タテ型　リンガーハットの長崎ちゃんぽん　新発売

エースコック株式会社

長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」監修！

定番メニュー「長崎ちゃんぽん」をお手軽サイズで楽しめる一杯

【発売日・発売地区】2026年7月20日（月）・全国

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年7月20日より、株式会社リンガーハット（本社：東京都品川区、代表取締役社長兼CEO：福原扶美勇）とコラボレーションした、「タテ型 リンガーハットの長崎ちゃんぽん」を新発売します。

＜本商品のポイント＞

１. 長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」の定番メニュー「長崎ちゃんぽん」をお手軽サイズで楽しめる新商品が登場！

２. リンガーハットらしい豚骨ベースのまろやかな口当たりのちゃんぽんスープに、リンガーハットのこだわりである国産野菜の具材を使用した一杯！

■商品名 ：タテ型 リンガーハットの長崎ちゃんぽん

■発売日 ：2026年7月20日（月）

■発売地区 ：全国

■希望小売価格：236円（税抜）

日本国内外に550店舗以上を持つ、長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」とコラボレーションし、お店の看板メニュー「長崎ちゃんぽん」をカップめんで再現しました。野菜の甘みや旨みが感じられるまろやかな味わいのちゃんぽんスープに、具材の野菜には全て国産野菜を使用したこだわりの一杯です。

【商品特長】

■商品名：タテ型 リンガーハットの長崎ちゃんぽん

■めん：適度な弾力と滑らかさを併せ持った角刃の太めんです。適度な味付けを施し、食べごたえのあるめんに仕上げました。(湯戻し時間:5分)

■スープ：とんこつの風味が豊かに香るまろやかな口当たりのちゃんぽんスープです。野菜エキスを加えた液体スープを入れることにより、野菜の甘みや旨みが感じられる「リンガーハットの長崎ちゃんぽん」らしい味わいに仕上げました。

■かやく：シャキシャキとした食感の良いキャベツ、かまぼこ、コーン、人参を加えました。具材の野菜は全て国産です。

■パッケージ：リンガーハットのロゴを前面に訴求した、コラボ感溢れるデザインです。