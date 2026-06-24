【ホテルメトロポリタン】中国料理「桂林」、バー「オリエントエクスプレス」2026年8月29日（土）Renovation Open

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋1-6-1 総支配人 伊藤茂夫）は、2026年8月29日（土）、2階中国料理「桂林」とバー「オリエントエクスプレス」をリノベーションオープンいたします。これに伴い、同年7月27日（月）～8月28日（金）の期間、店舗美化改装のため一時休業いたします。

中国料理「桂林」は、長年愛され続けた伝統の味はそのままに、ご利用シーンに合わせた個室を充実させ、より一層重厚感のある空間へ。バー「オリエントエクスプレス」は、豪華列車“オリエント急行”の車内空間をよりオーセンティックに再現した特別な空間へと生まれ変わります。これまで以上にご満足いただけるレストラン＆バーとして皆様をお迎えいたしますので、リノベーション後の両店舗にどうぞご期待ください。

中国料理「桂林」イメージバー「オリエントエクスプレス」イメージ

【概 要】

■店舗：2階 中国料理「桂林」／ バー「オリエントエクスプレス」

■リノベーションオープン日：2026年8月29日（土）

■一時休業日：2026年7月27日（月）～8月28日（金）

■ご予約について：

【中国料理「桂林」】

8月29日（土）以降のご予約は、レストラン予約へお電話いただくか、

公式WEBサイトの“席のみ予約”より承っております。

【バー「オリエントエクスプレス」】

ご予約は承っておりませんので、直接のご来店をお願いいたします。

■ご予約・お問い合わせ：03-3980-5533（レストラン予約 10:00a.m.～8:00p.m.）

■公式WEBサイト：

中国料理「桂林」

https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/keilin/index.html

バー「オリエントエクスプレス」

https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/orient/index.html

＜店舗コンセプト＞

■中国料理「桂林」

中国料理「桂林」 イメージ

長年愛され続けた伝統の味と、シックモダンとオリエンタリズムが調和した洗練された空間美はそのままに、ダイニングでのご利用から慶事法事のご会食まで、シーンに合わせた個室を充実させ、より一層磨きをかけた重厚感のある空間となりお客さまをお迎えいたします。さらに、ホールに2つの「パフォーマンステーブル」を設け、目の前で料理を取り分けるライブ感あふれる演出で、美食の時間をより華やかに盛り上げます。中国料理でありながら、ソムリエ厳選のワインとの素敵なマリアージュもご堪能ください。

■バー「オリエントエクスプレス」

バー「オリエントエクスプレス」 イメージ

ヨーロッパ大陸を横断した伝統の豪華列車「ベニス・シンプロン・オリエント・エクスプレス」の車内空間をよりオーセンティックに再現いたします。見上げる天井の美しい曲線は、まさに本物の客車そのもののしつらえへ。開業から40年以上変わらない重厚感あるカウンターはそのままに、身をゆだねるベンチシートは、サロンカーの風格をより忠実に再現したデザインとなり、世界の銘酒と語らいが紡ぐ、優雅な旅のひとときをお届けいたします。

ホテルメトロポリタン

1985年6月2日に東京池袋西口新時代の象徴として地元の方々から期待され、ＪＲ東日本ホテルズのフラッグシップホテルとして開業いたしました。どこに行くにも便利な「池袋駅」西口(南)より徒歩３分と絶好のロケーションを誇る東京の城北地区唯一のグランドホテルです。「文化の街池袋」は観光だけでなくグルメやショッピング、芸術と見どころ満載。客室数805室、8つの直営レストラン・バー、14室の宴会場、フィットネスジムやエステサロン、ホテルステイに便利なコインランドリーやコンビニエンスストアも備え、多彩なサービスをご用意しています。“晴れ・寛ぎ・笑い・集う場所“ホテルメトロポリタンで、想い出に残る時間をお過ごしいただけます。

ホテル公式WEBサイト :https://ikebukuro.metropolitan.jp/