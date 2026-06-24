豪華製作陣で贈るハートフルなアニメーション映画、『トリツカレ男』6月24日（水）よりU-NEXTで独占配信開始！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年6月24日（水）より『トリツカレ男』を独占配信いたします。

『トリツカレ男』は、何かを好きになると無我夢中になってしまう男が、一途な愛で奇跡を起こすハートフルなラブストーリー・ミュージカルです。

主役のジュゼッペを演じるのは、Aぇ! groupの佐野晶哉。街の人々から"トリツカレ男"と呼ばれる自由奔放な青年が、公園で風船売りをしているペチカ（上白石萌歌）に一目惚れし、相棒のハツカネズミ・シエロ（柿澤勇人）とともにこれまでとりつかれた数々の技を駆使してこっそり彼女の悩みを解決しようと奮闘します。監督は『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん』の高橋 渉、脚本は『サマーフィルムにのって』の三浦直之。作家・いしいしんじの同名小説を原作に、人気バンドAwesome City Clubが手がけるミュージカルソングが彩る本作は、「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」長編公式コンペティション【コントルシャン部門】にも正式選出されました。

公開後熱狂的なリピーターを生み、各方面から注目を集める本作。ジュゼッペの一途な愛がペチカの凍りついた心を少しずつほどいていく姿が見どころです。

U-NEXTでは、本作を2026年6月24日（水）12時より独占配信いたします。ぜひお楽しみください。

『トリツカレ男』

【配信開始日】2026年6月24日（水）12:00

【価格】

レンタル：550円（税込）／視聴期間：7日間

購入：2,200円（税込）／視聴期限なし

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0307339

【ストーリー】

ひとたび何かに夢中になると、ほかのことが目に入らなくなってしまうジュゼッペは、街のみんなから“トリツカレ男”と呼ばれている。

三段跳び、探偵、歌……ジュゼッペがとりつかれるものは誰も予想ができないものばかりだ。

行き場のないネズミのシエロに話しかけるうちにネズミ語をマスターしたジュゼッペ。

昆虫採集に夢中になっていると、公園で風船売りをしているペチカに一目惚れ。今度はペチカに夢中になった。

勇気を出してペチカに話しかけたジュゼッペだったが、ペチカの心には悲しみがあった。

大好きなペチカのため、相棒のシエロとともに、彼女が抱える心配事を、これまでとりつかれた数々の技を使ってこっそり解決していく。

ジュゼッペの夢中が、奇跡となってあなたに届くーー

(C)2001 いしいしんじ／新潮社 (C)2025映画「トリツカレ男」製作委員会

U-NEXT

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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp



※GEM Partners調べ／2026年4月時点



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