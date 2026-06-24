〈著者朗読PVがサプライズ公開！〉カンザキイオリ最大のヒット曲にして、ボカロカルチャーを代表するマスターピースを自ら小説化。『命に嫌われている。』が本日発売！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、アーティスト・作家として活躍するカンザキイオリの最新小説『命に嫌われている。』を2026年6月24日に刊行しました。

国内外数多くのアーティストにカバーされ、YouTube総再生回数は数億回超、ボカロカルチャーを代表する楽曲とされる「命に嫌われている。」を、カンザキイオリが自ら小説化した本作は、この楽曲が生まれるに至った“世界からの拒絶”、自身の凄惨な体験をもとに描き出された生と死の物語。

発売１か月前に公開された『命に嫌われている。』刊行記念スペシャルPV、また、本書購入特典となる限定バージョン＜「命に嫌われている。」カンザキイオリ歌唱バラードver.＞の発表は、多くのファン、読者を沸き立たせ、本日の発売が心待ちにされていました。

そして、ついに迎えた発売当日には『命に嫌われている。』朗読PVがサプライズ公開。本作の冒頭一部分をカンザキイオリ自身が朗読し、タイポモーションで表現した動画となっています。

小説、楽曲、朗読、すべてがカンザキイオリによる渾身の一作。

ぜひ存分にお楽しみください。

カンザキイオリ『命に嫌われている。』朗読PV

https://youtu.be/_Wp6vVUlbFE?si=gueC182CyiH5xUE3

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_Wp6vVUlbFE ]

『命に嫌われている。』刊行記念スペシャルPV

https://youtu.be/a-liR-xOkTw

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=a-liR-xOkTw ]

『命に嫌われている。』特設サイト

https://www.kawade.co.jp/inochi/

真実をもとにした生と死の物語『命に嫌われている。』

あの日、2011年14歳の誕生日、世の中は一変した。

それでも、僕の日常は何も変わらない。

過熱する受験、壮絶ないじめ、顕在化する性、そして崩れ果てた家庭――

先細る未来の中で、僕はひとつの決断をする。

はたして、僕が追い求めていたものは何だったのか。

いまだ答えの見えない問いに、真正面から向き合う、真実をもとにした、生きる意味を問う物語。

ボカロPとして数々の大ヒット曲を発表し、映画、ゲーム、他アーティストへの楽曲提供を多く手がけるカンザキイオリの小説には、累計28万部を超えるベストセラーとなったデビュー作『あの夏が飽和する。』から、第二作『親愛なるあなたへ』、第三作『自由に捕らわれる。』に至るまで、すべて自身が発表してきた人気楽曲をベースに、その切実な情景、不安定に揺らぐ感情、繊細な感覚がつづられてきました。

『命に嫌われている。』は、2017年8月6日に動画サイトで公開され、自身初となる「殿堂入り」を果たした、カンザキイオリにとって最も思い入れのある楽曲を小説化した最新小説。

2011年3月、14歳の誕生日に被災した東日本大震災、不登校やいじめが常態化した学校生活、居場所のない崩壊した家族関係、ピアノ、友人たちへの希求――、屈折した思いと溢れ出す衝動とに向き合いながら、自らの凄惨な体験、真実をもとに描かれた生と死の物語です。

命に嫌われている。／初音ミク[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=0HYm60Mjm0k ]

命に嫌われている（「不器用な男」Live ver.）/ カンザキイオリ[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=f9S6ArF5b9k ]

命に嫌われている。 /カンザキイオリ[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=N2A2VZTl9X0 ]

命に嫌われている。 /カンザキイオリ【3rd One-Man Memory「自由に捕らわれる。」】[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=opxtoh9iNfE ]

購入特典『命に嫌われている。』オリジナルステッカーを一部店舗で限定配布！

『命に嫌われている。』発売を記念して、紀伊國屋書店 新宿本店（東京都新宿区）、紀伊國屋書店 梅田本店（大阪府大阪市北区）、紀伊國屋書店 グランフロント大阪店（大阪府大阪市北区）、三省堂書店 名古屋本店（愛知県名古屋市中村区）では、本書カバーをデザインしたオリジナルステッカーを購入特典としてプレゼント（購入1冊につき1枚）。

店舗限定の他では入手できない特製ステッカー。スマホ裏に貼るもよし、コレクションとして鑑賞するもよし。この機会をお見逃しなく。

※購入特典は各書店の予定数に達し次第配布終了となります。

『命に嫌われている。』店頭用パネル

著者紹介

カンザキイオリ

ボカロP。音楽家。小説家。2015年よりカンザキイオリとして活動開始。代表作は「命に嫌われている。」「あの夏が飽和する。」など。自身のレーベル「IKIRU SHELF」での音楽活動と並行し、小説の執筆活動を行い、著書累計発行部数は48万部を突破。

カンザキイオリ information

HP：https://kanzakiiori.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@iorikanzaki

X：https://x.com/kurogaki0311

X（info）：https://twitter.com/info_kanzaki

Instagram：https://www.instagram.com/kurogaki0311/

TikTok：https://www.tiktok.com/@iori_kanzaki

書誌情報

書名：命に嫌われている。

著者：カンザキイオリ

定価：1,540円（本体1,400円）

発売日：2026年6月24日

仕様：46判／上製／192ページ

カバーデザイン：野条友史（buku）

ISBN：978-4-309-03260-3

書誌URL：

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309032603/

『命に嫌われている。』特設ページ

https://www.kawade.co.jp/inochi/

※電子書籍も同時発売予定です。

詳細は各電子書籍ストアにてご確認ください。