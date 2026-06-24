『悪魔の赤ちゃんあっくん』オリジナルグッズが6月26日（金）より販売開始！

株式会社小学館集英社プロダクション『悪魔の赤ちゃんあっくん』

株式会社小学館集英社プロダクション（東京都千代田区神保町／代表取締役社長：松井 聡）は『悪魔の赤ちゃんあっくん』オリジナルグッズの発売を6月26日（金）に開始します。

「シュール！」「かわいい！」とSNSで大反響の悪魔の赤ちゃんあっくん。

悪魔というには可愛すぎる、不思議な魅力が満載のあっくんが、皆さんの日常にもお邪魔します。

商品ラインナップ

『友野るい』アクリルブロックスタンド：3,300円（税込）厚めのアクリルブロックで立体感あるかわいい仕上がりに『友野るい』Tシャツ：6,600円（税込）『友野るい』缶バッジ（6種展開）各990円（税込）

『友野るい』アクリルブロックスタンド：3,300円（税込）

『友野るい』Tシャツ：6,600円（税込）

『友野るい』缶バッジ（6種展開）各990円（税込）

コミックスも全国の書店で好評発売中！

販売ページ :https://mall.shopro.co.jp/c/item/artistalley/tomonorui商品についての詳しい説明はこちらから『悪魔の赤ちゃんあっくん』

『戯画☆桃太郎奇譚』のスピンオフ漫画として、今回登場する主人公は悪魔の赤ちゃん。

悪魔の赤ちゃんに寄生された黒服警官・抱一、彼の監視役として派遣されたベテランエクソシスト・後藤さん、そして悪魔の赤ちゃんあっくんの３人によるとんでもなく奇妙で愛おしい日常を描いた物語。

26歳の男性警察官、エクソシストおじさん、悪魔の赤ちゃん――決して交わることのないこの組み合わせによる展開が思わずクセになる、新感覚のコミックが誕生！

『悪魔の赤ちゃんあっくん』第1話「悪魔の赤ちゃんあっくん」連載直後から「かわいすぎる！」と話題の「あっくん」の魅力

いたずらとお菓子が大好きなあっくん。

えらくなったら給料が増える＝お菓子がいっぱい買えることを思いついたあっくんは、寄生している警察官・抱一に昇任試験を受けさせようと奮闘。寝ている間に知識を植え付けていく姿も愛おしく、悪魔が人間と分かり合っていく過程も見どころ。

第6話「菓子食いてぇ」第３話「ロンパース事件」コアラ柄のロンパースをプレゼントされ屈辱的な気持ちになるあっくん。

著者：友野るい

定価：1,980円（10%税込）

仕様：A5判・並製・184頁・本文4C

発売日：2026年３月12日

ISBN：978-4-7968-7471-7

発売元：小学館集英社プロダクション

悪魔の赤ちゃんあっくん :https://books.shopro.co.jp/?contents=9784796874717書籍の詳細・購入はこちらから