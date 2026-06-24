ベルスター東京、アジア太平洋地域の旅行者が選ぶ最高峰のアワードにてBest City Hotels　第10位を受賞！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.bellustartokyo.jp/topics/tlluxuryawards2026/

BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel （東京都新宿区、総支配人 鳥井 武志）は、アジア太平洋地域の旅の最高峰を表彰する「Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026」において、日本のBest City Hotelsとして第10位を受賞いたしました。

世界でもっとも影響力をもつ旅行雑誌のひとつ「Travel + Leisure」。Travel + Leisure South East Asia, HK and Macauが主催する「Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026」は、アジア太平洋地域の編集者と専門家による投票をもとにCity Hotels、Beach Island+Upcountry Hotels、Hotel Spas、Hotel PoolsやBest General Managersなどのカテゴリーごとに、このエリアで旅のレガシーとなる施設やサービスを毎年表彰する栄誉ある賞です。昨年に続き、開業以来3年連続での受賞となりました。

「Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026」公式ウェブサイト：

https://awards.travelandleisureasia.com/luxuryawards2026/japan/

■BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel 総支配人 鳥井 武志 コメント

このたび「Travel＋Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026」におきまして、皆さまより高いご評価を賜りましたこと、ホテルを代表し心より御礼申し上げます。

昨年に引き続き、3年連続での受賞という栄誉に浴することができましたのは、日頃よりご愛顧いただいておりますお客さまをはじめ、日々真摯に努力を重ねるアソシエイツ一人ひとりが、チーム一丸となって取り組んできた賜物でございます。

皆さまのご支援に、あらためて深く感謝申し上げるとともに、この栄誉に身が引き締まる思いでおります。 エンターテインメントが集まる新宿・歌舞伎町、多様性と活気にあふれる街に根ざし、この地ならではの魅力と「日本のおもてなし」の心を融合させ、東京・新宿の魅力を世界中の皆さまに体験していただくことを使命としております。

今回の受賞を新たな励みとし、一層のサービス向上を目指し、お客さまお一人おひとりに寄り添いながら記憶に残るおもてなしの実現に向けて邁進してまいります。

今後とも、皆さまのご期待にお応えできますよう、さらなる努力を重ねてまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

■BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel 受賞歴

2023年に開業し、開業3周年を迎えたBELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotelは、この3年間で数多くの著名なアワードを受賞し、その存在感を高めてまいりました。

【2024年】

Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2024

・Top 10 City Hotels in Japan

World Luxury Awards 2024

・Luxury New Hotel in East Asia

・Best Architectural Design in East Asia

ミシュランガイドホテルセレクション2024

・1ミシュランキー

【2025年】

TTG China Travel Awards 2025

・Top 10 City Hotel in Japan Best New Hotel（International）

Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2025

・Top 10 City Hotels in Japan

ミシュランガイドホテルセレクション2025

・1ミシュランキー

■SPA sunya 受賞歴

World Luxury Awards 2024

・Best Relaxation Lounge in East Asia

・Best Unique Experience Spa in East Asia

・Luxury City Hotel Spa in East Asia

■BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotelについて

地上の喧騒から離れた特別な空間を楽しむ都会のラグジュアリーホテル。39階以上の広々とした客室は、日本の伝統文化を織り交ぜたインテリアと東京を一望する眺めが特徴です。最上層では、唯一無二の空間での独創的な食体験や、日本の大地の恵みを体感できるスパ、そしてペントハウス5室を有する「天空のプライベートヴィラ」にて、360度見渡す限りの絶景とともに自分自身に戻る時間をお過ごしいただけます。

所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1

東急歌舞伎町タワー 18・39~47階

TEL：03-6233-8800（代表）

公式ウェブサイト：https://www.bellustartokyo.jp