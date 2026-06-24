【ニコニコ】異世界転移・チート無双・ゲームから脱出！映画5作品をニコニコ生放送で毎週無料上映、「水曜ニコニコシアター」7月配信ラインナップ発表

株式会社ドワンゴ

ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、映画作品を毎週無料配信する番組「水曜ニコニコシアター」。運営選りすぐりの映画を5,000件以上のコメントと共に楽しむ、ニコニコならではの体験をお届けします。

7月配信ラインナップは「異世界」や「ゲーム世界」のワクワク要素をテーマに、『ベロゴリア戦記 第1章：異世界の王国と魔法の剣』『ダンジョン・クエスト』『ステータス・アップデート』『ファイナル・レベル エスケイプ・フロム・ランカラ』『ミュータント：マックス』の5作品を、7月1日（水）より毎週1作品ずつ無料上映します。

■7月ラインナップを発表

ニコニコ生放送 映画無料上映番組「水曜ニコニコシアター」7月のラインナップ発表

７月は、「異世界転移」や「チート能力で無双」「ゲーム世界からの脱出」など、アニメやラノベでも人気の要素がある作品を上映します。

ぜひコメントしながらお楽しみください。

水曜ニコニコシアター 7月放送スケジュール

2026年7月1日（水）21時～『ベロゴリア戦記 第1章：異世界の王国と魔法の剣』

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350783297

2026年7月8日（水）21時～『ダンジョン・クエスト』

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350783336

2026年7月15日（水）21時～『ステータス・アップデート』

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350783379

2026年7月22日（水）21時～『ファイナル・レベル エスケイプ・フロム・ランカラ』

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350783389

2026年7月29日（水）21時～『ミュータント：マックス』

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350783401

■コメント総数8万件以上！ニコニコプレミアムなら映画が見放題

ニコニコプレミアム 映画見放題配信中作品

ニコニコ生放送「水曜ニコニコシアター」にて上映した作品は、ニコニコプレミアム向けに見放題での配信も行います。各作品の動画は生放送日より順次公開します。

また、『アルマゲドン2024』『ザ・コマンドー』などこれまでの配信作品12本も、生放送時のコメントの熱量はそのままに、引き続きお楽しみいただくことができます。

映画見放題作品一覧 https://www.nicovideo.jp/series/553915

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