文房具総選挙2026はトップ3をシャーペンが独占！大賞は約20年ぶりに復活を遂げた“伝説の筆記具”

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松井謙介）が発行・運営する雑誌『GetNavi（ゲットナビ）』とウェブメディア『GetNavi web』は、2025年度に発売された新作文房具のNo.1を決めるアワード「文房具総選挙2026」を開催。約1か月にわたり読者、文房具ファンからの投票を受け付け、6月24日に結果を発表しました。

毎年恒例となった「文房具総選挙」も、2026年で14回目。今年は、「プレミアムシャーペン」こと高価格帯のシャープペンシルや、AIの普及により近年ますます注目が高まっている「リスキリング」関連の文房具など、世相やトレンドを反映した商品を含む71点がノミネートしました。

開票の結果、トップ3をシャーペンが独占！ うち2つは、メーカー各社が力作を投入し、盛り上がりを見せる「プレミアムシャーペン」部門からの選出となりました。

「文房具総選挙2026」結果発表ページ： https://getnavi.jp/features/bunbougu-senkyo/(https://getnavi.jp/features/bunbougu-senkyo/)

■文房具総選挙2026の結果発表

↑GetNavi 8月号「文房具総選挙2026特集」より。【大賞：シンドバット（サンスター文具）】↑「シンドバット」（サンスター文具）

大賞に選ばれたのは、サンスター文具が手掛ける「シンドバット」。一度に最大40本の芯が入る人気シャーペンのリニューアルモデルで、2011年に惜しまれながらも販売が終了していたところ新しいデザインで再発売されました。最大の魅力は、芯を補充する手間と替芯ケースを持ち運ぶスペースの両方を削減できること。また、芯タンクが前モデルから改良されており、より滑らかな芯送りを実現しています。

・選考委員講評

「廃番になってからも探す人が多かった“伝説のアイテム”が復活し納得の大賞。“はかどり”というテーマでシャーペンが揃う珍しい結果ですが、それぞれ特徴のあるラインナップでシャーペン市場の成熟を感じました」（文具ソムリエール・菅未里さん）

「機能面やデザイン面でも個性的ですが、何よりも20年以上前に付けられたのに、今聞いても『サンスター文具っぽいな』と思わせられる商品名がスゴい！ こういったブレのなさこそが、メーカーとしての強みだなと改めて実感」（文房具ライター・きだてたくさん）

「結果を聞いて、『え～！』って声が出た。初代ってどっちかと言えば“イロブン”（※）枠じゃなかった……？ でも、ユーザー目線に立った便利さがあらためて評価されている事実、今の筆記具界は学ぶところがありそう」（文房具ライター・古川耕さん）

※：色物文房具の略で、きだてたくさんが自身のHPで命名。HPによると「文房具のクセに『使えない』『使えるけど何かヘン』など、道具としての存在価値からして危ういような異形の存在」。

【準大賞：AIMVISION PRO（カーユプラス）】↑「AIMVISION PRO」（カーユプラス）

真鍮削り出しの一体構造で筆記時のブレやペン先の曲がりを抑え、安定した書き心地を叶えたプレミアムシャーペン。手に当たりにくいよう短く仕上げたクリップや、ローレット加工とラバーを組み合わせたグリップが握りやすさを高めています。

【第３位：LAMY safari KURUTOGA inside（三菱鉛筆）】↑「LAMY safari KURUTOGA inside」（三菱鉛筆）

ドイツの人気筆記具「LAMY safari」デザインのボディに、芯が回って先端がトガり続ける「クルトガエンジン」を搭載したプレミアムシャーペン。ペン先のブレを抑えた最新機構を備え、細くくっきりとした文字を書き続けられるのが特長です。

【機能別部門】

そのほか、各部門の第１位は以下のとおりです。

■「書く・消す」部門

「シンドバット」（サンスター文具）

■「記録する」部門

「ファイリングノート」（キングジム）

■「切る・貼る・綴じる」部門

「スティッキールはさみ TSUMAMUNO」（サンスター文具）

■「収納する」部門

「キャパティ スライドスタンド」（ナカバヤシ）

■「印をつける」部門

「未確認飛行栞」（サンスター文具）

■「プレミアムシャーペン」部門

「LAMY safari KURUTOGA inside」（三菱鉛筆）

■「リスキリング文房具」部門

「パタップ シリコンブックマーカー」（ナカバヤシ）

【選考委員特別賞】

また、ノミネート商品を選出した選考委員の面々が「上位入賞は逃したものの、これは秀作！」と感じた商品に授与する「選考委員特別賞」は以下のとおりです。

■菅 未里賞

「デジトックス ザ・ルーティン スマホ用 タイムロックケース」（ソニック）

■きだてたく賞

「EXPOKKE（エクスポッケ）」（オーミヤ）

■古川 耕賞

「キャンパス 秒でパッと開けられるバインダー」（コクヨ）

■イオンバイヤー賞

「フリクションスイッチ」（パイロット）

■GetNavi賞

「ダンボールカッター」（nusign）

■GetNavi web賞

「ホワイパークワイエット」（プラス）

入賞商品の全ラインナップは雑誌『GetNavi』と『GetNavi web』で発表！

本プレスリリースで紹介している大賞・準大賞・各部門賞のほか、各部門の2～5位などくわしい結果は、6月24日(金)発売の『GetNavi』2026年8月号と、『GetNavi web』内の「文房具総選挙2026」特集ページにて発表しています。

https://getnavi.jp/features/bunbougu-senkyo/

↑すべての結果は、雑誌GetNavi8月号（写真）か、GetNavi webで確認できる。

さらに『GetNavi』2026年8月号には、選考委員3名（菅さん、きだてさん、古川さん）によるアフタートークも掲載。入賞は逃したものの、多くの人に知ってほしい商品を取り上げるとともに、プロならではの目線で昨今の文房具のトレンドを解説しています。

入賞商品はイオンなどの店頭で購入可能！

今回発表された入賞商品は、本州・四国のイオンスタイルとイオンの文具売り場などで展示・販売されます。

※イオンスーパーセンター各店では実施していません。

※一部取り扱いのない商品、取り寄せとなる商品があります。

■GetNavi・GetNavi webとは

1999年創刊の月刊誌『GetNavi』と、そのウェブ版として2016年にローンチした「GetNavi web」。家電やデジタル機器からクルマ、日用品、グルメにいたるまで、さまざまなモノの最新情報とその背景にあるストーリーをすべてのモノ好きに届けます。

・GetNavi web https://getnavi.jp/

■文房具総選挙とは

雑誌『GetNavi』とウェブメディア『GetNavi web』が主催する文房具のアワード企画。 2013年にスタートし、今回で14回目を数えます。当年度に発売された最新の文房具のなかから、ビジネスや勉強、家事がはかどる機能をもつ“はかどり文房具”をオールジャンルでノミネート。一般からの投票によってナンバーワン＝大賞を決定する、唯一の文房具アワードです。

・公式ページ https://getnavi.jp/features/bunbougu-senkyo/

・公式X https://x.com/GetNaviBunvogue

文房具総選挙2026概要

【対象カテゴリー】「書く・消す」部門、「記録する」部門、「切る・貼る・綴じる」部門、「収納する」部門、「印をつける」部門、「プレミアムシャーペン」部門、「リスキリング文房具」部門の7部門

【投票期間】2026年3月24日(火)～4月26日(日)23:59まで

【投票方法】ウェブの投票フォーム

【ノミネート商品展示・販売会場】本州と四国のイオンとイオンスタイルの文具売り場

※一部商品を除きます。

※一部取り扱いのない店舗・お取り寄せとなる店舗があります。

※イオンスーパーセンター各店では実施していません。