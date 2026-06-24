「SEALOOK 2nd season」がテレ東で放送決定！かわいいアザラシたちの日常を再びお届けします！

株式会社テレビ東京ホールディングス(C)MILLION VOLT, The Pinkfong Company. All Rights Reserved.

テレ東系列にて2025年10月～2026年3月の朝に放送していた「SEALOOK」。地球の果ての氷河の上でゆったりと過ごす、似ているけどそれぞれ違う個性を持つアザラシたち。彼らの日常を描き話題となった本作の2nd seasonの放送が決定致しました！「SEALOOK」は、YouTubeの累計チャンネル登録者数2億8000万人を超える「ピンキッツ」のほか「ベイビーシャーク」などで世界的に知られているグローバルエンターテインメント企業「ピンクフォンカンパニー」（The Pinkfong Company,Inc. ）が、アニメーションスタジオの Million Volt と共同制作したノンバーバル（非言語コミュニケーション）かつショートフィルム形態の没入型 3D 観察アニメーションです。2nd seasonでは新たなキャラクターも登場し、ますますパワーアップ！可愛さはもちろん、ユーモアにあふれる彼らの日常に癒されること間違いなし！

ぜひ放送をご覧ください。

≪楽曲≫

ATEEZ『Me Crazy』

（The Pinkfong Company, Inc./ KQ ENTERTAINMENT CO.,LTD）

≪番組概要≫

【タイトル】「SEALOOK 2nd season」

【放送日時】2026年7月24 日（金）深夜2時8分～2時15分 初回放送

２話以降から毎週金曜 深夜1時53分～2時00分放送

【放送局】テレ東

【配信】詳細は公式HPにて

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/sealook/

【公式X】https://x.com/Sealook_jp

【公式Instagram】https://www.instagram.com/sealook.official/

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@sealook_official

【コピーライト】(C)MILLION VOLT, The Pinkfong Company. All Rights Reserved.

≪「SEALOOK」グッズが続々と発売中！≫

可愛いアザラシたちのグッズが日本でも続々と発売中！

情報は公式HPに随時掲載！「SEALOOK」グッズをぜひお楽しみください。

≪「SEALOOK」CAFE＆SHOPも開催中！≫

「SEALOOK」CAFE＆SHOP概要

■店舗：ツリービレッジ東京店（東京スカイツリータウン 東京ソラマチ4階）

■店舗所在地 ：東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ ウエストヤード4F

■開催期間：2026年6月13日（土）～7月3日（金）

■営業時間 ：9:00～21:00（カフェは10:00オープン）

■内容：カフェメニュー、グッズ販売、フォトスポットなど

※お渡しした素材に関して、本件記事以外の用途での二次使用はできませんのでご注意ください。