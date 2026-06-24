オーパークおごせのレストランMORINIWAにて、『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』とコラボしたコースメニューを7月3日（金）より提供します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する複合型リゾート施設「BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE」（埼玉県入間郡越生町、以下オーパークおごせ）は、2026年7月3日（金）～9月30日（水）の期間中、『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』の7月31日（金）公開を記念したコラボコースメニューの提供を開始します。また、6月26日（金）には、メディア向け試食会を実施します。

『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』をイメージした全5品のオリジナルコースメニューです。作品ならではのアートをたっぷりと使用し、家族や友人と映画クレヨンしんちゃんの世界観を楽しむことができる多彩な料理をご用意しました。

＜『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』コラボフルコース＞

提供期間：2026年7月3日（金）～ 2026年9月30日（水）

提供店舗：BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE（埼⽟県入間郡越生町）

料金：大人5品 4,980円 / お子さま4品 2,480円（いずれも税込・サービス料込）

対象：日帰り利用・宿泊利用ともに可

予約方法：ホームページまたはお電話にて受付

※ご利用日の5日前までにご予約ください。

※提供する内容は変更する場合があります。詳細はオーパーク公式ウェブサイトにて随時お知らせします。

◎コラボフルコース

大人5品 4,980円（いずれも税込・サービス料込/ 1名）

・ようこそ！おばけーしょん村へ！妖怪大集合サラダ

（妖怪ケツデカおばばと春日部焼きそばの生春巻き / 唐蔵とスイカの生ハム巻き / ピン子とサラダの生春巻き / やこと黒ゴマ炊き込みご飯のいなりずし / まめ太としいたけピザ揚げ玉のせ / 妖怪激臭くつしたおばけとゴルゴンゾーラトースト）

・お顔がプリティー！オラのハヤシライス

・真っ白でふわふわっ シロのハンバーガー

・オラのもっちり～でぷりぷりなおしりプリン

・野原家大集合！カラフルクリームソーダ

◎キッズフルコース

お子様4品 2,480円（いずれも税込・サービス料込 / 1名）

・選べるメイン料理（おかおがプリティー！オラのハヤシライス、またはまっしろでふわふわっシロのハンバーガー）

・オラのもっちり～でぷりぷりなおしりプリン

・野原家だいしゅうごう！カラフルクリームソーダ

・チョコビ

◎コラボフルコースオリジナル「エプロン」

コラボコースメニューを注文のお客さまは『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』のアートを使用した紙エプロンをつけて、食事をお楽しみいただけます。

◎お子さま限定「映画公開記念ぬりえプレゼント」

レストランMORINIWAでコラボメニューをお召し上がりいただいたお子さまに、映画公開記念ぬりえをプレゼントします。

＜メディア向け試食会のご案内＞

コラボコースメニューを体験いただけるメディア向け内覧会を開催します。

開催日時：2026年6月26日（金）14:00～16:00

場所：レストランMORINIWA（オーパークおごせ内／埼玉県入間郡越生町上野3083-1）

お申し込み：お電話（049-292-7889）にてお申し込みください。

■『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』

「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ33作目となる、『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』が2026年7月31日（金）に公開。

（あらすじ）

ある夏の日、帰省で秋田県のひろしの実家へ向かうことになった野原家。久しぶりの帰省と花火大会を楽しみにしていた野原家は、祖父・銀の介の家で穏やかなひとときを過ごしていた。

ところが、秋田に到着した翌朝、不可解な事件が起きる！

しんのすけたちが泊まっていた部屋中に【おばけーしょん村】のチラシがばら撒かれていたのだ。

「チョコビたべほーだい！」の文字が躍るチラシに大興奮のしんのすけに頼まれ【おばけーしょん村】へ行くことになった野原家一同。人里離れた山奥に入るにつれて、奇妙な空間に迷い込んでしまう・・・。そこは人間が立ち入ることを禁じられた【妖怪の国】への入り口だった！

「妖怪の国」に迷い込んだ最中、人間だとバレてしまったひろしとみさえは、うっかり“おしりだま”を取られてしまい妖怪の姿へ大変身！！

“おしりだま”を取られてしまったひろしとみさえは妖怪になるだけでなく、徐々に人間だった頃の記憶を忘れてしまうらしい・・・！さらに、翌日の【子の刻】までに“おしりだま”を取り戻さないと二度と人間に戻ることが出来ない！！

「妖怪の国」で野原家史上最大のピンチ!?

しんのすけ達は、“おしりだま”を取り戻し、人間界へ帰ることができるのか？

野原家と愉快な妖怪たちが出会う不思議な夏の大冒険が幕を開ける！！

公式サイト：https://shinchan-movie.com/2026/

クレジット：(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ 2026

■BIO-RESORT HOTEL & SPA O Park OGOSE

「ビオトープ」をコンセプトに自然とのふれあいを楽しむ里山リゾート。最大 5 名様まで宿泊可能な「グランピングキャビン」やサウナ付き 1 棟貸「サウナスイートキャビン」など、多彩なお部屋をご用意。家族で入れる水着風呂も人気のサービスです。

埼玉県入間郡越生町上野3083-1

049-292-7889

https://opark.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/