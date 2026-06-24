【PEANUTS meets GELATO PIQUE CAFE】スヌーピーと仲間たちをインスパイアしたひんやりスイーツ！コラボレーション第2弾は夏にぴったりなクレープ、スムージー、ジェラートが登場

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は、世界中で世代を問わず愛され続ける「PEANUTS（ピーナッツ）」とのコラボレーション第2弾となる【PEANUTS meets GELATO PIQUE CAFE】を2026年7月2日(木)～8月6日(木)の期間展開いたします。

“涼しいお部屋でひんやりスイーツを楽しむのってほんとにしあわせ”

思い思いの姿でスヌーピーと仲間たちが過ごす、やさしいおうち時間。

外に出るのもためらう暑い日は、おうちで過ごすのがいちばん。

ピケカフェらしい柔らかな色合いの世界観で、スイーツやトートバッグにはスヌーピーやチャーリー・ブラウン、サリーが気持ちよさそうにくつろぐ姿が散りばめられています。

さらにメニューの販売期間中、表参道ヒルズ店限定で当コラボレーションの世界観を存分に楽しめる店頭特別ラッピング装飾の実施や、店舗限定コラボレーションアートラテを販売いたします。

暑い季節に好きなキャラクターたちと心地よく楽しむ、特別なコラボレーションを是非お楽しみください。

カフェメニューラインアップ

・スヌーピー/ひんやりジェラートクレープ \1,580

ひんやりとしたジェラートとともに楽しむ、見た目も味わいも涼やかなクレープ。トップには、爽やかなブルーバニラジェラートとジューシーなパイナップルジェラートを重ね、その上にマシュマロでできたスヌーピーが気持ちよさそうに眠る、遊び心あふれる一品に仕上げました。さらにホイップクリームをトッピングし、星型のシュガーを散りばめました。

クレープの中には、軽やかなホイップクリームに加え、カスタード、サクサク食感のチョコレートフィアンティーヌ、甘酸っぱいベリーコンポートを忍ばせ、ひと口ごとに食感と味わいの変化をお楽しみいただけます。

写真左：スヌーピー/ふわしゅわラムネスムージー \1,080

爽やかなラムネの味わいを楽しめる、夏にぴったりのスムージー。ひんやりとしたラムネスムージーの上には、ふんわり軽やかな口どけのエスプーマを重ね、やさしい甘さをプラスしました。

仕上げに星型のシュガーとマシュマロでできたスヌーピーをのせ、思わず写真に収めたくなる愛らしい一杯に仕上げています。しゅわっと弾ける爽快感とふんわりクリーミーな味わいをお楽しみください。

写真中央：チャーリー・ブラウン/ふわしゅわパインスムージー \1,080

ジューシーなパイナップルの甘みとほどよい酸味が広がる、トロピカルな味わいのスムージー。

ひんやりなめらかなパイナップルスムージーに、ふわっと軽い口あたりのエスプーマを重ね、まろやかな味わいに仕上げました。星型のシュガーをトッピングし、夏らしい遊び心をプラス。その横にはマシュマロでできたチャーリー・ブラウンをのせ、見た目も楽しい一杯に。フルーティーな爽やかさとクリーミーな口どけが重なり合う、夏にぴったりのドリンクです。

写真右：サリー/ふわしゅわストロベリースムージー \1,080

甘酸っぱいストロベリーの風味がふんわり広がる、華やかな味わいのスムージー。

なめらかに仕立てたストロベリースムージーに、やさしく軽やかなエスプーマをふんわりと乗せました。トッピングには星型のシュガーをあしらい、マシュマロでできたサリーをちょこんと。

ピンク色が目を引く、愛らしいビジュアルも魅力です。いちごのフレッシュな甘みとほんのりミルキーなコクが重なり合う、デザート感覚で楽しめるドリンクです。

写真上段：チャーリー・ブラウン/フレッシュジェラート \1,080

すっきりとした後味を楽しめる、夏にぴったりのダブルジェラート。爽やかな清涼感のチョコミントジェラートと、フルーティーな味わいのパインミックスジェラートを組み合わせました。

パインミックスジェラートには、パイナップル・ピーチ・オレンジの果肉を贅沢に混ぜ込み、みずみずしい食感と豊かな風味をプラス。トップにはマシュマロでできたチャーリー・ブラウンを添え、思わず笑顔になる愛らしい仕上がりに。ひんやりとした口どけとともに広がる、爽快感とフルーツのやさしい甘みをお楽しみいただけます。

写真下段：サリー/フレッシュジェラート \1,080

いちごとラズベリー、2種のベリーを贅沢に味わえるダブルジェラート。まろやかな甘みのストロベリーマーブルジェラートと、爽やかな酸味が心地よいラズベリージェラートを合わせました。

ストロベリーマーブルジェラートにはあまおう苺を使用し、いちごの濃厚な甘みと果実感を引き立てた味わいに。2種のベリーが織りなすバランスのよいハーモニーが、ひと口ごとに広がります。トップにはマシュマロでできたサリーを添え、見た目も愛らしい仕上がりに。フルーティーな風味とひんやりとした口どけを楽しめる、夏にぴったりの一品です。

【PEANUTS】カフェトートバッグ（オフホワイト/ブルー/ピンク） 全3種 \4,290

PEANUTSの仲間たちがおうちでくつろぐアートをデザインしたトートバッグが登場。ブランケットをぎゅっと抱きしめてうとうとするスヌーピー、枕に寄りかかりながら読書を楽しむサリー、ベッドでぐっすりと眠るチャーリー・ブラウンの、心和むひとときを切り取った3種類のデザインをご用意しました。

コンパクトながらも使い勝手のよいサイズ感で、ちょっとしたお出かけやサブバッグとしても活躍するアイテムです。



表参道ヒルズ店限定店頭特別ラッピング装飾＆限定キャラクターアートラテの発売

ジェラート ピケ カフェ 表参道ヒルズ店では、コラボレーションメニューの販売期間中、スヌーピーをはじめとする仲間たちの世界観に包まれた特別な空間へと様変わりします。店内には愛らしいアートを随所に散りばめ、足を踏み入れた瞬間から心が弾む、期間限定の演出をお楽しみいただけます。

さらに、同店限定でキャラクターアートラテ（全4種）も登場。お好みのデザインを選べる一杯は、見た目の楽しさはもちろん、カフェタイムをより楽しい時間に彩ります。PEANUTSのやさしく温かな世界観とともに、ピケカフェならではの心ほどけるひとときをお過ごしください。

PEANUTS CHARACTER ART LATTE（全4種・アイスのみ）\780

（写真右上より時計回り）

・すやすやチャーリー・ブラウン

・うとうとスヌーピー

・もぐもぐスヌーピー

・ふかふかサリー

※表記は全て税込み価格です。

※カフェメニューは各店舗、各日数量限定となります。

※物販商品は在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。



■販売期間：2026年7月2日(木)～8月6日(木)

■販売店舗：ジェラート ピケ カフェ全店

≪gelato pique cafe≫

・渋谷ヒカリエ店

・玉川高島屋S.C.店

・表参道ヒルズ店

・池袋サンシャインシティ店

・ルミネ立川店

・三井アウトレットパーク 幕張店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・佐野プレミアム・アウトレット

・神戸三田プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 大阪門真店

・松坂屋名古屋店

・mozoワンダーシティ店

・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

・金沢フォーラス店

・香林坊アトリオ店

・ソラリアプラザ店

・沖縄アウトレット あしびなー店

≪gelato pique cafe creperie≫

・アトレ恵比寿店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 木更津店

・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店

・ルミネ池袋店

・三井アウトレットパーク 仙台港店

・酒々井プレミアム・アウトレット店

・土岐プレミアム・アウトレット店

・鳥栖プレミアム・アウトレット店

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp



■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。



(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

ジェラート ピケ カフェ

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。

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株式会社マッシュフードラボ

ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。

そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。

https://www.mashfoodlab.com/