マイナビ、「シニアのアルバイトに関するライフエンゲージメント調査」を発表

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、アルバイト就業中のシニア（60～70代)男女2,155名を対象とした、「シニアのアルバイトに関するライフエンゲージメント調査」を発表しました。

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【TOPICS】

◆年齢が上がるほど「働かなくてもいい状況であっても働きたい」割合が高まる。男性は70代、女性は60代から多数派に【図1】

◆シニアのアルバイトの目的は男女ともに「健康維持のため」が最多。「孤独感の解消」「社会とのつながり」を求める声も【図2、3】

◆アルバイトで「生活の質が向上している」シニアは約6割【図4】

◆アルバイトで働くシニアの２人に１人以上が「応募時に年齢の壁を感じる」。実際の業務についても、4人に１人以上が「年齢の壁を感じたことがある」【図5】

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【調査概要】

◆年齢が上がるほど「働かなくてもいい状況であっても働きたい」割合が高まる。男性は70代、女性は60代から多数派に

アルバイト就業者に「働かなくてもいい状況であっても働きたいか」を聞いたところ、他の年代に比べて、シニア層の割合が高い傾向がみられた。特に、男性70代では50.7％、女性60代でも44.4％となり、いずれも「働かなくてもいい状況であっても働きたい」という意向が多数派となった。

このことから、シニア層では他の年代と比べても就労意欲が相対的に高い傾向がみられ、収入面にとどまらず、働くことに対する意欲が高い可能性が考えられる。【図1】

【図1】

◆シニアのアルバイトの目的は男女ともに「健康維持のため」が最多。「孤独感の解消」「社会とのつながり」を求める声も

「働かなくてもいい状況であっても働きたい」と回答したシニアに、アルバイトをする目的を聞くと、男女ともに「健康維持のため」「健康的な生活リズムを作るため」「自分の生活費のため」が上位3つとなった。

また、その理由を自由回答から分類すると、「健康」「社会との接点」「生活の充実」に関する回答に集約された。「仕事を続けることで社会と繋がっていると思え、孤独感から解放されていると感じる」「家にいてもやることがない。社会とつながっていたい」といった声がみられ、アルバイトが安心感や生きがいを得る「第2の居場所」として機能している側面もみられた。

このことから、働くことは経済的なメリットに加え、「健康の不安」や「孤独の不安」を和らげ、生活の質向上につながっている可能性が推察される。【図2、3】

【図2】

【図3】

◆アルバイトで「生活の質が向上している」シニアは約6割

「働かなくてもいい状況であっても働きたい」シニアの58.7％が「アルバイトで生活の質が向上している」と回答し、特に女性が62.8％と高い結果だった。

アルバイトは日常にメリハリや社会との関わりを生み出し、生活の充実感につながっていることがうかがえる。【図4】

【図4】

◆アルバイトで働くシニアの２人に１人以上が「応募時に年齢の壁を感じる」。実際の業務についても、4人に１人以上が「年齢の壁を感じたことがある」

シニアのアルバイト就業者のうち55.8％が「アルバイト探しの際に年齢の壁を感じる」と回答した。

また、「現在のアルバイト先の業務」においても、28.1％が「年齢の壁を感じたことがある」と回答した。

働くことに前向きなシニアが多い一方で、年齢に起因する制約により、就業機会や業務の幅が限定される可能性もあり、能力発揮の機会に影響している可能性もうかがえる。【図5】

【図5】

【調査担当者コメント】

今回の調査から、現在アルバイトをしている60～70代のシニアは「働かなくてもいい状況であっても働きたい」という価値観の人が多数派で、前向きな就労観がみられました。

アルバイトをする目的では、男女ともに生活費を稼ぐためよりも「健康のため」という回答が挙がりました。

また、自由回答からは健康や金銭面のほかに「社会とのつながり」「生活充実」関連の回答が一定数みられ、職場はシニアにとって孤独感をケアする居場所的機能があることも推察されました。「健康」「孤独感」など特にシニアと密接にかかわる不安要素を和らげることで、生活の質の向上につながっているのではと考えられます。

一方で、アルバイト探しの時に年齢の壁を感じるシニアが多い現状もみられました。働くことに前向きであり、生活の質の向上にもつながるシニアの活躍機会を広げることは、企業の人手不足解消だけでなく社会全体にとっても重要なテーマとなるでしょう。

キャリアリサーチラボ 研究員 元山春香

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『マイナビ シニアのアルバイトに関するライフエンゲージメント調査』

【調査期間】 2026年2月18日（水）～ 3月2日（月）

【調査対象】 アルバイト就業中の60～70代の男女

【有効回答数】 2,155サンプル

【調査方法】 WEBアンケート調査（調査主体︓株式会社マイナビ アンケートモニター提供元：外部調査会社）

※令和4年就業構造基本調査」の年代・エリアの構成比を元にウェイトバックを実施

※調査結果は、端数四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。

※調査結果の詳細はこちら

（https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260624_112125/）

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