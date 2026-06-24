ストライプベトナムがハノイ工業美術大学と産学連携協定を締結・ベトナムの次世代ファッションデザイナーを育成するデザインコンテスト『NEM FASHION CHALLENGE 2026』が始動！

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプホールディングス（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）のグループ会社であるSTRIPE VIETNAM Limited Liability Company（本社：ベトナム社会主義共和国ハノイ市、代表取締役社長：武智充、以下「ストライプベトナム」）は、ベトナムを代表する美術大学であるハノイ工業美術大学（UAD）と、ファッション分野における教育活動と企業実務の連携強化、および次世代デザイナーの育成を目的とした連携協定を2026年6月16日（火）に締結いたしました。

本協定のもと、若手ファッション人材の発掘・育成および実践的な学習機会の創出を目的とした共同プロジェクトを始動いたします。その取り組みの一環として、ハノイ工業美術大学の学生を対象としたファッションデザインコンテスト「NEM FASHION CHALLENGE 2026 - FOR THE NEXT STAGE」を開催。最終審査にて最優秀賞・優秀賞に選出された2作品は、ストライプベトナムが展開するファッションブランド「NEM」での商品化および販売を予定しています。

本コンテストは、学生が市場ニーズを踏まえたデザイン提案から商品化までのプロセスを実践的に学ぶ機会として実施いたします。教育機関と企業が連携し、学生の創造力と実践力を育むことで、ベトナムのファッション業界を担う次世代人材の育成を目指します。

ストライプベトナムとハノイ工業美術大学は、本取り組みを通じて教育と企業実務の連携を深めるとともに、ベトナムにおけるファッション産業のさらなる発展と次世代デザイナーの育成に貢献してまいります。

（左）ストライプベトナム 代表取締役社長 武智充/（右）ハノイ工業美術大学 学長 Pham Hung Cuong氏締結式の様子

■コンテスト「NEM FASHION CHALLENGE 2026」開催概要

本コンテストでは、ハノイ工業美術大学の学生を対象に「美しさ」「機能性」「市場性」を兼ね備えた、お洒落で実用的な普段着のデザインを募集します。

＜主催＞

ストライプベトナム（STRIPE VIETNAM Limited Liability Company）

＜募集テーマ＞

「NEM FASHION CHALLENGE 2026 -FOR THE NEXT STAGE-」

＜応募資格＞

（1）ハノイ工業美術大学学生（服飾デザインにかかわる科の方）

（2）デザイン画を制作し、審査会に出品できる方

＜スケジュール＞

応募受付：2026年7月10日（金）まで

一次審査：2026年7月15日（水）※優秀作品6点を選出

サンプル製作・技術指導：2026年7月15日（水）～8月15日（土）

最終審査会：2026年8月25日（火） ※ハノイ工業美術大学大講堂にてプレゼンテーション

商品発売：2026年12月～2027年3月 ※デザイン画およびノミネート作品の展示も実施。

＜審査員＞

ストライプベトナム代表者、ハノイ工業美術大学の専門教員および外部有識者

※一次審査は主にストライプベトナムが担当し、最終審査では大学および外部専門家を交えた混合チームで実施。

＜審査基準＞

「１.デザイン性（美しさ）」「２.実用性」「３.市場適合性」の3項目を評価します。なお、デザインコンセプトはNEMブランドが目指す「快適さ、自然体でありながら上品で洗練されたスタイル」に適合することを重視します。

■本プロジェクトの特徴

1. プロフェッショナルによる直接指導

二次選考へ進出した6名の学生は、必要に応じてNEMのオフィスや工場を訪問し、サンプル制作を行います。この過程で、ストライプグループの専門家および上級管理職から直接、技術指導や専門的なアドバイスを受けることができます。

2. 選出デザインの「商品化」と「全国販売」

最終審査で選ばれた6作品の中から特に優秀な2作品は、実際にNEMの商品として生産され、ベトナム全国のNEM店舗にて販売されます。売上の一部は、将来のデザイナー育成活動に活用される予定です。

3. 総額3200万VND（通貨単位：ベトナムドン）の賞金授与

最優秀賞（1名：1,600万VND）、優秀賞（1名：1,000万VND）、奨励賞（4名：総額600万VND、1名当たり150万VND）の授与を通じ、学生の挑戦を支援します。

■ストライプベトナム 代表取締役社長 武智充コメント

このたび、ハノイ工業美術大学と産学連携プロジェクトをスタートできることを大変光栄に思います。学生の皆さんが持つ柔軟な発想や創造力は、企業にとっても大きな学びと可能性をもたらしてくれます。私たちは、本プロジェクトを単なる産学連携にとどまらず、学生の皆さんと共に未来をつくる挑戦の場にしたいと考えています。実際のビジネスや社会課題に触れながら学ぶ経験が、次世代のクリエイターやデザイナーの成長につながることを期待しています。今後もハノイ工業美術大学との連携を深め、地域社会と産業界の発展に貢献してまいります。

■ハノイ工業美術大学（UAD） 学長 Pham Hung Cuong氏コメント

このたび、ストライプベトナムとの連携協定を締結できますことを大変光栄に思っております。本取り組みは、学生が企業の実務環境に触れながら、デザインや商品開発に関する実践的な経験を積む貴重な機会になると期待しています。今回の協力関係は、本学の教育の質の向上に寄与するだけでなく、教育内容の実践性をさらに高めるものと確信しております。また、学生に対して、企業の実務環境に触れる機会や、デザイン活動、研究開発、ファッション関連プロジェクトへの参加機会を提供することにもつながるものと期待しております。さらに、本協力はファッション業界の発展を促進するとともに、大学と企業との連携をより強固なものとし、双方にとって有益かつ持続可能な価値を創出するものと考えております。

ハノイ工業美術大学（UAD）

ハノイ工業美術大学(UAD）は、ベトナムの首都ハノイにある国内を代表する名門公立美術大学です。

1949年に創立され、今年で創立77年を迎える非常に歴史のある教育機関です。特に、「応用美術（グラフィック、ファッション、インテリアデザインなど）」の分野において、ベトナムで最も伝統がありトップクラスの実績を誇る大学の一つです。

教育方針に「教育と実践の融合（理論だけでなく実務に活かす）」を掲げており、企業との産学連携やデザインコンテストへの参加を積極的に推進しています。なかでもファッションデザイン学科は、国内外のコンテストで多くの実績を持つ同校の主要学科です。これまで数万人に及ぶデザイナー、芸術家、専門人材を輩出し、ベトナムのクリエイティブ産業・デザイン業界の発展に大きく貢献しています。

公式HP：https://uad.edu.vn/

ストライプベトナム

ストライプベトナム（STRIPE VIETNAM Limited Liability Company）は、ストライプホールディングスのグループ会社で、ベトナムにおけるブランド展開および事業運営を担う現地法人です。ベトナム国内において、ブランド「NEM」を展開し、商品企画から販売までを一貫して手掛けています。

NEM(ネム)

「NEM」は、ブランドコンセプト『Tailor Vietnamese Elegance』のもと、ベトナムらしさを大切にしながら、優雅で気品のあるデザインとトレンドを融合した商品を提案するレディースブランドです。すべての女性が、自分らしい美しさと個性を引き出せるよう、高品質なアイテムを展開しています。

また、最新のAI技術を活用し、初期デザインの画像生成を行うことで、販売時期に即した商品企画や業務の効率化、不要なサンプル削減にも取り組んでいます。

さらに、30歳以下の若年層に向けた新コレクション「NEM PLUS+（ネムプラス）」を展開。ミニマルで洗練されたデザインを特徴に、オンオフ問わず着用できるアイテムを、ベトナム国内の主要店舗およびオンラインストアにて販売しています。