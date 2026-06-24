「niko and ...」が、アンドエスティHD創業の地・茨城にて開催される音楽と食とアートの祭典「LuckyFes’26」に参加決定！オフィシャルグッズ販売や物販ブースも出店

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」は、株式会社LuckyFM茨城放送（本社：茨城県水戸市、代表取締役社長：黒坂 修）が2026年8月8日（土）から2026年8月11日（火）までの4日間開催する「LuckyFes’26」に参加いたします。2022年以来5回目の参加となる今回も、「niko and ...（ニコアンド）」がプロデュースしたオフィシャルグッズの販売、イベント当日の物販ブースの出店を行います。また、2026年6月24日（水）より、アダストリア公式WEBストア 「and ST（アンドエスティ）」、「niko and ... TOKYO」、「niko and ... イオンモール水戸内原店」、「niko and ... BASE」にてオフィシャルグッズの事前販売を行います。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。「LuckyFes」は、音楽のクロスオーバーをテーマに掲げ、POPSやROCK、アニソン、アイドル、世代を超えて人気のあるアーティストが出演。フェス飯やアートにも力を入れた、全世代が楽しめるテーマパーク型フェスです。

「LuckyFesʼ26」オフィシャルグッズは、ブランド独自の音楽フェスも主催する「niko and ...」が全面プロデュースをしました。今年は、Tシャツ、タオル、キャップなど屋外フェスに⽋かせないアイテム全17型を展開します。音楽フェスのハッピーで自由な空気感を表現したTシャツや、茨城県内全域をホームタウンとし活動するB.LEAGUEB1のプロバスケットボールチーム「茨城ロボッツ」との限定コラボアイテム、毎年大人気のベースボールシャツなどが揃います。イベント当日の気分を盛り上げるだけでなく、その後の生活の中で何度でも思い出をシェアしていただけるよう、年代性別を問わないタウンユースを意識したユニークなグッズをラインアップしています。茨城県創業のファッション企業として、アダストリアもファッションの力でイベントを盛り上げます。

イベント当日には、オフィシャルグッズの物販ブースの他に、1回600円（税込）で体験できるカプセルトイの展開を予定しています。フェス会場では音楽を楽しむのはもちろん、お子さま連れやご家族でも楽しめるイベントや飲食が盛りだくさん。「LuckyFesʼ26」ならではの自由なフェスの楽しみ方のスタイルをご提案します。

■「LuckyFes’26」オフィシャルグッズ事前販売概要

事前販売日：

2026年6月24日（水）12:00 ～ 2026年8月2日（日）23:59

事前販売サイト：

https://www.dot-st.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=002100772

取扱い店舗：

「niko and ... TOKYO」、「niko and ... イオンモール水戸内原店」、「niko and ... BASE」、

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）

■商品詳細（一部抜粋）

商品名：【LuckyFesʼ26】プリントTEE（一部カラー抜粋）

価格：4,500円（税込）

カラー展開：フラワーホワイト、フラワーブラック、タイダイグリーン、タイダイレッド、バックデザインオレンジ、バックデザイングリーン

サイズ：S、M、L、XL、KIDS(130cm)

※アーティスト名入りTシャツはフェス当日販売となります。

商品名：【LuckyFesʼ26】ベースボールシャツ

価格：4,500円（税込）

カラー展開：イエロー

サイズ：フリー

商品名：【LuckyFesʼ26】茨城ロボッツコラボタンクトップ

価格：4,500円（税込）

カラー展開：ブルー

サイズ：フリー

商品名：【LuckyFesʼ26】マフラータオル

価格：1,500円（税込）

カラー展開：カラフルスプラッシュ、ブラックチェック

サイズ：フリー

商品名：【LuckyFesʼ26】サンシェードキャップ

価格：3,500円（税込）

カラー展開：ブルー、ブラック

サイズ：フリー

商品名：【LuckyFesʼ26】サンシェードハット

価格：3,500円（税込）

カラー展開：オリーブ、ブラック

サイズ：フリー

商品名：【LuckyFesʼ26】タイダイ刺繍ソックス

価格：800円（税込）

カラー展開：イエロー、ブルー

サイズ：フリー

商品名：【LuckyFesʼ26】リップナップザック

価格：2,500円（税込）

カラー展開：カラフル、ブラック

サイズ：フリー

■「LuckyFes’26」について

開催日：2026年8月8日(土)、9日(日)、10日(月)、11日（火・祝）

会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）

住所：茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4

主催：LuckyFM 茨城放送/BARKS

＜公式HP＞ https://luckyfes.com/

＜公式グッズページ＞https://luckyfes.com/goods/

＜チケット販売ページ＞ https://luckyfes.com/ticket/

■LuckyFM茨城放送について

LuckyFMはFM94.6MHz/88.1MHzで茨城県内をカバーする唯一の民間放送局です。 FMつくば局（88.1MHz）の開局とradikoの無料配信エリアが1都6県（関東全域）に拡大したことにより、首都圏でも聴けるラジオ局になりました。 「ダイバーシティ溢れる音楽」「ローカルメジャー」「ニッチトップ」「ニュース」「スポーツ」の5つのコンセプトを軸にオリジナル番組の制作に力を注いでいます。 また、「LuckyFes」を中心とした大型イベントやコンサート事業も展開しています。

＜WEBサイト＞ https://lucky-ibaraki.com/

■BARKSについて

日本初の音楽サイトとして2000年4月にサービスを開始、歴史と膨大なデータを有する国内最大級の音楽専門メディアです。あらゆる音楽とアーティストの魅力をひとりでも多くのリスナーに伝えることを目的とし、その誠実な取材スタイルと品質の高い記事作りにより、国内外のアーティストから絶大な信頼を得ています。大型フェスの速報レポ、濃密なインタビュー、楽器関連情報など、BARKSならではの施策にも高い評価をいただいています。

https://www.barks.jp/

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。

全国149店舗展開(2026年5月末時点、WEBストアを含む)。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ) ＞ https://www.dot-st.com/nikoand/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official