズが登場！ 現在、通販サイト「eeo Store online」でお取り扱い中のほか、2026年7月18日(土)から「Anime Culture Center by eeo」で店頭販売もスタートします。
新作グッズには公式イラストに加えて、沢村たちが“スカジャン”を着た描き下ろしイラストを使用。
オシャレを楽しむ沢村たちの姿から目が離せない……そんな魅力あふれるグッズをすべてご紹介します！
▼通販でのご注文はこちらから▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/249?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1162(https://eeo.today/store/101/title/249?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1162)
販売情報
＜通販＞
販売期間：販売中
販売場所：eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/249?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1162)
＜店頭＞
販売期間：2026年7月18日(土)～
販売場所：Anime Culture Center by eeo（〒111-0033 東京都台東区花川戸1－4－1 松屋浅草3階）
グッズ一覧
・缶バッジ（全13種／［セット1］5種 ［セット2］8種）※ブラインド
・アクリルカード（全13種／［セット1］5種 ［セット2］8種）※ブラインド
・アクリルスタンド（全5種）
・アクリルコースター（全5種）
・アクリルスタンドプレート（全4種）
※缶バッジとアクリルカードは2つのセットに分かれています。
※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種がゲットできるコンプリートセットをご用意しています。
購入特典はポストカード！
通販、または店頭でTVアニメ『ダイヤのA actII-Second Season-』の新商品のみを2,200円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全5種）をランダムで1枚プレゼント。
缶バッジ（全13種）※ブラインド
■価格：[単品]550円（税込） [コンプリートセット]セット1：2,750円（税込）／セット2：4,400円（税込）
キャラクターたちの表情が見やすい、大きさ約5.7cmの缶バッジです！
アクリルカード（全13種）※ブラインド
■価格：[単品]690円（税込） [コンプリートセット]セット1：3,450円（税込）／セット2：5,520円（税込）
ラックなどにそのまま飾れるアクリルカード。約7cm×9cmとカバンにもしまいやすいサイズなので、一緒にショッピングを楽しんだり、お出かけ先で名場面を振り返ったりするのもおすすめ！
アクリルスタンド（全5種）
※画像は一例です。
■価格：各1,980円（税込）
アクリルスタンドは縦横最大15cm。キャラクターたちのポーズはもちろん、スカジャンの刺繍など描き下ろしイラストの細部にもぜひご注目ください！
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アクリルコースター（全5種）
※画像は一例です。
■価格：各1,320円（税込）
いつものティータイムを彩ってくれる大きさ9cm×9cm以内のアクリルコースター。組み立てたスタンドに乗せて、コレクションとして飾るのも◎
アクリルスタンドプレート（全4種）
※画像は一例です。
■価格：各1,980円（税込）
アクリルスタンドプレートは、台座にパーツを差し込んで組み立てるグッズ。
お部屋に飾って、手に汗を握ったあの試合を思い出してみては？
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(C)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actII‐SS‐」製作委員会・テレビ東京
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus